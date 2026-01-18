Entrada de participantes do Quarto Branco gera briga por cama e 'acerto de contas' no BBB 26

O Big Brother Brasil 26 teve a madrugada intensa neste domingo (18) com a entrada dos participantes do Quarto Branco.

Após 120 horas de competição no cômodo, Chaiany, Gabriela, Leandro e Matheus foram recebidos pelos novos parceiros de confinamento e já chegaram movimentando os ânimos da casa.

Milena analisou a determinação dos novos participantes depois de muitas horas confinados.

"Estamos ferrados com a resistência. Eles são mais resistentes que a gente", afirmou a mineira, em conversa com Sarah Andrade, Solange Couto e Breno.

Briga por cama

Uma briga pela divisão de camas gerou atrito entre os brothers e sisters, principalmente no Quarto Eterno.

Ana Paula Renault, Babu Santana e Jonas Sulzbach não conseguiram chegar a um acordo.

Para a jornalista, seria mais justo que eles fizessem um rodízio para que todos dormissem no chão e cedessem as camas aos novos moradores, o que causou o desentendimento.

Jonas não gostou do tom usado por Ana Paula na conversa, e a sister rebateu: "Eu não vou dormir no chão porque eu já dormi, vocês que se matem", disse.

"Quem não dormiu no chão, vai ter que dormir no chão. É simples", continuou a veterana.

Já Sol Vega questionou Babu Santana se ele concordava em ceder as camas para os participantes do extinto Quarto Branco.

"Eu acho que é uma decisão pessoal, como a gente tomou da primeira vez", opinou o veterano.

"Acho que cabe a gente, cada um o que sentir no coração o que tem que fazer... A gente está junto, mas o jogo é individual", disparou o ator.

Chaiany e Jordana têm 'acerto de contas'

O reencontro entre Chaiany e Jordana também ganhou destaque. As duas, que protagonizaram brigas na Casa de Vidro da região Centro-Oeste, decidiram deixar os desentendimentos para trás.

"Tudo bem, todo mundo te ama, tu foi escolhida", disse Chai. Jordana falou para a sister "esquecer isso", e Chaiany afirmou que "zerou tudo".