BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sudeste
Participantes da Casa de Vidro do Sudeste foram revelados na tarde desta sexta (9).
Os participantes da Casa de Vidro Sudeste do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".
A casa da região Sudeste foi a quarta a ser revelada. Os concorrentes são: Gabriela, Milena, Breno e Marcel.
Quem são os candidatos da Casa de Vidro Sudeste?
No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26:
Gabriela
Estudante de Psicologia, tem 21 anos e é de São Paulo capital. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.
Como já passou por situações difíceis, tem medo da escassez e sonha em abrir um consultório próprio. Considera-se uma pessoa dedicada ao bem-estar da família e independente.
Milena
Tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova.
Aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional.
Já entre os homens, disputam:
Breno
Natural de Contagem, Minas Gerais, tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.
Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.
Marcel
É natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal.
A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas, e, há um ano, voltou a morar na casa da família.