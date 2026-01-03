Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Entenda por que Trump prendeu Maduro

Disputas envolvendo eleições, petróleo, narcotráfico e migração opõem Washington e Caracas.

Escrito por
AFP/Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 10:05)
Mundo
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Legenda: Trump e Maduro já tiveram diversos embates políticos nos últimos anos.
Foto: Nicholas Kamm / AFP.

Os Estados Unidos informaram neste sábado (3) a realização de um ataque contra a Venezuela que teria resultado na captura do presidente Nicolás Maduro e de sua esposa, Cilia Flores.

O anúncio foi feito pelo presidente Donald Trump por meio de uma rede social e ocorre em meio a uma relação marcada por tensões constantes entre os dois países.

Desde 2013, temas como eleições contestadas, sanções econômicas, embargo ao petróleo, acusações de envolvimento com o narcotráfico e crise migratória vêm colocando Washington e Caracas em lados opostos.

Esse histórico de disputas se intensificou ao longo da última década e culminou, segundo Trump, em um “ataque em larga escala” conduzido pelos Estados Unidos.

O Diário do Nordeste reúne e analisa os principais episódios e conflitos que ajudam a entender o embate entre Venezuela e Estados Unidos.

Regime democrático

Washington, a exemplo de diversos países da comunidade internacional, não reconhece a legitimidade do socialista Nicolás Maduro como presidente da Venezuela.

Após a repressão violenta aos protestos que eclodiram depois da primeira eleição de Maduro, em 2013, os Estados Unidos impuseram sanções a vários altos funcionários venezuelanos por violações de direitos humanos.

O governo norte-americano também classificou como “ilegítima” a reeleição de Maduro em 2018 e, mais recentemente, em 2024, pleito que a oposição afirma ter vencido.

Entre 2019 e 2023, os Estados Unidos, acompanhados por cerca de 60 países, chegaram a reconhecer o líder oposicionista Juan Guaidó como “presidente interino”, movimento que resultou no rompimento das relações diplomáticas por parte de Caracas.

Acusações de intervenção

A Venezuela acusou reiteradamente os Estados Unidos de interferirem em seus assuntos internos. Em 2019, após uma tentativa de levante militar, Nicolás Maduro declarou que Washington teria ordenado um “golpe fascista”. 

No ano seguinte, o presidente venezuelano voltou a responsabilizar os norte-americanos ao acusar seu então homólogo, Donald Trump, de ter “ordenado” uma tentativa de “incursão armada” pelo mar, que envolveu dois ex-militares dos Estados Unidos.

O governo norte-americano negou qualquer participação nos episódios e rejeitou a existência de “golpes apoiados pela CIA”. 

A declaração de Maduro foi feita em outubro, depois que Trump afirmou ter autorizado ações clandestinas da agência de inteligência contra a Venezuela.

Veja também

teaser image
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

teaser image
Mundo

O que países dizem sobre ataque dos EUA à Venezuela? Veja repercussão internacional

teaser image
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Embargo de petróleo dos EUA

Com o objetivo de pressionar economicamente o país e afastar Nicolás Maduro do poder, Washington impôs, em 2019, um embargo ao petróleo venezuelano, atingindo diretamente o principal pilar da já fragilizada economia do país.

Antes da medida entrar em vigor, o petróleo respondia por cerca de 96% das receitas nacionais, sendo que aproximadamente três quartos das exportações petrolíferas tinham como destino os Estados Unidos.

Nas últimas semanas, o governo norte-americano anunciou um “bloqueio total” contra “petroleiros sancionados” que viajam para ou a partir da Venezuela e apreendeu diversas embarcações. Caracas reagiu classificando a iniciativa como uma “ameaça grotesca”.

Ainda neste ano, Donald Trump encerrou as licenças que permitiam a atuação de empresas multinacionais no país apesar das sanções. A petrolífera americana Chevron, por exemplo, opera sob uma autorização especial desde julho.

De acordo com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep), a produção venezuelana despencou de 3,5 milhões de barris por dia em 2008 para menos de um milhão atualmente, resultado tanto das sanções impostas pelos Estados Unidos quanto do colapso do sistema de extração, agravado por corrupção e má gestão.

A Venezuela, que atravessou uma grave crise econômica entre 2014 e 2021, segue em situação delicada, quadro que Maduro atribui diretamente às medidas adotadas por Washington.

Acusação de tráfico de drogas

Em março de 2020, Nicolás Maduro foi formalmente acusado nos Estados Unidos por “narcoterrorismo”, e o governo norte-americano passou a oferecer uma recompensa de US$ 15 milhões por informações que levassem à sua captura. 

No início de 2025, após o presidente venezuelano tomar posse para um terceiro mandato, o valor foi elevado para US$ 25 milhões e, em agosto, subiu novamente, chegando a US$ 50 milhões.

A ampliação da recompensa ocorreu pouco antes de os Estados Unidos mobilizarem uma grande força militar no Mar do Caribe e realizarem operações contra suspeitos de tráfico de drogas.

Washington sustenta que Maduro lidera o chamado “Cartel dos Sóis”, organização cuja existência não foi comprovada, segundo diversos especialistas.

O presidente venezuelano rejeita as acusações e afirma que os Estados Unidos buscam, na verdade, se apropriar das reservas de petróleo do país.

Migração

Donald Trump, que colocou o combate à imigração no centro de seu segundo mandato, tem responsabilizado Caracas pelo aumento do fluxo de migrantes venezuelanos rumo aos Estados Unidos.

O presidente americano acusa o governo venezuelano de ter “empurrado” para o território norte-americano “centenas de milhares de pessoas vindas das prisões”, além de “internos de hospitais psiquiátricos”.

De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), quase oito milhões de venezuelanos (cerca de um quarto da população do país) deixaram a Venezuela desde 2014 em razão da crise econômica e política, a maioria em direção a países da América Latina e outros aos Estados Unidos.

Nesse contexto, Trump revogou o status de proteção temporária concedido a centenas de milhares de venezuelanos e promoveu a expulsão de vários deles ao longo de 2025.

O governo norte-americano enviou 252 venezuelanos em 2025 para uma prisão em El Salvador, sob acusação, sem apresentação de provas ou julgamento, de vínculo com uma gangue.

O grupo permaneceu detido por quatro meses antes de ser repatriado para Caracas, que, assim como diversas organizações não governamentais, denunciou práticas de “tortura” durante o período de detenção.

Imagem mostra ministro da Saúde, Alexandre Padilha, um homem branco, de cabelo grisalho e usando óculos.
Mundo

‘SUS já absorve impactos’ de ataques à Venezuela, diz ministro da Saúde

Equipes de saúde do Brasil atuam em Roraima, na fronteira entre os dois países.

Redação
Há 41 minutos
Esta imagem apresenta dois retratos lado a lado em um plano fechado: à esquerda, Donald Trump é retratado com uma expressão séria, vestindo um paletó escuro, camisa branca e gravata azul vibrante, destacando seu característico cabelo loiro penteado para o lado; à direita, Nicolás Maduro aparece falando em frente a um microfone, com seu marcante bigode preto e vestindo um paletó escuro com uma gravata listrada nas cores amarela e vermelha, contrastando com um fundo azul intenso.
Mundo

Entenda por que Trump prendeu Maduro

Disputas envolvendo eleições, petróleo, narcotráfico e migração opõem Washington e Caracas.

AFP/Redação
Há 58 minutos
Imagem mostra fogo no Fuerte Tiuna, na Venezuela, após ataque a bomba dos EUA.
Mundo

Venezuela pede reunião do Conselho de Segurança da ONU após ataque dos EUA

Intervenção militar estrangeira deve ser autorizada pelo conselho, o que foi descumprido por Trump.

Redação
Há 1 hora
Imagem aérea mostra fogo e fumaça em Caracas, na Venezuela, após bombardeio dos EUA.
Mundo

Veja repercussão internacional da invasão de Trump a Venezuela

Bombardeio da capital e captura de Nicolás Maduro ocorreram na madrugada deste sábado (3).

Redação
Há 2 horas
Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado
Mundo

Trump anuncia ataque à Venezuela e diz que Maduro foi capturado

O presidente dos EUA disse que Maduro e a esposa já foram retirados da Venezuela.

Redação
03 de Janeiro de 2026
Fotomontagem com o flagra do acidente envolvendo um funcionário da Disney em uma atração do Indiana Jones.
Mundo

Funcionário da Disney tenta conter bola de 180 kg e é atingido em atração do 'Indiana Jones'

Objeto de borracha ia em direção ao público durante espetáculo ao vivo.

AFP
02 de Janeiro de 2026
Foto de Rama Duwaji, a primeira-dama de Nova Iorque.
Mundo

Quem é Rama Duwaji, primeira-dama de Nova Iorque comparada à princesa Diana

Artista e de origem síria, ela é a mais jovem a ocupar esse posto na história da cidade.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram festa de Ano Novo na Suíça no início do incêndio em bar.
Mundo

Imagens mostram início de incêndio que deixou mais de 40 mortos na Suíça

Incidente em bar de estação de esqui foi registrado durante festa de Ano Novo.

Redação e AFP
02 de Janeiro de 2026
Tommy Lee Jones e Victoria Jones durante o Festival de Cinema de Tóquio, em 2017.
Mundo

Quem era Victoria Jones, filha de Tommy Lee Jones, encontrada morta

Victoria Jones chegou a atuar em filmes ao lado do pai durante a infância.

Redação
02 de Janeiro de 2026
Fotos mostram estação de esqui na Suíça durante e após o incêndio.
Mundo

Explosão em estação de esqui na Suíça deixa ‘dezenas de mortos’ durante festa de Ano Novo

Autoridades policiais também estimam mais de 100 feridos após incêndio no local.

Redação e AFP
01 de Janeiro de 2026
espetáculo de fogos no reveillon de dubai.
Mundo

Ano Novo em Dubai impressiona com espetáculo de fogos no prédio mais alto do mundo; veja vídeo

Comemoração ocorreu por volta das 14 horas no horário de Brasília

Redação
31 de Dezembro de 2025
Uma composição de duas imagens mostra, à esquerda, uma passagem aérea para Moscou e, à direita, um homem usando uniforme militar camuflado e gorro. O documento e o traje sugerem um contexto de viagem e serviço militar, apresentados de forma direta e informativa.
Mundo

Brasileiro é enganado com emprego na Rússia e forçado a servir no Exército russo, diz família

Marcelo Alexandre da Silva Pereira recebeu proposta de emprego de motorista, mas estaria em treinamento militar obrigatório.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge costa do Japão nesta quarta (31)

Até o momento, não há registro vítimas relacionados ao tremor.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Fogos de artifício nas cores verde e rosa na capital australiana de Sydney.
Mundo

2026 chegou: veja quais países já celebraram a chegada do Ano Novo

Primeiro país a celebrar a virada fica no arquipélago na Oceania; saiba qual.

Redação
31 de Dezembro de 2025
Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza
Mundo

Países alertam para crise humanitária “catastrófica” em Gaza

Ministros cobram ações urgentes de Israel e ampliação da ajuda internacional.

Redação e AFP
30 de Dezembro de 2025
Imagem dividida em duas partes. À esquerda, uma pessoa usando uma blusa clara com decote arredondado e um colar de contas douradas. À direita, uma pintura com fundo claro mostrando uma figura vestindo uma túnica escura com detalhes em vermelho.
Mundo

Idosa conhecida por restauração de 'Ecce Homo' morre aos 94 anos

Cecilia Giménez vivia na cidade de Borja, cidade onde pintura recebia visitas.

Redação
30 de Dezembro de 2025
Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores
Mundo

Avalanche nos Pirineus espanhóis mata três esquiadores

Deslizamento de neve atingiu área próxima ao Pico Tablato, em Aragão; uma mulher foi resgatada com hipotermia.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos
Mundo

Zelensky afirma que Trump ofereceu segurança por 15 anos

O mandatário ucraniano solicitou ao republicano um prazo mais longo.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo
Mundo

Terremoto de magnitude 6 atinge Peru e deixa feridos; veja vídeo

Imagens mostram estragos provocado pelo tremor intenso.

Redação e AFP
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Donald Trump para matéria sobre Ucrânia e Rússia.
Mundo

Após reunião com Zelensky, Trump afirma que Kiev e Moscou estão 'mais perto' de um acordo

Os presidentes dos Estados Unidos e da Ucrânia se reuniram neste domingo (28).

Redação e AFP
28 de Dezembro de 2025