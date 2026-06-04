Bruna Biancardi relata ataques racistas contra as filhas: 'Coisas horríveis'

A esposa do jogador Neymar Jr, Bruna Biancardi, desabafou sobre os ataques racistas direcionados às filhas Mavie, de 2 anos, e Mel, de 10 meses, na internet. A influenciadora admitiu que sofre com as críticas, mas que decidiu “escolher as batalhas” para preservar a saúde mental.

“Eu me deparo com frases racistas, coisas horríveis, montagens. Percebo que não vale a pena ficar me desgastando porque quando coloco na Justiça, não encontra o IP da pessoa, é um fake”, disse a empresária em uma participação ao podcast Quem É Você Nesse Rolê, da atriz Thais Fersoza.

Veja também Jogada Neymar não viajará para o amistoso do Brasil contra o Egito no sábado

Em seguida, ela explica que decidiu parar de “rebater tudo” para se proteger, pois “não vale a pena ficar se desgastando”. Por já ter levado os casos de ataques à justiça e “visto que não dá”, Biancardi diz que acaba sendo criticada pelos seguidores por acharem que ela não faz nada a respeito.

"Outras pessoas ficam brigando comigo porque eu não faço nada [juridicamente]. Gente, já tentei, vi que não dá, é desgastante […] Eu escolho minhas batalhas. Tem coisa que vale a pena ser dita, retrucar, falar, e tem coisa que não. Eu aprendi a lidar assim" Bruna Biancardi esposa de Neymar e mãe de Mavie e Mel.

Bruna admitiu que aprendeu essa postura com o esposo, Neymar, que também é alvo constante de críticas e ataques. Segundo ela, o jogador prefere “escolher a sua paz” do que viver em função de rebater fofocas.

Maternidade sempre foi um sonho

Apesar das situações “desgastantes”, Bruna contou à Thais que sempre sonhou em ser mãe e descreveu o amor pelas filhas como “arrebatador”.

Morando em Santos (SP), ela faz questão de manter uma rotina comum para que Mavie e Mel não “cresçam em uma bolha”. Bruna as leva pessoalmente para atividades como natação e balé. “É uma coisa que gosto de ter: tempo com elas. Eu não negocio”, ressalta.

Legenda: No podcast, Bruna afirmou que procura preservar a vida pessoal das filhas, reservando o dia a dia apenas para quem convive com ela. Foto: Reprodução/Instagram.

Namoro iniciou de forma discreta e com 'mentirinha'

Ainda no podcast, Bruna contou que ela e Neymar foram apresentados por um amigo em comum, chamado Léo. Ela também revelou que o início do relacionamento com o jogador de futebol foi discreto e com uma pequena mentira aos pais.

Por achar que o envolvimento “não daria em nada” e temendo a reação deles devido à profissão de Neymar, ela chegou a mentir para os familiares quando os dois começaram a sair e viajar.

“Eu falei a verdade só para minha irmã, disse: 'Se acontecer alguma coisa, você segura as pontas porque fui para Ibiza com ele'”, conta.

“Eu achava que não ia dar em nada mesmo, entendeu? Nunca foi uma coisa que eu planejei pra minha vida, nada disso, e eles [os pais de Bruna] ficaram assustados”

Em uma brincadeira de “quem é mais”, Biancardi apontou que o futebolista é o mais animado, racional e ciumento da relação. Ela também afirmou que, após o relacionamento, a vida se tornou mais imprevisível devido às mudanças repentinas de país.