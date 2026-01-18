Diário do Nordeste
Saiba quem são os novos participantes do BBB 26 após disputa no Quarto Branco

Brothers garantiram vaga no elenco oficial depois de 120 horas de dinâmica.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 09:43)
Zoeira
foto dos participantes Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus no final da dinâmica do Quarto Branco do BBB 26.
Legenda: Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus foram até o fim na dinâmica do Quarto Branco do BBB 26.
Foto: Reprodução/Gshow.

Quatro novos participantes agora fazem parte do elenco oficial do BBB 26. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus resistiram por mais de 120 horas no Quarto Branco e garantiram vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Os brothers foram os últimos a deixar a dinâmica e entraram no programa na madrugada deste domingo (18).

Eles foram recebidos pelos Pipocas, Camarotes e Veteranos, confinados desde a última segunda-feira (12).

A seguir, confira o perfil de cada um dos novos integrantes do BBB 26.

Chaiany

Participante Chaiany, do BBB 26.
Legenda: Chaiany se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência.
Foto: Divulgação/Globo.

Chaiany é natural de Brasília, Distrito Federal, mas atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Cresceu na roça, passando a infância sem acesso à internet e à tecnologia. Para ela, isso foi uma ótima experiência, mesmo passando perrengues no interior. 

Começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, engravidou de sua filha. No momento, está desempregada e sonha em construir uma vida mais estável.

Ela se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência. Assume ser explosiva e chorona. Também destaca a lealdade como uma de suas principais características: “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Gabriela

foto da participante Gabriela do BBB 26.
Legenda: Aos finais de semana, Gabriela vende na rua os doces que sua mãe produz.
Foto: Divulgação/Globo.

Estudante de Psicologia, tem 21 anos e é de São Paulo capital. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.

Gabriela é estudante de Psicologia e passa quase 19 horas na rua de segunda a sexta. Nos fins de semana, ela vende doces em São Paulo para complementar a renda.

Como já passou por situações difíceis, tem medo da escassez e sonha em abrir um consultório próprio. Considera-se uma pessoa dedicada ao bem-estar da família e independente.

Leandro

Leandro, participante da Casa de Vidro do Big Brother Brasil, sorrindo e usando uma camiseta vermelha, com informações de 42 anos, produtor cultural e natural de Salvador-BA.
Legenda: Leandro é natural de Salvador, Bahia.
Foto: Divulgação/TV Globo.

O baiano Leandro, de 42 anos é produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e enfrentou dificuldades desde a infância, com trabalhos informais para ajudar em casa.

Na juventude, chegou a viver em situação de rua. Formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornou-se o primeiro da família a concluir o ensino superior.

Apesar da formação, relata frustração profissional e dificuldades financeiras. Com perfil reservado e cauteloso nas relações, afirma que a participação no reality é uma forma de buscar realização pessoal e garantir melhores oportunidades para a filha de 11 anos.

Matheus

Imagem ilustrativa do participante Matheus do BBB 26.
Legenda: Matheus diz ter ambições financeiras, e afirma que o prêmio marcará uma mudança de vida.
Foto: Divulgação/TV Globo.

De Porto Alegre, Matheus é bancário, tem 25 anos, e é um ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões.

Já trabalhou como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante estadia em Portugal, tentou ser empacotador e garçom.

Competitivo e fisicamente preparado, vê o BBB como chance de mudar de vida. Garante que não entrou para brincar.

