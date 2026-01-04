Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Forças Armadas reconhecem Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente da Venezuela

Política assumiu o comando do país após Nicolás Maduro ser capturado pelos Estados Unidos.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Foto de Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela.
Legenda: Manifestação de apoio foi tornada pública neste domingo (4), por meio de comunicado assinado pelo ministro da Defesa da Venezuela.
Foto: Juan Barreto / AFP.

As Forças Armadas venezuelanas declararam apoio a Delcy Rodríguez, vice de Nicolás Maduro, que passou a ocupar a Presidência do país após a captura do líder chavista pelos Estados Unidos. 

A manifestação foi tornada pública neste domingo (4), por meio de comunicado assinado pelo ministro da Defesa da Venezuela, Vladímir Padrino López.

Na sequência do ataque ao território da Venezuela, que levou à queda de Maduro, o Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) decidiu que Rodríguez assumiria interinamente a chefia do Executivo.

Segundo a nota do Ministério da Defesa, “nesse mesmo sentido, o Governo Bolivariano garantirá a governabilidade do país".

"E nossas instituições continuarão a empregar todos os seus recursos disponíveis para a defesa militar, a manutenção da ordem interna e a preservação da paz”, informou.

Veja também

teaser image
Mundo

Como vai funcionar a volta das petrolíferas americanas para a Venezuela

teaser image
Mundo

Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro viraliza nas redes sociais e peças esgotam

Antes da posse formal, Rodríguez afirmou que os Estados Unidos estariam tentando promover uma “mudança de regime” no país, com a intenção de controlar os “recursos energéticos, minerais e naturais” venezuelanos.

Apesar de Donald Trump ter declarado que a vice-presidente venezuelana estaria cooperando com Washington após a queda de Maduro, Delcy Rodríguez reiterou que a Venezuela não voltará a ser colônia de potências estrangeiras.

“Estamos prontos para defender a Venezuela e os nossos recursos nacionais e energéticos”, afirmou a vice-presidente e atual comandante do país, durante reunião do Conselho de Defesa realizada no sábado (4). 

Até agora, conforme publicou o portal Metrópoles, o cenário político da Venezuela permanece indefinido. 

Após Maduro ser levado aos Estados Unidos, onde deverá responder a acusações relacionadas ao tráfico de drogas, Trump declarou que o país norte-americano administrará a Venezuela durante um período de transição.

No entanto, Washington ainda não divulgou mais informações sobre esse processo.

Quem é Delcy Rodríguez

Entre os nomes de confiança de Maduro, Delcy Rodríguez é formada em direito e foi presidente da Assembleia Nacional Constituinte da Venezuela.

Sua atuação política vem de família: o pai da vice-presidente, Jorge Antônio, era guerrilheiro e um dos dirigentes do Movimento de Esquerda Revolucionária (MIR). O irmão mais velho de Delcy, Jorge Rodríguez, que também integra o governo Maduro, foi vice-presidente de Hugo Chávez entre 2007 e 2008.

Ela ganhou destaque na cúpula do poder venezuelana em 2013, quando foi nomeada como ministra da Comunicação do País. Após exercer o cargo por dois anos, ela foi chanceler entre 2014 e 2017. Em 2018, Nicolás Maduro anunciou o nome de Rodriguéz como sua vice em meio a muitos elogios à política.

"Nomeio como vice-presidente uma jovem mulher, corajosa, aguerrida, filha de mártir, revolucionária e aprovada em mil batalhas", escreveu Maduro, à época.

 

Assuntos Relacionados
Foto de Delcy Rodríguez, vice-presidente da Venezuela.
Mundo

Forças Armadas reconhecem Delcy Rodríguez, vice de Maduro, como presidente da Venezuela

Política assumiu o comando do país após Nicolás Maduro ser capturado pelos Estados Unidos.

Redação
Há 6 minutos
Foto do ataque à Venezuela.
Mundo

Número de mortos na Venezuela sobe para 80 após ataque dos EUA, diz The New York Times

Número pode subir nos próximos dias.

Redação
Há 59 minutos
Foto de Marco Rubio discursando.
Mundo

Rubio diz que EUA trabalharão com atuais líderes da Venezuela se eles tomarem a “decisão correta”

Segundo auxiliar do presidente estadunidense, colaboração só aconteceria se "decisões adequadas" fossem tomadas.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Pessoas erguendo bandeira da Venezuela.
Mundo

Reservas de petróleo da Venezuela podem valer US$ 18,4 trilhões

Enquanto a Venezuela tem reservas de 303,2 bilhões de barris de petróleo, os EUA detêm, aproximadamente, 45 bilhões de barris.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, fotografia em plano médio do Primeiro-Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, falando atrás de um púlpito cinza. Ele veste um terno preto, camisa branca e gravata azul vibrante. Na lapela direita, usa um pequeno broche de fita amarela. Ao fundo, à esquerda, vê-se o brasão de Israel em uma parede azul escura com dizeres em hebraico e inglês; à direita, parte da bandeira de Israel com a Estrela de Davi azul.
Mundo

Netanyahu defende ação dos Estados Unidos contra o governo da Venezuela

Declaração foi dada neste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Foto de Maduro preso divulgada por Donald Trump.
Mundo

Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro viraliza nas redes sociais e peças esgotam

Não se sabe ainda se as roupas foram cedidas pelos militares norte-americanos a durante prisão do Venezuelano.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Nicolás Maduro discursando em púlpito.
Mundo

Entenda quando a Venezuela deve convocar novas eleições

Brasil reconheceu a vice-presidente venezuelana Delcy Rodríguez como atual comandante do país

Redação
04 de Janeiro de 2026
Donald Trump discursa em um púlpito com o selo presidencial dos Estados Unidos, durante coletiva de imprensa, com bandeiras ao fundo e assessores posicionados atrás dele em um palco com cortina azul.
Mundo

Como vai funcionar a volta das petrolíferas americanas para a Venezuela

Os EUA realizaram um ataque contra o território venezuelano no sábado (3)

Redação
04 de Janeiro de 2026
papa lendo discurso igreja.
Mundo

Papa Leão XIV fala em ‘soberania do País’ sobre Venezuela e diz estar preocupado após ataque

O pontífice discursou na manhã deste domingo (4).

Redação
04 de Janeiro de 2026
Delcy Rodríguez deve assumir presidência da Venezuela, diz Suprema Corte.
Mundo

Delcy Rodríguez deve assumir presidência da Venezuela, diz Suprema Corte

Prisão de Maduro foi classificada como "sequestro".

Redação
04 de Janeiro de 2026
Maduro de mãos contidas é escoltado por dois agentes de segurança em um corredor interno, enquanto outro agente caminha ao lado; todos usam roupas escuras e o ambiente lembra uma área institucional.
Mundo

Maduro ficará em prisão de famosos nos EUA, que já abrigou chefe de cartel e ex-presidente da CBF

O presidente da Venezuela foi levado a Nova York após operação militar no país sul-americano

Redação
04 de Janeiro de 2026
donald trump com sigla FAFO
Mundo

"FAFO": O que significa provocação de Trump após prisão de Maduro

Além de imagem, perfil oficial da Casa Branca publicou nas redes sociais vídeo ironizando fala de Maduro

Redação
04 de Janeiro de 2026
Presidente da China Xi Jinping.
Mundo

China cobra libertação imediata de Maduro e pressiona EUA

Nação disse estar "profundamente chocada" com a ação militar americana.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Após captura pelos EUA, Maduro passa a noite em centro de detenção em NY
Mundo

Após captura pelos EUA, Maduro passa a noite em centro de detenção em NY

Segundo a procuradora-geral dos Estados Unidos, Pam Bondi, Maduro será julgado pela Justiça americana em um tribunal de Nova York.

Redação
04 de Janeiro de 2026
Na imagem, vista panorâmica noturna da cidade de Caracas sob um céu nublado e escuro. Em primeiro plano, diversos edifícios residenciais e comerciais de diferentes alturas estão iluminados por luzes internas e públicas. À direita, destaca-se um edifício mais alto e escuro que sobressai no horizonte. Ao fundo, as luzes da cidade estendem-se pelas encostas das montanhas, parcialmente cobertas por uma névoa baixa e densa. A iluminação geral cria um contraste forte entre o brilho das janelas e as sombras profundas da noite.
Mundo

‘Inaceitável’, diz especialista sobre bombardeio à Venezuela; entenda causas e impactos

Ataque aconteceu na madrugada deste sábado (3), realizado pelos Estados Unidos.

Diego Barbosa
04 de Janeiro de 2026
Donald Trump em coletiva sobre a invasão à Venezuela, neste sábado (3).
Mundo

Ataque dos EUA à Venezuela deixou 40 mortos, diz NYT; Trump confirmou 'muitas mortes'

Presidente dos Estados Unidos admitiu que, além de venezuelanos, muitos cubanos morreram durante invasão.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Vladimir Putin e Donald Trump em agosto de 2025, em uma conferência realizada no Alaska.
Mundo

Após Rússia pedir soltura de Maduro, Trump critica Putin: 'Ele está matando gente demais'

Declaração do presidente dos EUA foi dada neste sábado, depois dos ataques a Venezuela que resultaram na captura de Nicolás Maduro.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Avião em que estava Nicolás Maduro.
Mundo

Maduro e esposa chegam a NY após captura por tropas americanas

O ditador venezuelano foi capturado neste sábado (3).

Redação e AFP
03 de Janeiro de 2026
Em uma sala com cortinas escuras e equipamentos de tecnologia, o secretário de defesa dos EUA Pete Hegseth (em pé, à esquerda), o diretor da CIA John Ratcliffe (em pé, no meio) e o presidente Donald Trump (sentado, à direita) acompanham operação de captura de Nicolás Maduro. O ambiente conta com laptops sobre a mesa e outros assessores ao fundo, compondo uma cena de monitoramento estratégico.
Mundo

Maduro foi monitorado por fonte da CIA infiltrada no governo venezuelano

Agência de espionagem dos EUA tinha agentes na Venezuela desde agosto, segundo o The New York Times.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Donald Trump durante coletiva de imprensa. Ele é um homem idoso, branco e de cabelo liso loiro quase branco.
Mundo

O que é a Doutrina Monroe, que baseou invasão dos EUA à Venezuela

Criada em 1823, a doutrina buscava proteger nações recém-independentes de uma possível recolonização por países europeus.

Redação
03 de Janeiro de 2026