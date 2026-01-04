Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro viraliza nas redes sociais e peças esgotam

A roupa utilizada por Nicolás Maduro enquanto era preso por militares norte-americanos neste sábado (3) chamou atenção nas redes sociais.

O venezuelano apareceu com a vestimenta na primeira imagem de Maduro divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ataque à Venezuela.

A jaqueta e a calça na cor cinza foram identificadas como parte do conjunto Nike Tech Fleece.

No site oficial da Nike, a jaqueta aparece disponível por R$ 949,99 no Pix ou R$ 999,99 no cartão.

Legenda: Jaqueta do modelo utilizado por Maduro em foto divulgada por Donald Trump. Foto: Reprodução/Nike

Já a calça é comercializada por R$ 759,99 no Pix ou R$ 799,99 no cartão.

Legenda: Modelo da calça utilizado por Maduro em foto divulgada por Donald Trump. Foto: Reprodução/Nike

Ainda segundo o site, a Calça Nike Tech Fleece Masculina estaria nas últimas unidades.

Roupa de Maduro viraliza nas redes sociais

De acordo com o portal de notícias Época Negócios, após a divulgação da marca do conjunto utilizado por Maduro durante sua prisão, as peças estão se esgotando em alguns países, como a Espanha.

No entanto, ainda não se sabe se o conjunto era realmente de Maduro ou se foi cedido por militares norte-americanos.

Conforme mostram dados da ferramenta Google Trends, o termo Nike Tech Fleece teve mais de dois mil buscas desde sábado (3), quando Maduro foi preso, representando um aumento de 200% no volume de pesquisas para a palavra-chave em questão.

Legenda: Pesquisa pelo termo Nike Tech Fleece cresce no Google após prisão de Maduro. Foto: Reprodução/Google Trends

A ferramenta mostra, ainda, que a busca pelo termo está ativa, ou seja, continua relevante.

A vestimenta também foi motivo de memes nas redes sociais. Confira a seguir:

Nike is the real winner today. 🔥 🔥 🔥 pic.twitter.com/5dmrS7oPgP — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 3, 2026

UPDATE: Nike has sold out of the Maduro size https://t.co/jBab7lHdkr pic.twitter.com/gicOfLIRhv — Autism Capital 🧩 (@AutismCapital) January 3, 2026