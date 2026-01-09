Diário do Nordeste
Primeiro dia de Casa de Vidro do BBB26 tem discussão entre futuros brothers

As tretas foram registradas nas casas das regiões Centro-Oeste, Sudeste e Sul.

Bergson Araujo Costa
Zoeira
Casa de Vidro do Sudeste.
Legenda: Discussões tiveram gritos e xingamentos.
Foto: Reprodução/Globo.

A nova temporada do Big Brother Brasil começa na segunda-feira (12), mas a treta já teve início nesta sexta-feira (9), entre os futuros brothers que estão participando da Casa de Vidro em cidades das cinco regiões do País: Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

Na Casa de Vidro do Centro-Oeste, as candidatas Chaiany e Jordana se envolveram em uma discussão calorosa. Tudo foi acompanhado pelo público que estava visitando a estrutura, instalada em Brasília, em um shopping na Asa Norte.

Entre palavrões e xingamentos, as duas criticaram o posicionamento uma da outra. Jordana disse que Chaiany tenta se “colocar no lugar de vítima”. “Fica na sua, eu fico na minha”, respondeu Chaiany.

Na região Sudeste a briga também ficou por conta das candidatas femininas. Gabriela e Milena discutiram e os ânimos se exaltaram. Gabriela disse que Milena “não foca no dela”, sendo respondida pela participante com “ela só sabe gritar”.

A treta na Casa de Vidro da região Sul foi protagonizada pelos homens. O motivo? Tirar a camisa ou não. Matheus disse que Pedro tentou o imitar ao tirar a roupa e isso gerou uma discussão entre os dois.

Matheus: “Tu quer imitar? Tem que ser autêntico.”
Pedro: “Só você pode tirar a camiseta?”

ESCOLHA DE QUEM DEVE ENTRAR

Os possíveis participantes do grupo Pipoca BBB 26 foram anunciados nesta sexta durante o Big Day, com a abertura das 5 casas de vidro em todo o país. São 20 participantes, mas somente 10 vão estar na 'casa mais vigiada do Brasil'.

A escolha de quem vai entrar será por votação do público, que vai escolher um homem e uma mulher de cada casa. Cada casa conta com 4 candidatos: dois homens e duas mulheres. 

Os nomes foram anunciados durante a programação da TV Globo, no gshow e no Globoplay

