BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Sudeste

Os participantes da Casa de Vidro Sudeste do Big Brother Brasil (BBB) 26 foram revelados na tarde desta sexta-feira (9). No total são quatro pessoas, dois homens e duas mulheres, disputando duas vagas na "casa mais vigiada do Brasil".

A casa da região Sudeste foi a quarta a ser revelada. Os concorrentes são: Gabriela, Milena, Breno e Marcel.

Veja também Zoeira Como votar para escolher os 'pipocas' do BBB 26? Zoeira BBB 26: quem são os participantes da Casa de Vidro Nordeste Zoeira BBB 26: Saiba quando serão anunciados Camarotes e Veteranos Zoeira Enquete Casa de Vidro: quem da região Centro-Oeste deve entrar no BBB 26

Quem são os candidatos da Casa de Vidro Sudeste?

No grupo feminino, disputam a vaga no BBB 26:

Gabriela

Legenda: Aos finais de semana, Gabriela vende na rua os doces que sua mãe produz. Foto: Globo.

Estudante de Psicologia, tem 21 anos e é de São Paulo capital. Trabalha como auxiliar de terapeuta em uma clínica com crianças com transtorno do espectro autista.

Como já passou por situações difíceis, tem medo da escassez e sonha em abrir um consultório próprio. Considera-se uma pessoa dedicada ao bem-estar da família e independente.

Milena

Legenda: Apesar da infância complicada que viveu, acredita que tudo foi ensinamento e tem muito orgulho da pessoa que é. Foto: Globo.

Tem 26 anos e é natural de Itambacuri, Minas Gerais. Atualmente, mora em Teófilo Otoni, no mesmo estado. Começou a trabalhar como empregada doméstica e babá ainda muito nova.

Aos 22 abriu sua própria empresa de recreação infantil, com a qual complementa o sustento de sua casa. Também cursa faculdade de Terapia Ocupacional.

Já entre os homens, disputam:

Breno

Legenda: Considera-se seguro, confiante e com senso de individualidade. “Tenho consciência de que sou atraente e interessante”, declara. Foto: Globo.

Natural de Contagem, Minas Gerais, tem 33 anos e hoje mora em Florianópolis, Santa Catarina. É formado em Biologia e tem mestrado em Biotecnologia.

Caçula da família, sempre foi um menino curioso e cheio de energia. Desde cedo descobriu sua paixão pelo esporte e dedicou-se ao vôlei em busca do sonho de se tornar atleta profissional, mas o objetivo foi interrompido por uma lesão no ombro.

Marcel

Legenda: Apesar das dificuldades da vida, enxerga em si um homem engraçado, feliz e empático. Foto: Globo.

É natural de Catanduva, no interior de São Paulo, onde vive hoje. Tem 35 anos e é advogado, mas começou a trabalhar aos 14 anos como entregador de jornal.

A faculdade de Direito, que concluiu aos 23 anos, foi custeada por um amigo do pai. Atua em um escritório focado em ações trabalhistas, e, há um ano, voltou a morar na casa da família.