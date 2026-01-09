Diário do Nordeste
BBB 26: Saiba quando serão anunciados Camarotes e Veteranos

A nova temporada do reality começa na segunda-feira (12).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 16:30)
Zoeira
Tadeu Schmidt na sala do BBB.
Legenda: As Casas de Vidro do BBB 26 poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Globoplay.
Foto: Fábio Rocha / TV Globo.

Faltando três dias para a estreia do Big Brother Brasil 26, a produção do reality revelou nesta quinta-feira (8) que os primeiros participantes do grupo Camarote serão anunciados no intervalo do primeiro capítulo de Coração Acelerado, nova novela das sete, na próxima segunda-feira (12).

Mas não só isso: tanto o grupo de Veteranos como o restante dos Camarotes serão anunciados durante o programa de estreia, ao vivo.

A informação foi divulgada durante a live de aquecimento do reality em meio a revelação dos integrantes das Casas de Vidro espalhadas pelas cinco regiões do Brasil.

Durante uma coletiva de imprensa realizada dentro da casa do BBB na quinta-feira, em meio ao encontro com jornalistas e influenciadores, um dos Big Fones tocou e entregou o primeiro spoiler.

“Atenção! Você receberá agora um spoiler do BBB 26. Dois participantes do grupo Camarote serão anunciados no intervalo de Coração Acelerado, no dia 12 de janeiro”, anunciou a gravação.

O encontro contou com a presença do apresentador Tadeu Schmidt, do diretor de gênero Rodrigo Dourado, da diretora-geral Angélica Campos, da produtora Mariana Mónaco, do diretor-geral e responsável pelas provas Mario Marcondes e do produtor executivo Rodrigo Tapias, que adiantaram detalhes sobre a nova edição.

Casas de Vidro

As Casas de Vidro poderão ser acompanhadas ao vivo pelo Globoplay, com transmissão diária das 10h às 23h. Já na TV Globo, o público confere todas as novidades no Seleção BBB, especial exibido após a novela Três Graças nos dias 9 e 10 de janeiro.

No sábado (11), dia da revelação dos participantes do grupo Pipoca, o Seleção BBB vai ao ar antes do Fantástico.

Sobre as Casas de Vidro, Angélica Campos afirmou que a escolha não será simples. “Temos candidatos muito bacanas e acreditamos que o público vai gostar. Eles vão ter uma missão difícil pela frente”, disse. Rodrigo Dourado completou: “Foi uma seleção incrível”.

Mariana Mónaco também revelou que os bastidores do programa estão em ritmo acelerado. “Todo mundo já está confinado. Temos seis confinamentos acontecendo ao mesmo tempo. Foi uma semana intensa, montando casas, captando e confinando participantes”, afirmou.

