Alice Carvalho exibe broche com 'América Invertida' e 'Abya Yala' no Oscar; entenda significado

A atriz Alice Carvalho, uma das estrelas do longa "O Agente Secreto" (2025), de Kleber Mendonça Filho, foi para a cerimônia do Oscar 2026, em Los Angeles, nos Estados Unidos, com um broche da "América Invertida".

O símbolo faz referência à obra homônima do artista hispano-uruguaio Joaquín Torres-García, de 1943, e desafia a convenção cartográfica que coloca a Europa e a América do Norte acima de continentes considerados periféricos.

No acessório utilizado pela artista, há, ainda, a gravação "Abya Yala", um termo adotado por instituições de povos indígenas para se referir ao continente americano e que, na língua do povo Kuna, originário do Panamá e da Colômbia, significa "terra madura", "terra viva" ou "terra que floresce".

Legenda: A atriz usou um broche da "América Invertida". Foto: ARTURO HOLMES/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/GETTY IMAGES VIA AFP.

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'América Invertida' como símbolo político

"Nosso norte é o Sul", provoca Torres-García na ideia central da "América Invertida". O intuito da obra é, ainda, promover a autonomia cultural e artística da América Latina, de forma que o continente siga os próprios rumos.

Legenda: A obra de Joaquín Torres-García data de 1943. Foto: Reprodução.

No início deste ano, para promover uma reflexão sobre os atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, quem também recorreu à imagem para destacar a soberania do Brasil foi a primeira-dama Rosângela da Silva.

À época, Janja vestiu uma camiseta com a América do Sul desenhada de cabeça para baixo e escreveu que "a soberania começa pelo olhar que lançamos sobre nós mesmos".

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'O Agente Secreto' no Oscar

"O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho e estrelado por Wagner Moura, é o longa brasileiro com o maior número de indicações na história do Oscar. Ele concorre em quatro categorias este ano: