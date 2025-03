Elon Musk critica o jogo "Assassin’s Creed Shadows" e recebe resposta da Ubisoft

O empresário Elon Musk fez críticas ao jogo "Assassin’s Creed Shadows" em uma publicação no X (antigo Twitter), nessa terça-feira (25). A Ubisoft, desenvolvedora do game, respondeu diretamente ao bilionário. A empresa fez a promoção da estreia oficial do jogo na semana passada.

A discussão começou quando o ex-desenvolvedor Grummz publicou uma captura de tela do streamer Hasan Piker promovendo "Assassin’s Creed Shadows no Bluesky". Na postagem, Grummz criticou a Ubisoft, afirmando que a empresa estava investindo em influenciadores de “plataformas terroristas”.

Elon Musk respondeu à publicação, chamando Hasan Piker de “fraude” e dizendo que ele estaria promovendo “um jogo terrível só pelo dinheiro”. Pouco depois, o perfil oficial de Assassin’s Creed no X rebateu o comentário de Musk: “Foi isso que o cara que joga na sua conta de Path of Exile 2 disse a você?”.

Musk e a polêmica com Path of Exile 2

A resposta da Ubisoft faz referência a uma prática admitida pelo próprio Musk no fim de janeiro. Em conversas privadas com o YouTuber NikoWrex, o bilionário revelou que paga outras pessoas para jogarem em suas contas de Diablo 4 e Path of Exile 2.

O uso de terceiros para evoluir personagens, conhecido como “boosting”, é proibido pelos termos de serviço da maioria dos jogos online. A prática pode afetar rankings competitivos e já levou ao banimento de diversas contas em diferentes plataformas.

Musk afirmou que considera o boosting comum e justificou sua escolha dizendo que seria difícil competir com jogadores da Ásia sem essa estratégia. O assunto gerou debate entre a comunidade gamer e levantou questionamentos sobre a conduta do empresário em jogos online.

Atualização de Assassin’s Creed Shadows

Enquanto a polêmica envolvendo Musk e a Ubisoft circula nas redes, "Assassin’s Creed Shadows" recebeu uma nova atualização. O patch 1.0.1 traz correções para falhas no Modo Foto e ajustes em “problemas globais” do jogo.

