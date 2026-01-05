Diário do Nordeste
Venezuela determina prisão de envolvidos na captura de Nicolás Maduro

Maduro e a esposa estão presos nos Estados Unidos e devem passar por julgamento.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Uma mulher com um gorro vermelho segura um cartaz com a frase 'FREE PRESIDENT MADURO' e as cores da bandeira venezuelana, falando a um microfone em um protesto.
Legenda: Onda de protestos no mundo pede a libertação de Maduro.
Foto: BRYAN R. SMITH / AFP.

O governo da Venezuela determinou a prisão dos participantes na captura de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Em decreto publicado nesta segunda-feira (5), é ordenado que a polícia venezuelana inicie os trabalhos "imediatamente". 

Foi determinado que comece a "busca e captura em âmbito nacional de todos os envolvidos na promoção ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos".

Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no último sábado (3), acusado de ser líder de uma rede de narcotráfico. Ele foi levado para solo americano e detido em uma prisão de Nova York. 

Quem está no comando da Venezuela interinamente é a vice de Maduro, Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, foi reeleito presidente do Parlamento da Venezuela, nesta segunda. 

Maduro fala perante Juiz 

Nesta segunda, Maduro e Cilia foram colocados perante o juiz Alvin K. Hellerstein, do Tribunal de Nova York. Eles se declararam inocentes das acusações, e Madurou ainda disse que é o presidente da Venezuela. 

Ao mesmo tempo em que casal preso fala no tribunal nos EUA, acontece a reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (Onu).

