Multidão é atropelada em festival no Canadá e, pelo menos, 9 morrem

Pelo menos nove pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um motorista atropelar uma multidão durante um festival, em Vancouver, no Canadá. Até o momento, a polícia local descartou que a ação seja um ato terrorista.

"Neste momento, estamos confiantes de que este incidente não foi um ato terrorista", publicou a polícia da cidade na rede social X.

O atropelamento coletivo ocorreu por volta das 20h do sábado (26), horário local de Vancouver, próximo da meia-noite de domingo (27), horário de Brasília.

O motorista teve a sua prisão confirmadas por autoridades locais em postagem nas redes sociais. Segundo a rede de TV CBC, ele é um homem e tem por volta de 30 anos. Sua identidade ainda não foi divulgada.

Filipinos podem ser o alvo

O atropelamento ocorreu em um festival que comemora o Dia de Lapu-Lapu, um evento cultural filipino. A iniciativa homenageia o chefe indígena Lapu-Lapu, que liderou a vitória sobre as forças colonizadoras comandadas pelo português Fernão de Magalhães.

Em nota oficial publicada nas redes sociais, o consulado das Filipinas em Vancouver afirmou que expressa uma "grande preocupação e simpatias" às vítimas do incidente.

"Conforme esperamos por mais informações, rezamos para que nossas comunidades permaneçam fortes e resilientes, imbuídos com o espírito de 'bayanihan' (palavra que representa o espírito de cooperação, união e ajuda mútua dentro da comunidade) durante esse período difícil", afirma o consulado em nota.

Segundo a CBC, o incidente ocorreu quando as pessoas já estavam se dispersando. O festival reuniu 100 mil participantes ao longo do sábado.

O Canadá tem quase 1 milhão de pessoas de origem filipina (cerca de 2,5% da população). Lapu-Lapu é considerado um herói nacional filipino e símbolo de resistência contra o domínio estrangeiro.

Prefeito de Vancouver se manifestou no X

O prefeito de Vancouver, Ken Sim, expressou sua consternação sobre o caso em seu perfil no X.

"Estou chocado e profundamente triste com o terrível incidente no evento do Dia de Lapu-Lapu de hoje. Trabalharemos para fornecer mais informações o mais breve possível".

Ele ainda ressaltou o comprometimento com a comunidade filipina que reside na cidade. "Nossos pensamentos estão com todos os afetados e com a comunidade filipina de Vancouver neste momento incrivelmente difícil", afirmou.

A tragédia aconteceu dois dias antes das eleições nacionais no Canadá, previstas para segunda-feira (28).

Testemunhas apontam carro em alta velocidade

Testemunhas disseram ter visto um veículo preto dirigindo em alta velocidade na área do festival momentos antes de atropelar a multidão.

"Não consegui ver o motorista, tudo o que ouvi foi o som do motor acelerando", disse Yoseb Vardeh, co-proprietário do food truck Bao Buns, em uma entrevista ao jornal Postmedia.

"Saí do meu food truck, olhei para a rua e havia corpos por toda parte", disse Vardeh, com a voz embargada. “Ele passou por todo o quarteirão, foi reto no meio da rua.