Grávida da segunda filha com Neymar, Bruna Biancardi, de 30 anos, curtiu uma postagem no Instagram no último sábado (15), que faz alusão à suposta nova traição do craque.

A mãe de Mavie parece não ter dado muitos ouvidos para a repercussão do caso que inundou as páginas de fofoca nos últimos dias, mas deixou seu like para uma publicação reflexiva.

"O que me intriga não é a fofoca, é a torcida", diz o post da criadora de conteúdo Morgana Klein. “Não sei se Neymar foi ou não foi. E, sendo bem honesta, pouco me importa. Porque, perceba, ninguém torce pelo acerto. O que move o mundo é o erro”, continuou a escritora.

Festa intimista de Neymar

O helicóptero que pertence ao jogador de futebol foi visto em uma festa numa chácara isolada em Araçoiaba, Interior de São Paulo. Depois da descoberta, uma garota de programa veio a público afirmar ter tido relações sexuais com o jogador que acabou de retornar ao Santos.

“Vivemos na era da catarse pública. O erro alheio virou espetáculo, a moral coletiva, um palanque, e o linchamento, um esporte. Dá audiência. Dá engajamento. Dá até uma sensaçãozinha de superioridade”, refletiu ainda a criadora de conteúdo sobre o fato.

Ela continuou: “Porque se ele também trai, se ele também falha, se ele também destrói o próprio castelo, então ninguém precisa construir o seu. É o pensamento reconfortante do fracasso alheio.”

Depois, complementou: “Se ele não errar, se eles derem certo... alguém vai ter que admitir que o problema não é todo homem. Mas o tipo de homem que você escolhe. E isso, convenhamos, é uma verdade difícil de engolir. As mesmas que gritam sororidade são as que querem ver outra mulher se arrebentar. Porque uma mulher que perdoa destrói a narrativa da mulher que se vinga.”

O texto ainda convida as mulheres a se colocar no lugar de Bruna, e finaliza, afirmando que a história não é sobre Neymar, mas sobre quem precisa do fracasso dos outros para justificar o próprio.