Saiba quem são os novos participantes do BBB 26 após disputa no Quarto Branco

Quatro novos participantes agora fazem parte do elenco oficial do BBB 26. Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus resistiram por mais de 120 horas no Quarto Branco e garantiram vagas na casa mais vigiada do Brasil.

Os brothers foram os últimos a deixar a dinâmica e entraram no programa na madrugada deste domingo (18).

Eles foram recebidos pelos Pipocas, Camarotes e Veteranos, confinados desde a última segunda-feira (12).

A seguir, confira o perfil de cada um dos novos integrantes do BBB 26.

Chaiany

Legenda: Chaiany se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência. Foto: Divulgação/Globo.

Chaiany é natural de Brasília, Distrito Federal, mas atualmente mora em São João da Aliança, município de Goiás. Cresceu na roça, passando a infância sem acesso à internet e à tecnologia. Para ela, isso foi uma ótima experiência, mesmo passando perrengues no interior.

Começou a trabalhar aos 10 anos, ajudando nas atividades rurais. Aos 15, engravidou de sua filha. No momento, está desempregada e sonha em construir uma vida mais estável.

Ela se considera uma pessoa determinada e divertida, mas sem paciência. Assume ser explosiva e chorona. Também destaca a lealdade como uma de suas principais características: “Eu estou na pior situação, mas fazendo o bem ao outro. Acho que isso esgota minha energia”, avalia.

Gabriela

Legenda: Aos finais de semana, Gabriela vende na rua os doces que sua mãe produz. Foto: Divulgação/Globo.

Estudante de Psicologia, tem 21 anos e é de São Paulo capital. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.

Gabriela é estudante de Psicologia e passa quase 19 horas na rua de segunda a sexta. Nos fins de semana, ela vende doces em São Paulo para complementar a renda.

Como já passou por situações difíceis, tem medo da escassez e sonha em abrir um consultório próprio. Considera-se uma pessoa dedicada ao bem-estar da família e independente.

Leandro

Legenda: Leandro é natural de Salvador, Bahia. Foto: Divulgação/TV Globo.

O baiano Leandro, de 42 anos é produtor cultural e arte-educador, foi criado pela avó e enfrentou dificuldades desde a infância, com trabalhos informais para ajudar em casa.

Na juventude, chegou a viver em situação de rua. Formado em Artes Cênicas e Música pela Universidade Federal da Bahia, tornou-se o primeiro da família a concluir o ensino superior.

Apesar da formação, relata frustração profissional e dificuldades financeiras. Com perfil reservado e cauteloso nas relações, afirma que a participação no reality é uma forma de buscar realização pessoal e garantir melhores oportunidades para a filha de 11 anos.

Matheus

Legenda: Matheus diz ter ambições financeiras, e afirma que o prêmio marcará uma mudança de vida. Foto: Divulgação/TV Globo.

De Porto Alegre, Matheus é bancário, tem 25 anos, e é um ex-jogador de futebol que precisou abandonar a carreira por lesões.

Já trabalhou como motorista de aplicativo, professor de boxe e, durante estadia em Portugal, tentou ser empacotador e garçom.

Competitivo e fisicamente preparado, vê o BBB como chance de mudar de vida. Garante que não entrou para brincar.