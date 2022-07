Entenda por que Margarida Bonetti, "a mulher da casa abandonada", esconde o rosto com pomada

O porteiro de um imóvel na mesma rua onde mora Margarida Bonetti, a "A Mulher da Casa Abandonada", afirmou ao podcast da Folha de S. Paulo que ela vive com o rosto coberto de pomada branca por ter problema de pele.

Bonetti vem chamando a atenção por esconder a face com excesso de creme, o que a fez ter dificuldade de usar máscara de proteção contra a Covid-19 durante o primeiro encontro dela com o apresentador do podcast Chico Felitti.

"Ela falou que tem problema na pele. Então, tem que usar direto", disse o homem identificado pela reportagem apenas como Francisco. Ele é uma das poucas pessoas que têm contato com Mari, nome pelo qual ela se apresenta no bairro Higienópolis, em São Paulo.

Por que o FBI não pode prender a 'mulher da casa abandonada'?

A outra possibilidade é a de que Margarida Bonetti use a pintura facial para esconder o rosto, já que é foragida do FBI dos Estados Unidos há mais de 20 anos.

Ainda assim, advogados explicam que a mulher não pode ficar presa no Brasil porque as infrações cometidas por ela ocorreram em outro país.

Crimes

Margarida Bonetti se mudou para os Estados Unidos com o marido, Renê, no fim dos anos 1970. Com eles, levaram uma empregada doméstica, brasileira e analfabeta, que teria sido "dada" pelos pais da mulher.

A trabalhadora viveu em condições análogas à escravidão nos Estados Unidos por 20 anos. De acordo com investigação do FBI, a brasileira era agredida pelos patrões e não recebia salário. Ela teve também atendimento médico negado, mesmo que com fraturas e ossos quebrados.

O crime só chegou ao fim quando uma vizinha decidiu ajudá-la a fugir da casa e buscar ajuda.

O casal foi condenado a seis anos de prisão, mas Margarida conseguiu fugir para o Brasil antes de ser presa, durante as investigações.

