Quem está no Monstro do BBB 25? Veja castigo deste fim de semana (22/03 e 23/03)

Guilherme foi escolhida para o Castigo do Monstro da 9ª semana do Big Brother Brasil (BBB) 25 neste sábado (22). O brother foi escolhido pelo vencedor da Prova do Anjo, João Gabriel, que justificou sua escolha por um embate pessoal. "Ele me barrou da festa, me vetou da Prova do Líder e agora nós temos um embate, né, Guilherme?", disse.

O monstro é chamado de Desatando os nós. O Anjo João Gabriel leu a definição do castigo: "O Monstro da semana vai cumprir o desafio de desatar os nós que aparecerem pela frente. Sempre que tocar a música, o participante deve ir par ao local indicado começar o seu trabalho sem a ajuda de ninguém. Enquanto tiver nós nas cordas, ele deverá desatá-los. Só pode relaxar quando terminar".

Além do castigo, o participante ainda perdeu 300 estalecas.

Prova do Anjo