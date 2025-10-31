Diário do Nordeste
Jornalista afirma que Neymar estaria viciado em bebida alcoólica; assessoria do jogador nega

Atleta está afastado do Santos tratando uma lesão muscular

Redação 26 de Setembro de 2025
Luana foi processada por Neymar no fim do ano passado; o craque também pediu indenização

Zoeira

Luana Piovani ironiza audiência em processo movido por Neymar: 'Assim funciona a Justiça brasileira'

O processo foi movido contra ela pelo jogador na treta da PEC da privatização das praias

Redação 10 de Julho de 2025
Neymar com Mavie, Helena e Davi Lucca

Zoeira

Neymar reage a comentário sobre filhas gastarem sua fortuna de 1 bilhão de dólares

Ele respondeu uma usuária do X que fez piada sobre herdeiras

Redação 07 de Julho de 2025
Neymar e Bruna Biancardi abraçam a filha recém-nascida na maternidade

Zoeira

Bruna Biancardi publica fotos da 2ª filha com Neymar: 'Estamos ansiosos para viver esse capítulo'

Mel é fruto do relacionamento entre a influenciadora e o jogador Neymar. Os dois também são pais de Mavie

Redação 06 de Julho de 2025
Neymar Jr, Bruna Biancardi e a filha Mavi

Zoeira

Nasce Mel, segunda filha do jogador Neymar em cesariana de emergência, diz colunista

Neymar e Bruna são pais de Mavie. O atleta também é pai de Davi Lucca e de Helena

Redação 05 de Julho de 2025
Bruna Biancardi chegando com Neymar na festa de 1 ano da filha dele com Amanda Kimberlly

Zoeira

Neymar chega com Bruna Biancardi na festa de 1 ano de Helena, filha do jogador com Amanda Kimberlly

Bruna atualmente está grávida do segundo filho do casal, e foi elogiada por aparecer ao lado do marido, que a traiu em diversas ocasiões

Redação 04 de Julho de 2025
Amanda e a filha, Helena, fruto de um breve affair com Neymar

Zoeira

Filha caçula de Neymar terá três dias de festa para celebrar o 1º ano

Helena é filha do jogador e da influenciadora Amanda Kimberlly

Redação 04 de Junho de 2025
Nayara Macedo já havia se envolvido em polêmica ao dizer que teria se relacionado com Neymar

Zoeira

Nayara Macedo, presa por venda de perfumes falsos, já disse ter se relacionado com Neymar

A influenciadora e modelo também é conhecida como Any Awuada na internet

Redação 22 de Maio de 2025
imagem mostra jogador de futebol

Jogada

Neymar atuou em quantos jogos desde a Copa do Catar? Jogador acumula cinco lesões

Atacante da seleção brasileira teve nova lesão em jogo do Santos

Redação e Estadão Conteúdo 17 de Abril de 2025
jogador

Jogada

Neymar terá maior período de transição física no Santos e Caixinha pede cautela: 'Quer sempre jogar'

Jogador tem sido reavaliado semanalmente

Diário do Nordeste/Estadão Conteúdo 27 de Março de 2025
