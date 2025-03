Ator francês Gérard Depardieu começa a ser julgado em Paris

O ator francês Gérard Depardieu começou a ser julgado, nesta segunda-feira (24), em Paris, pelo suposto abuso sexual de duas mulheres durante as filmagens do filme “Les Volets Verts”, do diretor Jean Becker, no ano de 2021. O homem foi acusado de comportamento inapropriado por cerca de 20 mulheres, mas este é o primeiro caso a ir a julgamento.

Anouk Grinberg, atriz que também participou do longa-metragem, declarou apoio às duas mulheres que acusaram Depardieu: uma figurinista de 54 anos e uma assistente de direção, de 34. Anouk também afirmou publicamente que Depardieu faz “comentários obscenos” constantemente.

“Quando produtores de cinema contratam Depardieu para um filme, eles sabem que estão contratando um abusador”, disse à AFP.

O julgamento seria inicialmente em outubro, mas foi adiado devido à saúde de Depardieu, que tem 76 anos. Na época, o advogado do ator disse que ele havia colocado uma ponte de safena quádrupla e sofria de diabete.

Durante o julgamento, as aparições de Depardieu no tribunal devem ser limitadas a seis horas por dia, e ele fará pausas sempre que "precisar". O advogado ainda disse que o ator "nega todas as acusações em sua totalidade".

