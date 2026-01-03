Trump divulga foto de Maduro capturado a bordo de navio
Publicação nas redes sociais mostra suposto cativeiro do presidente venezuelano.
Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 14:16)
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou neste sábado (3) uma imagem na sua rede social, a Truth Social, que mostra o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, em cativeiro a bordo de um navio da Marinha americana.
Na postagem, Trump escreveu “Nicolás Maduro a bordo do USS Iwo Jima”, em referência ao navio de assalto anfíbio da Marinha dos EUA.
A foto mostra Maduro com os olhos vendados, usando abafadores, vestido com um agasalho cinza, segurando uma garrafa de água e aparentemente algemado.
Veja também
Veja publicação
Matéria em atualização
Assuntos Relacionados