Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Escrito por
e
Mundo
A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Legenda: Dezenas de pessoas depositaram flores e objetos no lado de fora do Bondi Pavilion em homenagem às vítimas.
Foto: DAVID GRAY/AFP.

O homem de 24 anos apontado como um dos atiradores do ataque que deixou 15 mortos na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália, acordou do coma e estaria conversando com investigadores, enquanto segue sob custódia policial no hospital.

A informação foi divulgada nesta terça-feira (16) pela imprensa australiana. Naveed Akram e o pai dele, Sajid Akram, de 50 anos, foram baleados pela polícia durante o atentado. O mais velho não resistiu e morreu

As autoridades afirmam que os dois teriam agido juntos e aberto fogo contra uma multidão que celebrava a festa judaica do Hanukkah em uma praia de Sydney. Além dos óbitos, mais de 40 pessoas ficaram feridas.

Motivados por 'ideologia do Estado Islâmico'

O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou, também nesta terça, que pai e filhos atuaram provavelmente motivados pela "ideologia do Estado Islâmico", conforme a agência AFP.

A polícia encontrou um carro registrado em nome de Naveed Akram estacionado próximo à praia após o tiroteio. No veículo, havia explosivos improvisados e "duas bandeiras artesanais do Estado Islâmico", revelou o comissário de polícia do estado de Nova Gales do Sul, Mal Lanyon.

Ainda em 2019, o jovem já havia chamado a atenção da agência de inteligência australiana por suposto envolvimento com o grupo. 

Veja também

teaser image
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

teaser image
Mundo

Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

Viagem às Filipinas sob investigação

Em novembro deste ano, pai e filho realizaram uma viagem às Filipinas. Na ocasião, Sajid Akram se identificou como cidadão indiano, enquanto Naveed como australiano, detalhou o departamento de imigração do país asiático. 

O portal da BBC detalha que relatos da imprensa australiana indicam que a dupla teria ido ao território filipino para receber um suposto "treinamento de estilo militar", informação que agora é analisada pelos investigadores.

A bandeira da Austrália é vista ao lado de homenagens florais do lado de fora do Bondi Pavilion em Sydney no dia 16 de dezembro de 2025, em homenagem às vítimas do tiroteio na Bondi Beach.
Mundo

Atirador de ataque em Sydney acorda do coma

Suspeito é mantido sob custódia policial em hospital.

Redação e AFP
Há 1 hora
Imagem mostra as nove vítimas identificadas no ataque em Sydney.
Mundo

Quem são as vítimas do ataque que deixou 15 mortos na Austrália?

As vítimas tinham entre 10 e 87 anos, incluindo franceses, eslovacos e israelenses.

Redação
15 de Dezembro de 2025
Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários
Mundo

Museu do Louvre é fechado devido a protesto de funcionários

Trabalhadores entraram em greve contra as "condições de trabalho deterioradas" e os "recursos insuficientes" no museu.

AFP e Redação
15 de Dezembro de 2025
Ônibus que caiu em penhasco na Colômbia.
Mundo

Queda de ônibus escolar em penhasco deixa pelo menos 17 mortos na Colômbia

Os estudantes estavam em uma excursão para celebrar a formatura.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

Homem que desarmou atirador em Sydney recebe R$ 700 mil em doações

Comerciante lutou com suspeito durante ataque na Austrália.

Redação e AFP
15 de Dezembro de 2025
Homem de meia-idade, de cabelos grisalhos, usando terno escuro, camisa branca e gravata azul, acena com a mão direita enquanto sorri levemente. Ao fundo, aparecem várias bandeiras do Chile, desfocadas, em tons de azul, branco e vermelho.
Mundo

José Antonio Kast é eleito presidente do Chile; conheça o líder da direita

Com mais de 95% das urnas apuradas, Kast obteve 58,3% dos votos, enquanto Jara alcançou 41,7%.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Grupo de pessoas caminhando próximo a viaturas policiais com luzes de emergência acesas à noite, incluindo uma pessoa com véu e sacola, em cenário urbano iluminado por luzes azuis e vermelhas.
Mundo

O que se sabe sobre o ataque à festa judaica que deixou 16 mortos em Sydney

Cerca de 40 pessoas continuam internadas após tiroteio em cidade da Austrália.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
A imagem, print de um vídeo, mostra um homem com blusa branca tentando desarmar um homem com blusa preta, que portava uma arma de fogo longa.
Mundo

'Herói genuíno': quem é o homem que desarmou atirador em ataque em Sydney

Pelo menos 11 pessoas foram mortas em uma festa. Um atirador também acabou morto.

Redação
14 de Dezembro de 2025
candelabro de nove pontas chamado de hanukkiah pelos judeus
Mundo

Saiba o que é Hanukkah, celebração judaica alvo de tiroteio na Austrália

Até o momento, 12 pessoas morreram.

Redação
14 de Dezembro de 2025
Tiroteio em praia da Austrália.
Mundo

Ataque a tiros em Bondi Beach deixa 12 mortos na Austrália

No local acontecia um evento judaico.

Redação e AFP
14 de Dezembro de 2025
Policiais no local do tiroteio que deixou duas pessoas mortas e pelo menos oito feridas na Universidade Brown, em 13 de dezembro de 2025, em Providence, Rhode Island.
Mundo

Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Até a noite deste sábado (13), o responsável pelo ataque seguia foragido.

Redação
13 de Dezembro de 2025
Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália
Mundo

Paraquedista fica preso na cauda de avião na Austrália

O caso aconteceu em setembro, mas as imagens só foram divulgadas nessa quinta-feira (11).

Redação e AFP
12 de Dezembro de 2025
Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo
Mundo

Mortes de 400 cegonhas em Madri levantam suspeita de gripe aviária; veja vídeo

Medidas de vigilância sanitária serão reforçadas caso se confirme o contágio.

Redação
11 de Dezembro de 2025
Felipe Menegaz Rodrigues é brasileiro e estava muito próximo do local do acidente.
Mundo

Brasileiro escapa por pouco de avião que caiu sobre carro nos EUA

Aeronave atingiu carro em rodovia da Flórida durante pouso forçado.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Avião pousando em rodovia dos EUA.
Mundo

Avião aterrissa em carro ao tentar pouso de emergência nos EUA

O motorista do veículo foi socorrido com ferimentos leves.

Redação
10 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão
Mundo

Terremoto de magnitude 7,5 deixa 30 feridos no Japão

Foram registradas ondas de tsunami de até 70 centímetros.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia
Mundo

Elefantes ajudam em resgate após tragédia de enchentes na Indonésia

As fortes chuvas que assolam o país há semanas deixaram regiões destruídas.

Diário do Nordeste/AFP
09 de Dezembro de 2025
Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia
Mundo

Explosão de bateria causa incêndio e deixa mortos em prédio na Indonésia

Autoridades locais apontaram que ao menos 20 pessoas morreram.

Redação
09 de Dezembro de 2025
Imagem de uma vista geral de um incêndio que começou após um terremoto na cidade de Aomori, no Japão, em 8 de dezembro de 2025.
Mundo

Japão suspende alerta de tsunami após registrar forte terremoto

A Agência Meteorológica Japonesa (JMA) registrou ondas de até 70 centímetros depois do sismo.

Redação e AFP
08 de Dezembro de 2025
Foto que contém Patrice Talon, presidente do Benim.
Mundo

Governo do Benim anuncia 'fracasso' de tentativa de golpe de Estado

Grupo de militares afirmava ter tomado o poder no país africano.

Redação e AFP
07 de Dezembro de 2025