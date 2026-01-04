Forças Armadas reconhecem Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente da Venezuela

As Forças Armadas venezuelanas declararam apoio a Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, que passou a ocupar a Presidência do país após a captura do líder chavista pelos Estados Unidos.

A manifestação foi tornada pública neste domingo (4), por meio de comunicado assinado pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladímir Padrino López.

Na sequência do ataque ao território da Venezuela, que levou à queda de Maduro, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) decidiu que Rodríguez assumiria interinamente a chefia do Executivo.

Segundo a nota do Ministério da Defesa, “nesse mesmo sentido, o Governo Bolivariano garantirá a governabilidade do país".

"E nossas instituições continuarão a empregar todos os seus recursos disponíveis para a defesa militar, a manutenção da ordem interna e a preservação da paz”, informou.

Antes da posse formal, Rodríguez afirmou que os Estados Unidos estariam tentando promover uma “mudança de regime” no país, com a intenção de controlar os “recursos energéticos, minerais e naturais” venezuelanos.

Apesar de Donald Trump ter declarado que a vice-presidente venezuelana estaria cooperando com Washington após a queda de Maduro, Delcy Rodríguez reiterou que a Venezuela não voltará a ser colônia de potências estrangeiras.

“Estamos prontos para defender a Venezuela e os nossos recursos nacionais e energéticos”, afirmou a vice-presidente e atual comandante do país, durante reunião do Conselho de Defesa realizada no sábado (4).

Até agora, conforme publicou o portal Metrópoles, o cenário político da Venezuela permanece indefinido.

Após Maduro ser levado aos Estados Unidos, onde deverá responder a acusações relacionadas ao tráfico de drogas, Trump declarou que o país norte-americano administrará a Venezuela durante um período de transição.

No entanto, Washington ainda não divulgou mais informações sobre esse processo.

Quem é Delcy Rodríguez

Entre os nomes de confiança de Maduro, Delcy Rodríguez é formada em direito e foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela.

Sua atuação política vem de família: o pai da vice-presidente, Jorge Antônio, era guerrilheiro e um dos dirigentes do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR). O irmão mais velho de Delcy, Jorge Rodríguez, que também integra o governo Maduro, foi vice-presidente de Hugo Chávez entre 2007 e 2008.

Ela ganhou destaque na cúpula do poder venezuelana em 2013, quando foi nomeada como ministra da Comunicação do País. Após exercer o cargo por dois anos, ela foi chanceler entre 2014 e 2017. Em 2018, Nicolás Maduro anunciou o nome de Rodriguéz como sua vice em meio a muitos elogios à política.

"Nomeio como vice-presidente uma jovem mulher, corajosa, aguerrida, filha de mártir, revolucionária e aprovada em mil batalhas", escreveu Maduro, à época.