Entenda o julgamento que pode tornar Jair Bolsonaro réu no STF

Entre terça (25) e quarta-feira (26), a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) se reunirá para decidir se aceita a denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outras sete pessoas por tentativa de golpe de Estado. A denúncia foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR), que afirma que esses indivíduos compõem o "núcleo crucial" de uma organização criminosa.

A acusação abrange os seguintes nomes:

Jair Bolsonaro, ex-presidente da República; Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil; Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal; General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência; Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência; Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa; Walter Souza Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil.

Esses oito enfrentam acusações de cinco crimes considerados graves: tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, organização criminosa armada, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado.

O STF decidirá se aceita ou rejeita a denúncia. Se for rejeitada, o caso será arquivado. Caso seja aceita, será aberta uma ação penal, e os denunciados se tornarão réus.

O passo a passo do Julgamento

O julgamento ocorrerá conforme o seguinte cronograma:

Abertura da Sessão: O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, dará início ao julgamento.

O presidente da Primeira Turma, ministro Cristiano Zanin, dará início ao julgamento. Leitura do Relatório: O ministro Alexandre de Moraes apresentará o relatório, detalhando o andamento das investigações.

O ministro Alexandre de Moraes apresentará o relatório, detalhando o andamento das investigações. Sustentação Oral da PGR: O procurador-geral, Paulo Gonet, terá 30 minutos para expor a acusação contra os denunciados.

O procurador-geral, Paulo Gonet, terá 30 minutos para expor a acusação contra os denunciados. Defesa dos Acusados: Os advogados de defesa terão 15 minutos cada para apresentar seus argumentos, em ordem definida pelo presidente da Turma.

Os advogados de defesa terão 15 minutos cada para apresentar seus argumentos, em ordem definida pelo presidente da Turma. Votação das Questões Preliminares: O relator, Alexandre de Moraes, iniciará o voto sobre questões processuais, como a competência do STF para julgar o caso. Os outros ministros da Turma votarão na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin.

O relator, Alexandre de Moraes, iniciará o voto sobre questões processuais, como a competência do STF para julgar o caso. Os outros ministros da Turma votarão na seguinte ordem: Flávio Dino, Luiz Fux, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin. Votação do Mérito: O relator também votará sobre a abertura da ação penal. Os demais ministros seguirão a mesma ordem para votar o mérito da denúncia.

Etapas finais

Após a decisão da Primeira Turma, é possível interpor recurso à própria Turma, como embargos de declaração, caso haja contradições ou omissões na decisão.

Se a ação penal for aberta, o processo seguirá para a fase de instrução, em que provas e depoimentos serão colhidos. Posteriormente, haverá um novo julgamento para decidir se os acusados são culpados ou inocentes.

Caso sejam condenados, penas individuais serão fixadas conforme a participação de cada um.

Outros julgamentos em andamento

Além do julgamento desta terça-feira, outros grupos de envolvidos serão julgados em diferentes datas. Estes incluem aqueles acusados de gerenciar ações para sustentar a permanência de Bolsonaro no poder, como Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres, com julgamento marcado para 29 e 30 de abril.

Além deles, serão julgados Fernando de Sousa Oliveira, delegado da Polícia Federal (PF) e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública (SSP); Mário Fernandes, ex-número dois da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro; Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro; Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro.

Há ainda os envolvidos em ações táticas, como membros das "forças especiais", e aqueles acusados de disseminação de desinformação para descredibilizar o processo eleitoral, cujos julgamentos ainda não têm data definida.

