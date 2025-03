Horóscopo do dia: Descubra o que seu signo revela para hoje, sexta-feira (21/3)

Hoje o céu traz um convite claro: assuma o comando das suas vontades. A Lua em aspecto desafiador com Saturno pode fazer o dia parecer mais lento, cobrando responsabilidade, limites e decisões maduras. Talvez você perceba que precisa cortar excessos, ajustar expectativas ou dizer “não” para manter sua energia em equilíbrio.



Mas nem tudo é contenção: Vênus forma um aspecto harmonioso com Plutão, trazendo força interior e clareza sobre o que você realmente deseja. Aproveite para fortalecer vínculos verdadeiros e se posicionar com mais autenticidade. Você está no comando – assuma as rédeas com consciência e firmeza.

Áries

Hoje é dia de colocar freio no impulso. Nem tudo precisa ser feito na pressa – algumas decisões exigem maturidade e planejamento. Assuma o controle com firmeza, mas sem perder a ternura com você mesmo.

Touro

Você pode sentir que está sendo testado nas suas escolhas, especialmente no que diz respeito aos seus valores. Reflita sobre o que você realmente quer construir a longo prazo. Confie no seu poder de transformação.

Gêmeos

Cuidado para não gastar energia tentando resolver o mundo todo de uma vez. Foque no essencial e respeite os seus limites. Às vezes, silenciar também é um ato de sabedoria.

Câncer

Hoje você pode se deparar com responsabilidades familiares ou emocionais que pedem mais de você. Encare com maturidade, mas sem se sobrecarregar. Fortaleça vínculos verdadeiros e se priorize também.

Leão

A sexta pode te desafiar a controlar melhor seu tempo e sua energia. Seja seletivo com o que exige sua atenção. Seu brilho continua forte, mas precisa estar a serviço do que realmente importa.

Virgem

Você pode sentir uma cobrança maior para fazer tudo “do jeito certo”. Respire fundo e acolha o que está ao seu alcance hoje. Seu valor está além da produtividade.

Libra

A harmonia com Plutão te lembra que você tem mais força do que imagina. Hoje é dia de colocar limites em relações que drenam sua energia. Relacionamentos saudáveis nascem do seu autocuidado.

Escorpião

Você pode se surpreender com o quanto está disposto a mudar por algo que quer muito. Mas vá com calma: Vênus e Plutão pedem verdade, não obsessão. Use seu poder para transformar, não para controlar.

Sagitário

A sexta te convida a descer um pouco das ideias e olhar para o que precisa de atenção prática. Assuntos financeiros e responsabilidades podem apertar. Mas lembre-se: você está construindo algo com mais base.

Capricórnio

A Lua e Saturno (seu regente) te pedem foco e discernimento. Confie na sua sabedoria para cortar o que não serve mais. Hoje você pode perceber o quanto amadureceu nos últimos tempos.

Aquário

Nem tudo depende só da sua vontade. Há limites que precisam ser respeitados – seus e dos outros. Use o dia para ajustar expectativas e aprofundar conexões com quem realmente importa.

Peixes

Você pode sentir um certo peso emocional hoje, como se algo estivesse pedindo um fim ou uma decisão. Não fuja disso. Saturno no seu signo está te ensinando que amor-próprio também é saber dizer “não”.

*Julianna Formiga é astróloga, terapeuta de caminhos, professora e jornalista. Atende e ministra cursos, palestras e jogos de autoconhecimento para empresas e escolas. Mestre em Semiótica das Mídias e em Reiki, além de Terapeuta Holística, desenvolveu a Cartografia da Alma com objetivo de orientar os caminhos de quem busca alinhar o seu ser e fazer no mundo.