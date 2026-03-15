Alice Carvalho exibe broche com 'América Invertida' e 'Abya Yala' no Oscar; entenda significado
A atriz faz parte do elenco de "O Agente Secreto", que concorre em quatro categorias.
A atriz Alice Carvalho, uma das estrelas do longa "O Agente Secreto" (2025), de Kleber Mendonça Filho, foi para a cerimônia do Oscar 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com um broche da "América Invertida".
O símbolo faz referência à obra homônima do artista hispano-uruguaio Joaquín Torres-García, de 1943, e desafia a convenção cartográfica que coloca a Europa e a América do Norte acima de continentes considerados periféricos.
No acessório utilizado pela artista, há, ainda, a gravação "Abya Yala", um termo adotado por instituições de povos indígenas para se referir ao continente americano e que, na língua do povo Kuna, originário do Panamá e da Colômbia, significa "terra madura", "terra viva" ou "terra que floresce".
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'América Invertida' como símbolo político
"Nosso norte é o Sul", provoca Torres-García na ideia central da "América Invertida". O intuito da obra é, ainda, promover a autonomia cultural e artística da América Latina, de forma que o continente siga os próprios rumos.
No início deste ano, para promover uma reflexão sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quem também recorreu à imagem para destacar a soberania do Brasil foi a primeira-dama Rosângela da Silva.
À época, Janja vestiu uma camiseta com a América do Sul desenhada de cabeça para baixo e escreveu que "a soberania começa pelo olhar que lançamos sobre nós mesmos".
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'O Agente Secreto' no Oscar
"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é o longa brasileiro com o maior número de indicações na história do Oscar. Ele concorre em quatro categorias este ano:
- Melhor Ator, para Wagner Moura;
- Melhor Filme Internacional;
- Melhor Filme;
- Melhor Direção de Elenco, para Gabriel Domingues.