Trump divulga foto de Maduro capturado a bordo de navio

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) uma imagem na sua rede social, a Truth Social, que mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em cativeiro a bordo de um navio da Marinha americana.

Na postagem, Trump escreveu “Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima”, em referência ao navio de assalto anfíbio da Marinha dos EUA.

Legenda: Foto de Maduro preso publicada por Trump. Foto: Divulgação.

A foto mostra Maduro com os olhos vendados, usando abafadores, vestido com um agasalho cinza, segurando uma garrafa de água e aparentemente algemado.

Veja também Mundo Entenda por que Trump prendeu Maduro

Veja publicação

Matéria em atualização