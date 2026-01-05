Venezuela determina prisão de envolvidos na captura de Nicolás Maduro

O governo da Venezuela determinou a prisão dos participantes na captura de Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores. Em decreto publicado nesta segunda-feira (5), é ordenado que a polícia venezuelana inicie os trabalhos "imediatamente".

Foi determinado que comece a "busca e captura em âmbito nacional de todos os envolvidos na promoção ou apoio ao ataque armado dos Estados Unidos".

Maduro foi capturado pelos Estados Unidos no último sábado (3), acusado de ser líder de uma rede de narcotráfico. Ele foi levado para solo americano e detido em uma prisão de Nova York.

Quem está no comando da Venezuela interinamente é a vice de Maduro, Delcy Rodríguez. Jorge Rodríguez, irmão da presidente interina, foi reeleito presidente do Parlamento da Venezuela, nesta segunda.

Maduro fala perante Juiz

Nesta segunda, Maduro e Cilia foram colocados perante o juiz Alvin K. Hellerstein, do Tribunal de Nova York. Eles se declararam inocentes das acusações, e Madurou ainda disse que é o presidente da Venezuela.

Ao mesmo tempo em que casal preso fala no tribunal nos EUA, acontece a reunião de emergência do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas (Onu).