Elon Musk acumula fortuna de US$ 400 bilhões

Pela primeira vez, uma pessoa atingiu o patrimônio líquido de US$ 400 bilhões. O empresário Elon Musk acumulou a maior fortuna já registrada pela Forbes, revista estadunidense de negócios e economia, nas últimas quatro décadas.

O patrimônio é formado por ativos da Tesla, SpaceX e xAI, avaliados em US$ 428 bilhões (cerca de R$ 2,556 trilhões). A fortuna de Elon Musk aumentou US$ 58 bilhões (R$ 346,26 bilhões) na quarta-feira (11), após a Forbes confirmar que a SpaceX e seus investidores concordaram em recomprar ações de um acordo que avaliou a empresa de foguetes em US$ 350 bilhões (R$ 2,089 trilhões), segundo a Bloomberg.

Veja também Mundo Homem que atacou juíza durante julgamento nos EUA é condenado a 26 anos de prisão Mundo Rebeldes sírios incendeiam túmulo do pai de Bashar al-Assad, na Síria

Com essa nova avaliação, os cerca de 42% de participação de Musk na SpaceX passaram a valer US$ 147 bilhões (R$ 877,59 bilhões), um aumento superior a 60% em comparação com a última recompra de ações da SpaceX, que havia avaliado a empresa em US$ 210 bilhões (R$ 1,253 trilhões) no início deste ano. A avaliação mais recente faz da SpaceX a empresa privada mais valiosa do mundo, superando a ByteDance (controladora do TikTok), a OpenAI (criadora do ChatGPT) e a Stripe.

Desde 1º de janeiro de 2024, o patrimônio de Musk aumentou mais de US$ 150 bilhões (R$ 895,5 bilhões). Atualmente, o empresário é considerada a pessoa mais rica do mundo, seguido pelo fundador e presidente da Amazon, Jeff Bezos.