Alexandre Ramagem tem salário de R$ 46,3 mil bloqueado pela Câmara

Corte dos valores ocorreu por determinação do ministro Alexandre de Moraes.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
foto do deputado Alexandre Ramagem em Câmara.
Legenda: Ramagem foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade.
Foto: Bruno Spada/Câmara dos Deputados.

O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) teve o salário bloqueado pela Câmara dos Deputados após determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). 

O corte dos valores, cerca de R$ 46,3 mil, foi ordenado na última semana, quando o STF determinou a prisão do deputado, que é alvo de investigação da Polícia Federal por suspeita de fugir do Brasil e ir para os Estados Unidos em meio à ação penal da trama golpista. As informações são do jornal O Globo.

Moraes determinou a execução imediata da pena de 16 anos de prisão imposta ao parlamentar por participação na tentativa de golpe de 8 de janeiro. Ramagem saiu do Brasil antes do fim do julgamento e permanece nos Estados Unidos desde setembro. 

Segundo a Câmara, o caso de Ramagem está sendo tratado em decisão judicial sob segredo de justiça. "A Câmara dos Deputados cumpre todas as decisões judiciais", informou a Casa.

O deputado também teria sofrido bloqueio de gastos por meio da cota parlamentar.

Trama golpista

O deputado federal está impedido de sair do Brasil em meio à ação penal da trama golpista. Ele foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade, mas teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

A suposta fuga do deputado ocorre no momento em que se aproxima o fim da tramitação do processo e a consequente execução das penas do deputado e dos demais réus.

Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado por liderar o chamado “núcleo crucial” do golpe.

Os acusados do “Núcleo 1” tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte. Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das sentenças.

Por conta disso, a bancada federal de deputados do Psol do Rio pediu a decretação da prisão preventiva de Ramagem ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal apura o caso, conforme a CNN Brasil. 

A defesa de Ramagem informou que não vai se pronunciar. 

Quem é Alexandre Ramagem?

Alexandre Ramagem foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Rio Janeiro. Em 2024, o político foi candidato a prefeito na capital fluminense pelo PL, mas não foi eleito. 

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão na ação penal da trama golpista. Além da pena, a 1º Turma do STF também determinou a perda do mandato de deputado federal e a perda do cargo de delegado da Polícia Federal, instituição que ingressou em 2005.

