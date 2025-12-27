Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins tem prisão domiciliar decretada por Moraes

Polícia Federal cumpriu mandado na casa de Martins na manhã deste sábado (27).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
PontoPoder
Homem branco de cabelo, barba e bigode castanho escuro, usando um termo e olhando de perfil para o lado esquerdo. Um microfone está perto dele.
Legenda: Ele é um dos integrantes do "núcleo 2" da trama golpista.
Foto: Divulgação/Fundação Alexandre de Gusmão.

Filipe Martins, ex-assessor de Jair Bolsonaro, teve prisão domiciliar decretada pelo ministro Alexandre de Moraes. Na manhã deste sábado (27), agentes da Polícia Federal (PF) cumpriram o mandado na casa de Martins, segundo afirmou a defesa.

Semana passada, ele foi condenado a 21 anos de prisão pelos crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, organização criminosa armada, dano ao patrimônio da União e deterioração de bem tombado.

Martins teria apresentado a chamada "minuta do golpe" para o ex-presidente Jair Bolsonaro, preso em novembro por tentativa de golpe de Estado.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Por que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi preso no Paraguai?

teaser image
PontoPoder

Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

A ação da PF ocorre algumas horas após a prisão de Silvinei Vasques, ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que tentou fugir para El Salvador.

O que diz a defesa?

O advogado de Martins, Jeffrey Chiquini, fez uso das redes sociais para expressar sua indignação com o ocorrido, chamando a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) de "vingativa, absurda e aberrante".

Ele explica que o ex-assessor está há 555 dias fazendo uso de tornozeleira eletrônica e cumprindo "de forma exemplar todas as cautelares". Chiquini ainda afirmou que essa ação é um "abuso de poder" e disse que a defesa entrará com recurso.

Filipe Martins, assim como Silvinei Vasques, integram o chamado "núcleo 2" da trama golpista. Conforme a Procuradoria Geral da República (PGR), os constituintes seriam responsáveis por gerenciar as iniciativas centrais para a tentativa de golpe de Estado.

Assuntos Relacionados
Homem branco de cabelo, barba e bigode castanho escuro, usando um termo e olhando de perfil para o lado esquerdo. Um microfone está perto dele.
PontoPoder

Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins tem prisão domiciliar decretada por Moraes

Polícia Federal cumpriu mandado na casa de Martins na manhã deste sábado (27).

Redação
Há 19 minutos
Cinco episódios que marcaram as estratégias eleitorais da base de Elmano para 2026
PontoPoder

Cinco episódios que marcaram as estratégias eleitorais da base de Elmano para 2026

As disputas por espaço no amplo arco de aliança governista prometem dar o tom da base do governador Elmano de Freitas em 2026.

Igor Cavalcante
Há 2 horas
Silvinei Vasques, ao lado de agente da imigração do Paraguai.
PontoPoder

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, é entregue à Polícia Federal e chega ao Brasil

Ele rompeu a tornozeleira eletrônica e usou passaporte falso para fugir.

Redação
26 de Dezembro de 2025
As imagens mostram o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. À esquerda, ele usa a farda azul da PRF e segura um papel na mão. À direita, ele veste uma blusa verde e porta uma mochila de alças pretas.
PontoPoder

Por que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi preso no Paraguai?

Vasques tentava fugir para El Salvador.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher branca, cabelo médio de cor escura, vestida com um moletom claro, com o número 1980, em uma videoconferência.
PontoPoder

Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela

Advogado da ex-deputada teve que pedir a transferência à direção do presídio.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
PontoPoder

Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

O ex-presidente começou a reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenir trombose.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Mulher sorridente, de cabelos curtos e grisalhos, posa ao ar livre em um parque arborizado. Ela usa blusa clara com estampas em preto e um colar colorido de miçangas, olhando diretamente para a câmera.
PontoPoder

Unificar, prevenir e penalizar: o que diz a Lei Geral de Enfrentamento à Violência de Gênero

Para explicar mais da proposta, o PontoPoder entrevista a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.

Luana Barros
26 de Dezembro de 2025
Silvinei Vasques, preso pela PF, na imagem usa uniforme escuro da Polícia Rodoviária Federal, aparece sentado em uma mesa, segurando folhas de papel durante uma coletiva ou audiência. Ele olha para frente com expressão séria e o fundo da imagem é claro e sem elementos destacados.
PontoPoder

Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, é preso no Paraguai a caminho de El Salvador

Prisão ocorreu com apoio das autoridades paraguaias e cooperação da PF brasileira.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Senador Cid Gomes
Inácio Aguiar

Aliados já admitem que Cid está propenso a ser candidato ao Senado

Cid sabe que sua presença no páreo dá peso à chapa e reduz as divergências na base de Elmano

Inácio Aguiar
26 de Dezembro de 2025
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o homem atacou a mulher. Eles estão em um estacionamento no momento da agressão.
PontoPoder

Lula determina que CGU abra processo de expulsão de auditor que agrediu mulher e criança

Imagens flagraram David Cosac Junior atacando as vítimas até que elas caíssem no chão.

Redação
25 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem de terno azul e camisa social listrada em tons claros, falando diante de um microfone preto com a letra “P” em destaque na espuma protetora. Trata-se de Ozires Pontes. Ele tem pele clara, cabelos curtos e escuros, penteados para trás, além de barba cerrada. Ao fundo, há uma cortina escura desfocada, sugerindo que a cena ocorre em um estúdio de gravação ou entrevista.
PontoPoder

Prefeito de Massapê convulsiona em voo e é internado em SP

Ozires Pontes (PSDB) estava indo com a família para os Estados Unidos.

Redação
25 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher de meia-idade com cabelos escuros, vestindo uma camisa social branca de manga longa, falando em um púlpito. Ela está de pé, com o microfone perto do rosto, e gesticula com a mão direita levantada. Ao fundo, há um painel de madeira com o emblema do estado do Ceará à esquerda e o texto parcial
PontoPoder

Dra. Silvana é vítima de assalto em Fortaleza; suspeitos são presos

Deputada afirma que registrou boletim de ocorrência no 2º DP. Ela parabenizou ação da Polícia, que prendeu dupla na avenida Dom Luís.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Homem de cabelos grisalhos olhando para frente com o cenho franzido e com expressão séria.
PontoPoder

Cirurgia de Bolsonaro é finalizada sem intercorrências após mais de 3 horas

Procedimento foi realizado no hospital DF Star, em Brasília.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Foto que contém Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência

Senador pode ser o principal nome da oposição para as eleições em 2026.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Foto que contém Adriana Gerônimo, vereadora de Fortaleza pelo Psol. Ela é uma mulher negra de cabelo cacheado longo voltado para trás, usa um colar e veste uma camisa de mangas longas amarelas.
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia ameaça de morte; Polícia Civil investiga o caso

Adriana Gerônimo recebeu um e-mail com ataques a ela e à esposa.

Luciano Rodrigues
25 de Dezembro de 2025
Camilo, Elmano e Lula em Horizonte, no Ceará
Inácio Aguiar

A equação que Camilo tratará com Lula sobre a eleição no Ceará

PT nacional está atento aos movimentos políticos no Ceará com a repercussão do nome de Ciro na oposição

Inácio Aguiar
25 de Dezembro de 2025
Ilustração em preto e branco de um homem de terno e óculos, em estilo xilogravura, sobre fundo azul com mapa urbano estilizado. À direita, placas de trânsito com setas indicam “Amadeu Furtado”, “BR-222”, “Barra do Ceará” e “Litoral Oeste”. À esquerda, um ícone de telefone e o texto “Baú da Política – Bairros”.
PontoPoder

A história do médico filantropo e ex-deputado que empresta o nome a um bairro de Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
Fotografia do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorrindo de braços abertos em um ambiente festivo. Ele veste um terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha com pequenos detalhes brancos. Ao fundo, à esquerda, há uma árvore de Natal decorada com bolas vermelhas e douradas.
PontoPoder

Redução do imposto de renda, COP 30 e tarifaço marcam pronunciamento natalino de Lula

Presidente ainda destacou combate à fome, políticas sociais e indicadores positivos na economia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro em meio a seguranças, olha para a câmera enquanto ele entra em um carro. O político veste uma camisa polo. Foto usada em matéria sobre cirurgia do ex-presidente.
PontoPoder

Médicos confirmam cirurgia de Bolsonaro e estimam duração de até quatro horas

Ex-presidente será submetido a procedimento para tratar hérnia inguinal bilateral.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro conversa ao lado de seu marido, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos Carlos, Flavio e Renan durante um comício na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 6 de abril de 2025. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, liderou uma manifestação em São Paulo no domingo, a primeira desde que a Suprema Corte decidiu julgá-lo sob acusações de liderar um plano de golpe.
PontoPoder

Na véspera do Natal, Moraes autoriza que filhos visitem Bolsonaro no hospital

Além de Michelle Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura poderão encontrá-lo

Redação
24 de Dezembro de 2025