Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Nicolás Maduro estará perante juiz de Nova York nesta segunda-feira (5)

Líder venezuelano é acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Na imagem, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é retratado do peito para cima contra um fundo desfocado que sugere uma bandeira ou estandarte oficial. Ele tem cabelos escuros, bigode farto e está com a boca levemente aberta como se estivesse discursando. Sua mão direita está erguida à frente, com os dedos estendidos e a palma voltada para a câmera. Ele veste uma túnica preta de gola alta com botões prateados. Um microfone preto está posicionado logo abaixo de seu rosto.
Legenda: Secretário de Estado americano afirmou que Maduro era um "fugitivo da Justiça americana".
Foto: Juan Barreto/AFP.

Após ser capturado e acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo, Nicolás Maduro comparecerá perante um juiz de Nova York nesta segunda-feira (5). O anúncio foi feito neste domingo (4) por um tribunal federal.

Este mesmo tribunal notificará formalmente as acusações apresentadas contra o ditador venezuelano. O momento deve acontecer às 12h no horário local (14h em Brasília).

De acordo com a Folha de São Paulo, Washington abriu um novo indiciamento contra Maduro, que já tinha uma recompensa de US$ 50 milhões (R$ 271 milhões) pela própria captura.

Tanto ele quanto a esposa, Cilia Flores, e outras quatro pessoas responderão por narcoterrorismo, porte de armas de fogo, conspiração para importar cocaína nos Estados Unidos e conspiração para portar armas de fogo.

Veja também

teaser image
Mundo

Forças Armadas reconhecem Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente da Venezuela

teaser image
Mundo

Número de mortos na Venezuela sobe para 80 após ataque dos EUA, diz The New York Times

A acusação indica que, enquanto esteve no poder, o ex-presidente da Venezuela buscou "enriquecer a si mesmo e aos membros [do cartel], ampliar seu próprio poder e inundar os Estados Unidos com cocaína com o objetivo de aplicar os efeitos danosos e viciantes da droga contra americanos". 

A Venezuela não é grande produtora de cocaína, e as rotas de tráfico que saem do país costumam ter como destino portos europeus.

Outros acusados além de Maduro

O ministro do Interior da Venezuela, Diosdado Cabello, e Nicolás Ernesto Maduro, filho do ditador venezuelano, também são acusados. Para a Justiça americana, os réus conspiraram em conjunto com organizações como as Farc, na Colômbia, e o cartel de Sinaloa, no México, para traficar cocaína.

Uma das principais vozes na Casa Branca por trás da intervenção na Venezuela, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, disse no sábado que Maduro era um "fugitivo da Justiça americana". 

Embora Washington acuse o ditador de comandar o chamado cartel dos sóis, especialistas negam a existência do grupo. Por sua vez, o vice-presidente americano, J. D. Vance, disse que Nicolás "não pode esperar que iria fugir da Justiça por tráfico de drogas nos EUA só porque vive em um palácio em Caracas". 

Vance disse ainda que Washington ofereceu "uma série de alternativas" a Maduro, sem entrar em detalhes e que a Venezuela precisa "devolver o petróleo roubado" dos EUA, afirmação já feita por Trump no passado. Não está claro a que roubo o governo Trump se refere.

Assuntos Relacionados
Foto do chanceler Mauro Vieira.
Mundo

Reunião da Celac sobre Venezuela termina sem consenso; Brasil condena captura de Maduro

Encontro extraordinário não resultou em comunicado conjunto entre os 33 países membros.

Redação e Agência Brasil
Há 53 minutos
Na imagem, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, é retratado do peito para cima contra um fundo desfocado que sugere uma bandeira ou estandarte oficial. Ele tem cabelos escuros, bigode farto e está com a boca levemente aberta como se estivesse discursando. Sua mão direita está erguida à frente, com os dedos estendidos e a palma voltada para a câmera. Ele veste uma túnica preta de gola alta com botões prateados. Um microfone preto está posicionado logo abaixo de seu rosto.
Mundo

Nicolás Maduro estará perante juiz de Nova York nesta segunda-feira (5)

Líder venezuelano é acusado pela Justiça dos Estados Unidos por crimes de narcotráfico e terrorismo.

Redação
Há 58 minutos
Foto de Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela.
Mundo

Forças Armadas reconhecem Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente da Venezuela

Política assumiu o comando do país após Nicolás Maduro ser capturado pelos Estados Unidos.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Foto do ataque à Venezuela.
Mundo

Número de mortos na Venezuela sobe para 80 após ataque dos EUA, diz The New York Times

Número pode subir nos próximos dias.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Foto de Marco Rubio discursando.
Mundo

Rubio diz que EUA trabalharão com atuais líderes da Venezuela se eles tomarem a “decisão correta”

Segundo auxiliar do presidente estadunidense, colaboração só aconteceria se "decisões adequadas" fossem tomadas.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Pessoas erguendo bandeira da Venezuela.
Mundo

Reservas de petróleo da Venezuela podem valer US$ 18,4 trilhões

Enquanto a Venezuela tem reservas de 303,2 bilhões de barris de petróleo, os EUA detêm, aproximadamente, 45 bilhões de barris.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando atrás de um púlpito cinza. Ele veste um terno preto, camisa branca e gravata azul vibrante. Na lapela direita, usa um pequeno broche de fita amarela. Ao fundo, à esquerda, vê-se o brasão de Israel em uma parede azul escura com dizeres em hebraico e inglês; à direita, parte da bandeira de Israel com a Estrela de Davi azul.
Mundo

Netanyahu defende ação dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela

Declaração foi dada neste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Foto de Maduro preso divulgada por Donald Trump.
Mundo

Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro viraliza nas redes sociais e peças esgotam

Não se sabe ainda se as roupas foram cedidas pelos militares norte-americanos a durante prisão do Venezuelano.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Nicolás Maduro discursando em púlpito.
Mundo

Entenda quando a Venezuela deve convocar novas eleições

Brasil reconheceu a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez como atual comandante do país

Redação
04 de Janeiro de 2026
Donald Trump discursa em um púlpito com o selo presidencial dos Estados Unidos, durante coletiva de imprensa, com bandeiras ao fundo e assessores posicionados atrás dele em um palco com cortina azul.
Mundo

Como vai funcionar a volta das petrolíferas americanas para a Venezuela

Os EUA realizaram um ataque contra o território venezuelano no sábado (3)

Redação
04 de Janeiro de 2026
papa lendo discurso igreja.
Mundo

Papa Leão XIV fala em ‘soberania do País’ sobre Venezuela e diz estar preocupado após ataque

O pontífice discursou na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Delcy Rodríguez deve assumir presidência da Venezuela, diz Suprema Corte.
Mundo

Delcy Rodríguez deve assumir presidência da Venezuela, diz Suprema Corte

Prisão de Maduro foi classificada como "sequestro".

Redação
04 de Janeiro de 2026
Maduro de mãos contidas é escoltado por dois agentes de segurança em um corredor interno, enquanto outro agente caminha ao lado; todos usam roupas escuras e o ambiente lembra uma área institucional.
Mundo

Maduro ficará em prisão de famosos nos EUA, que já abrigou chefe de cartel e ex-presidente da CBF

O presidente da Venezuela foi levado a Nova York após operação militar no país sul-americano

Redação
04 de Janeiro de 2026
donald trump com sigla FAFO
Mundo

"FAFO": O que significa provocação de Trump após prisão de Maduro

Além de imagem, perfil oficial da Casa Branca publicou nas redes sociais vídeo ironizando fala de Maduro

Redação
04 de Janeiro de 2026
Presidente da China Xi Jinping.
Mundo

China cobra libertação imediata de Maduro e pressiona EUA

Nação disse estar "profundamente chocada" com a ação militar americana.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Após captura pelos EUA, Maduro passa a noite em centro de detenção em NY
Mundo

Após captura pelos EUA, Maduro passa a noite em centro de detenção em NY

Segundo a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, vista panorâmica noturna da cidade de Caracas sob um céu nublado e escuro. Em primeiro plano, diversos edifícios residenciais e comerciais de diferentes alturas estão iluminados por luzes internas e públicas. À direita, destaca-se um edifício mais alto e escuro que sobressai no horizonte. Ao fundo, as luzes da cidade estendem-se pelas encostas das montanhas, parcialmente cobertas por uma névoa baixa e densa. A iluminação geral cria um contraste forte entre o brilho das janelas e as sombras profundas da noite.
Mundo

‘Inaceitável’, diz especialista sobre bombardeio à Venezuela; entenda causas e impactos

Ataque aconteceu na madrugada deste sábado (3), realizado pelos Estados Unidos.

Diego Barbosa
04 de Janeiro de 2026
Donald Trump em coletiva sobre a invasão à Venezuela, neste sábado (3).
Mundo

Ataque dos EUA à Venezuela deixou 40 mortos, diz NYT; Trump confirmou 'muitas mortes'

Presidente dos Estados Unidos admitiu que, além de venezuelanos, muitos cubanos morreram durante invasão.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Vladimir Putin e Donald Trump em agosto de 2025, em uma conferência realizada no Alaska.
Mundo

Após Rússia pedir soltura de Maduro, Trump critica Putin: 'Ele está matando gente demais'

Declaração do presidente dos EUA foi dada neste sábado, depois dos ataques a Venezuela que resultaram na captura de Nicolás Maduro.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Avião em que estava Nicolás Maduro.
Mundo

Maduro e esposa chegam a NY após captura por tropas americanas

O ditador venezuelano foi capturado neste sábado (3).

Redação e AFP
03 de Janeiro de 2026