Ataque a tiros em universidade dos EUA deixa mortos e feridos em estado crítico

Duas pessoas morreram e outras oito ficaram gravemente feridas em um ataque a tiros neste sábado (13) na Brown University. O atirador está foragido, segundo autoridades locais.

"Posso confirmar que há dois indivíduos que morreram esta tarde e outros oito em condição crítica", informou Brett Smiley, prefeito de Providence, estado de Rhode Island, em entrevista coletiva.

"Não temos um atirador sob custódia neste momento", acrescentou.

Nas redes sociais, a polícia de Providence, onde fica a universidade, uma das mais prestigiadas do país, orientou que a população busque refúgio.

"Busquem abrigo e evitem a área até segundo aviso", advertiu no X a instituição.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou em sua plataforma Truth Social que foi informado sobre a situação e que o FBI está no local.

Às 17h52 locais (19h52 em Brasília), a Brown University afirmou que a situação continuava "em curso" e pediu a seus estudantes que buscassem um local seguro até segunda ordem.

Após afirmar em um primeiro momento que o suspeito havia sido detido, Trump publicou uma segunda mensagem na qual declarou que a polícia local corrigiu essa informação.

"O suspeito não foi detido", detalhou o presidente americano.