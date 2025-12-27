Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins tem prisão domiciliar decretada por Moraes

Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, teve prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na manhã deste sábado (27), agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram o mandado na casa de Martins, segundo afirmou a defesa.

Semana passada, ele foi condenado a 21 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado.

Martins teria apresentado a chamada "minuta do golpe" para o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em novembro por tentativa de golpe de Estado.

A ação da PF ocorre algumas horas após a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tentou fugir para El Salvador.

O que diz a defesa?

O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, fez uso das redes sociais para expressar sua indignação com o ocorrido, chamando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de "vingativa, absurda e aberrante".

Ele explica que o ex-assessor está há 555 dias fazendo uso de tornozeleira eletrônica e cumprindo "de forma exemplar todas as cautelares". Chiquini ainda afirmou que essa ação é um "abuso de poder" e disse que a defesa entrará com recurso.

Filipe Martins, assim como Silvinei Vasques, integram o chamado "núcleo 2" da trama golpista. Conforme a Procuradoria Geral da República (PGR), os constituintes seriam responsáveis por gerenciar as iniciativas centrais para a tentativa de golpe de Estado.