Presidente colombiano diz que voltará a 'pegar em armas' diante das ameaças de Trump

O presidente da Colômbia, o ex-guerrilheiro Gustavo Petro, afirmou nesta segunda-feira (5) que pegará "de novo em armas" diante das ameaças do presidente americano Donald Trump, em meio a tensões crescentes entre ambos os líderes após os bombardeios dos Estados Unidos na Venezuela no sábado (3).

As relações entre os Estados Unidos e a Colômbia têm se deteriorado progressivamente desde que Trump assumiu seu segundo mandato em 2025, com constantes trocas de acusações entre os dois presidentes sobre questões como segurança regional, tarifas e a gestão da política de imigração.

Veja também Mundo Maduro se declara inocente em tribunal nos Estados Unidos Mundo Venezuela determina prisão de envolvidos na captura de Nicolás Maduro Mundo ONU discute crise na Venezuela em reunião de emergência; acompanhe ao vivo

"Jurei não tocar mais em uma arma desde o pacto de paz de 1989, mas pela pátria voltarei a pegar em armas que não queria", disse Petro na rede social X.

No último fim de semana, Trump afirmou que Petro deveria "cuidar de seu traseiro" após o presidente venezuelano deposto Nicolás Maduro ter sido capturado em Caracas e levado para os Estados Unidos sob acusações de tráfico de drogas e terrorismo. Ele também descreveu Petro como "um homem doente que gosta de fabricar cocaína e vendê-la para os Estados Unidos". "Não fará isso por muito mais tempo", alertou o presidente americano.