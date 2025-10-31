Diário do Nordeste
Valdemar Costa Neto observa algo.

PontoPoder

Moraes nega visita de Valdemar Costa Neto a Bolsonaro

Em prisão domiciliar, ex-presidente está impedido de receber investigados

Redação 22 de Outubro de 2025
Alexandre de Moraes é um homem branco, de meia idade e careca. Na foto, ele está de terno preto, camisa social branca e gravata vermelha. Seu semblante é sério.

PontoPoder

STF retoma julgamento do 'núcleo da desinformação' do golpe nesta terça (21)

O grupo é formado por sete réus acusados de propagar desinformação e ataques sistemáticos ao sistema eleitoral brasileiro.

Redação 20 de Outubro de 2025
Imagem mostra a fachada do Tribunal Regional do Trabalho no Ceará.

Segurança

Justiça do Trabalho alerta para golpe do boleto falso no Ceará

TRT-CE informou que não envia boletos em execuções de sentenças

Redação 18 de Outubro de 2025
Paulo Gonet é um homem idoso de cabelo grisalho e que usa óculos de armação preta. Na foto, ele está de terno preto e camisa social branca com gravata azul. Imagem usada em matéria sobre PGR pedir a condenação dos réus do núcleo 4 da trama golpista.

PontoPoder

PGR pede a condenação dos sete réus do 'núcleo da desinformação' da tentativa de golpe

O grupo é formado, principalmente, por militares

Redação 14 de Outubro de 2025
Imagem de consumidora com dinheiro

Opinião

Golpes, dívidas e esperança: o retrato financeiro do Brasil em 2025 e como se proteger

Foto frontal Ana Alves
Ana Alves 07 de Outubro de 2025
Historiador e professor da UFRJ, Carlos Fico. Ele usa óculos, camisa branca e blazer azul escuro, olhando sério para a câmera em ambiente interno.

PontoPoder

‘A anistia estimula novo ativismo golpista’, afirma o historiador Carlos Fico

Autor do livro “Utopia autoritária brasileira” e professor titular de História do Brasil na UFRJ, ele fala sobre o histórico de anistias no País e as consequências desse perdão

Luana Barros 28 de Setembro de 2025
Primeira Turma do STF reunida no julgamento da trama golpista onde julgam o réu Jair Bolsonaro e aliados

PontoPoder

Primeira Turma do STF aprova ata do julgamento que condenou Bolsonaro

Corte agora define prazo para publicação do acórdão, que oficializa a condenação

Redação 23 de Setembro de 2025
Câmara dos Deputados

PontoPoder

Por 311 a 163, Câmara dos Deputados aprova urgência para projeto de anistia a golpistas

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), mais cedo, já havia anunciado que pautaria em plenário a votação

Redação e Agência Brasil 17 de Setembro de 2025
Hugo Motta

PontoPoder

Hugo Motta anuncia votação de urgência para projeto de anistia

Se aprovado, o requerimento de urgência acelera a tramitação da matéria, dispensando e reduzindo formalidades regimentais e prazos

Redação e Agência Brasil 17 de Setembro de 2025
César Mattar ao ser preso em Santos

País

Empresário de 70 anos suspeito de aplicar 'golpe do amor' contra sócias de clube é preso em Santos

Segundo investigações da Polícia Civil, apenas em um dos esquemas, vítimas tiveram prejuízos superiores a R$ 600 mil

Redação 17 de Setembro de 2025
