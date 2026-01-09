Enquete Casa de Vidro: quem da região Norte deve entrar no BBB 26
A Casa de Vidro da Região Norte fica em shopping localizado em Manaus.
Dançarina, empreendedora cultural, gestor educacional e atleta profissional. Esses são alguns dos perfis que podem representar a região Norte no Big Brother Brasil (BBB) 26. Tadeu Schmidt apresentou ao vivo, na tarde desta sexta-feira (9), os confinados nas instalações da estrutura montada em um shopping de Manaus. Lívia, Marciele, Ricardinho e Brígido disputam vaga para entrar no reality.
O Diário do Nordeste abre uma enquete para saber qual participante da região Norte os leitores querem ver no reality da TV Globo.
Conheça participantes da região Norte
Entre as cotadas está Lívia, de 26 anos, dançarina e influenciadora digital, nascida em Parintins e moradora de Manaus. Rainha do Boi Garantido, ela construiu sua trajetória dentro do festival folclórico, passando por funções como artesã e porta-estandarte. Criada em uma família humilde, já trabalhou como garçonete e no beneficiamento do tucumã. Hoje, sonha em cursar o ensino superior.
Outra representante do Amazonas é Marciele, de 32 anos, influenciadora digital, empreendedora e Cunhã-poranga do Boi Caprichoso. Natural de Juruti, no Pará, vive em Manaus há 16 anos. Filha mais velha de quatro irmãos, cresceu em meio à floresta e à agricultura familiar. Formada em Administração, conta que enfrentou dificuldades financeiras durante a faculdade. Define-se como líder e diz ser “o improvável que deu certo”.
Também de Manaus, Brígido, 34, é engenheiro de produção e diretor de uma escola particular fundada por sua família. Após atuar na área técnica, assumiu a gestão da instituição, que passou por dificuldades financeiras. Hoje, atua com inovação educacional e mentorias. Diz ter perfil competitivo, argumentativo e não teme errar.
Do Pará vem Ricardinho, de 27 anos, atleta profissional de futebol freestyle e influenciador digital. Natural de Belém, mora atualmente em São Paulo. Formado em Educação Física, começou a se destacar ainda adolescente e conquistou reconhecimento internacional. É bicampeão mundial da modalidade e possui título registrado no Guinness World Records.