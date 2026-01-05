Maduro é transferido de prisão para tribunal federal de Nova York, nos EUA
Capturado após ação norte-americana na Venezuela, Maduro deve passar por audiência nesta segunda (5).
Nicolás Maduro e a esposa, Cilian Flores, foram transferidos do Centro de Detenção Metropolitano, no Brooklyn, nos Estados Unidos, para um tribunal Federal nesta segunda-feira (5), segundo informações da agência internacional Reuters. Uma audiência deve ocorrer nesta tarde, em Lower Manhattan, a cerca de 8 km do local anterior.
Deposto do cargo de presidente da Venezuela, Maduro foi substituído pela vice-presidente Delcy Rodríguez, que assumiu como interina no comando do país.
A decisão pela substituição foi tomada pelo Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, com o apoio das Forças Armadas do país sendo anunciada logo em seguida.
Entretanto, Donald Trump afirmou, em entrevista no domingo (4), que os Estados Unidos estão "no comando" da Venezuela após a captura de Maduro.
"Estamos lidando com as pessoas que acabaram de tomar posse. Não me perguntem quem está no comando, porque eu daria uma resposta e isso seria muito controverso", disse.
Mortos no país
O número de mortos na Venezuela subiu para 80 após o bombardeio realizado pelos Estados Unidos no sábado (3), segundo o jornal The New York Times. Inicialmente, o número de vítimas havia sido estipulado em 40.
Maduro e a esposa foram indiciados pela Justiça dos Estados Unidos sob acusações de conspiração para narcoterrorismo, importação de cocaína, posse de metralhadoras e artefatos destrutivos e conspiração para uso dos armamentos contra os EUA.