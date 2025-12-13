Diário do Nordeste
Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Até a noite deste sábado (13), o responsável pelo ataque seguia foragido.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 22:53)
Mundo
Policiais no local do tiroteio que deixou duas pessoas mortas e pelo menos oito feridas na Universidade Brown, em 13 de dezembro de 2025, em Providence, Rhode Island.
Legenda: Nas redes sociais, a polícia de Providence orientou que a população busque refúgio.
Foto: Libby O'Neill/Getty Images/AFP

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros neste sábado (13) na Brown University. O atirador está foragido, segundo autoridades locais.

"Posso confirmar que há dois indivíduos que morreram esta tarde e outros oito em condição crítica", informou Brett Smiley, prefeito de Providence, estado de Rhode Island, em entrevista coletiva.

"Não temos um atirador sob custódia neste momento", acrescentou.

Nas redes sociais, a polícia de Providence, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país, orientou que a população busque refúgio. 

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu no X a instituição.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação e que o FBI está no local.

Às 17h52 locais (19h52 em Brasília), a Brown University afirmou que a situação continuava "em curso" e pediu a seus estudantes que buscassem um local seguro até segunda ordem.

Após afirmar em um primeiro momento que o suspeito havia sido detido, Trump publicou uma segunda mensagem na qual declarou que a polícia local corrigiu essa informação. 

"O suspeito não foi detido", detalhou o presidente americano.

