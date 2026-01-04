Diário do Nordeste
Conjunto da Nike de R$ 1,7 mil usado por Maduro viraliza nas redes sociais e peças esgotam

Não se sabe ainda se as roupas foram cedidas pelos militares norte-americanos a durante prisão do Venezuelano.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Mundo
Foto de Maduro preso divulgada por Donald Trump.
Legenda: A imagem foi divulgada pelo presidente norte-americano Donald Trump.
Foto: Reprodução/redes sociais

A roupa utilizada por Nicolás Maduro enquanto era preso por militares norte-americanos neste sábado (3) chamou atenção nas redes sociais.  

O venezuelano apareceu com a vestimenta na primeira imagem de Maduro divulgada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, após ataque à Venezuela.  

A jaqueta e a calça na cor cinza foram identificadas como parte do conjunto Nike Tech Fleece. 

No site oficial da Nike, a jaqueta aparece disponível por R$ 949,99 no Pix ou R$ 999,99 no cartão.

print de jaqueta do conjunto Nike Tech Fleece no site brasileiro da Nike.
Legenda: Jaqueta do modelo utilizado por Maduro em foto divulgada por Donald Trump.
Foto: Reprodução/Nike

a calça é comercializada por R$ 759,99 no Pix ou R$ 799,99 no cartão

Print da calça do conjunto Nike Tech Fleece no site brasileiro da Nike.
Legenda: Modelo da calça utilizado por Maduro em foto divulgada por Donald Trump.
Foto: Reprodução/Nike

Ainda segundo o site, a Calça Nike Tech Fleece Masculina estaria nas últimas unidades. 

Roupa de Maduro viraliza nas redes sociais

De acordo com o portal de notícias Época Negócios, após a divulgação da marca do conjunto utilizado por Maduro durante sua prisão, as peças estão se esgotando em alguns países, como a Espanha. 

No entanto, ainda não se sabe se o conjunto era realmente de Maduro ou se foi cedido por militares norte-americanos. 

Conforme mostram dados da ferramenta Google Trends, o termo Nike Tech Fleece teve mais de dois mil buscas desde sábado (3), quando Maduro foi preso, representando um aumento de 200% no volume de pesquisas para a palavra-chave em questão. 

pesquisa de nike tech fleece no google trends.
Legenda: Pesquisa pelo termo Nike Tech Fleece cresce no Google após prisão de Maduro.
Foto: Reprodução/Google Trends

A ferramenta mostra, ainda, que a busca pelo termo está ativa, ou seja, continua relevante. 

A vestimenta também foi motivo de memes nas redes sociais. Confira a seguir:

