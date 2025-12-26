Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Por que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi preso no Paraguai?

Vasques tentava fugir para El Salvador.

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 21:55)
PontoPoder
As imagens mostram o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. À esquerda, ele usa a farda azul da PRF e segura um papel na mão. À direita, ele veste uma blusa verde e porta uma mochila de alças pretas.
Legenda: Ao ser abordado no aeroporto, Silvinei Vasques apresentou uma declaração médica falsa de que tinha câncer na cabeça e não podia falar nem ouvir.
Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil e Reprodução/ Polícia Paraguaia.

O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques, foi preso no Paraguai, nesta sexta-feira (26), em razão de uma condenação à prisão, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), neste mês de dezembro.

24 anos
e 6 meses foi a pena atribuída a Silvinei Vasques, por participação na tentativa de golpe de Estado que culminou nos atos de 8 de janeiro de 2023.

Conforme a decisão da Corte, Vasques integrou o chamado Núcleo 2 da organização criminosa e atuou no monitoramento de autoridades e na tentativa de impedir a votação de eleitores, especialmente na região Nordeste, por meio de operações da PRF no segundo turno do pleito de 2022.

Em janeiro de 2025, o ex-diretor-geral da PRF foi nomeado secretário de Desenvolvimento Econômico e Inovação da Prefeitura de São José, na Grande Florianópolis. 

Entretanto, ele pediu exoneração em dezembro, no mesmo dia em que foi condenado pelo STF no processo relacionado à trama golpista.

Veja também

teaser image
PontoPoder

Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela

teaser image
PontoPoder

Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

Outra condenação

Antes dessa condenação, Silvinei Vasques já havia sido sentenciado pela Justiça Federal do Rio de Janeiro por uso político da estrutura da PRF durante a campanha eleitoral de 2022, em ação movida pelo Ministério Público Federal (MPF).

A decisão reconheceu que ele utilizou símbolos, recursos e a visibilidade institucional da corporação para promover a candidatura à reeleição do então presidente Jair Bolsonaro, o que resultou em multa superior a R$ 500 mil, além de outras sanções de natureza cível.

Vasques chegou a ser preso em 2023, mas obteve liberdade posteriormente mediante a imposição de medidas cautelares, entre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Como aconteceu a prisão

Silvinei Vasques foi preso na madrugada desta sexta (26), no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, em Assunção, no Paraguai, ao tentar embarcar em um voo para El Salvador.

A prisão foi realizada em uma operação conjunta da Polícia Federal (PF) e da Polícia Paraguaia.

Segundo a PF, Vasques rompeu a tornozeleira eletrônica que utilizava por determinação judicial, em Santa Catarina, após a condenação no STF.

Em razão do rompimento do dispositivo, as autoridades brasileiras emitiram alertas a países vizinhos, entre eles Paraguai, Argentina e Colômbia.

O ex-diretor-geral da PRF tentou deixar o país utilizando documento falso. Ao ser abordado no aeroporto de Assunção, ele foi identificado e preso.

No Aeroporto, Vasques ainda apresentou uma declaração médica falsa de que tinha câncer na cabeça e não podia falar nem ouvir.

Assuntos Relacionados
As imagens mostram o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. À esquerda, ele usa a farda azul da PRF e segura um papel na mão. À direita, ele veste uma blusa verde e porta uma mochila de alças pretas.
PontoPoder

Por que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi preso no Paraguai?

Vasques tentava fugir para El Salvador.

Redação
Há 21 minutos
A imagem mostra uma mulher branca, cabelo médio de cor escura, vestida com um moletom claro, com o número 1980, em uma videoconferência.
PontoPoder

Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela

Advogado da ex-deputada teve que pedir a transferência à direção do presídio.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
PontoPoder

Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

O ex-presidente começou a reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenir trombose.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Mulher sorridente, de cabelos curtos e grisalhos, posa ao ar livre em um parque arborizado. Ela usa blusa clara com estampas em preto e um colar colorido de miçangas, olhando diretamente para a câmera.
PontoPoder

Unificar, prevenir e penalizar: o que diz a Lei Geral de Enfrentamento à Violência de Gênero

Para explicar mais da proposta, o PontoPoder entrevista a secretária nacional de Enfrentamento à Violência contra Mulheres, Estela Bezerra.

Luana Barros
26 de Dezembro de 2025
Silvinei Vasques, preso pela PF, na imagem usa uniforme escuro da Polícia Rodoviária Federal, aparece sentado em uma mesa, segurando folhas de papel durante uma coletiva ou audiência. Ele olha para frente com expressão séria e o fundo da imagem é claro e sem elementos destacados.
PontoPoder

Silvinei Vasques, ex-diretor da PRF, é preso no Paraguai a caminho de El Salvador

Prisão ocorreu com apoio das autoridades paraguaias e cooperação da PF brasileira.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Senador Cid Gomes
Inácio Aguiar

Aliados já admitem que Cid está propenso a ser candidato ao Senado

Cid sabe que sua presença no páreo dá peso à chapa e reduz as divergências na base de Elmano

Inácio Aguiar
26 de Dezembro de 2025
Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o homem atacou a mulher. Eles estão em um estacionamento no momento da agressão.
PontoPoder

Lula determina que CGU abra processo de expulsão de auditor que agrediu mulher e criança

Imagens flagraram David Cosac Junior atacando as vítimas até que elas caíssem no chão.

Redação
25 de Dezembro de 2025
A imagem mostra um homem de terno azul e camisa social listrada em tons claros, falando diante de um microfone preto com a letra “P” em destaque na espuma protetora. Trata-se de Ozires Pontes. Ele tem pele clara, cabelos curtos e escuros, penteados para trás, além de barba cerrada. Ao fundo, há uma cortina escura desfocada, sugerindo que a cena ocorre em um estúdio de gravação ou entrevista.
PontoPoder

Prefeito de Massapê convulsiona em voo e é internado em SP

Ozires Pontes (PSDB) estava indo com a família para os Estados Unidos.

Redação
25 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher de meia-idade com cabelos escuros, vestindo uma camisa social branca de manga longa, falando em um púlpito. Ela está de pé, com o microfone perto do rosto, e gesticula com a mão direita levantada. Ao fundo, há um painel de madeira com o emblema do estado do Ceará à esquerda e o texto parcial
PontoPoder

Dra. Silvana é vítima de assalto em Fortaleza; suspeitos são presos

Deputada afirma que registrou boletim de ocorrência no 2º DP. Ela parabenizou ação da Polícia, que prendeu dupla na avenida Dom Luís.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Homem de cabelos grisalhos olhando para frente com o cenho franzido e com expressão séria.
PontoPoder

Cirurgia de Bolsonaro é finalizada sem intercorrências após mais de 3 horas

Procedimento foi realizado no hospital DF Star, em Brasília.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Foto que contém Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.
PontoPoder

Por carta, Bolsonaro confirma indicação de Flávio como candidato à Presidência

Senador pode ser o principal nome da oposição para as eleições em 2026.

Redação
25 de Dezembro de 2025
Foto que contém Adriana Gerônimo, vereadora de Fortaleza pelo Psol. Ela é uma mulher negra de cabelo cacheado longo voltado para trás, usa um colar e veste uma camisa de mangas longas amarelas.
PontoPoder

Vereadora de Fortaleza denuncia ameaça de morte; Polícia Civil investiga o caso

Adriana Gerônimo recebeu um e-mail com ataques a ela e à esposa.

Luciano Rodrigues
25 de Dezembro de 2025
Camilo, Elmano e Lula em Horizonte, no Ceará
Inácio Aguiar

A equação que Camilo tratará com Lula sobre a eleição no Ceará

PT nacional está atento aos movimentos políticos no Ceará com a repercussão do nome de Ciro na oposição

Inácio Aguiar
25 de Dezembro de 2025
Ilustração em preto e branco de um homem de terno e óculos, em estilo xilogravura, sobre fundo azul com mapa urbano estilizado. À direita, placas de trânsito com setas indicam “Amadeu Furtado”, “BR-222”, “Barra do Ceará” e “Litoral Oeste”. À esquerda, um ícone de telefone e o texto “Baú da Política – Bairros”.
PontoPoder

A história do médico filantropo e ex-deputado que empresta o nome a um bairro de Fortaleza

O “Baú da Política — Especial Bairros de Fortaleza” explora a história política e social do Ceará a partir do legado de políticos que dão nomes a bairros da Capital.

Igor Cavalcante
25 de Dezembro de 2025
Fotografia do presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sorrindo de braços abertos em um ambiente festivo. Ele veste um terno azul-marinho, camisa branca e gravata vermelha com pequenos detalhes brancos. Ao fundo, à esquerda, há uma árvore de Natal decorada com bolas vermelhas e douradas.
PontoPoder

Redução do imposto de renda, COP 30 e tarifaço marcam pronunciamento natalino de Lula

Presidente ainda destacou combate à fome, políticas sociais e indicadores positivos na economia.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Jair Bolsonaro em meio a seguranças, olha para a câmera enquanto ele entra em um carro. O político veste uma camisa polo. Foto usada em matéria sobre cirurgia do ex-presidente.
PontoPoder

Médicos confirmam cirurgia de Bolsonaro e estimam duração de até quatro horas

Ex-presidente será submetido a procedimento para tratar hérnia inguinal bilateral.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Michelle Bolsonaro conversa ao lado de seu marido, o ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, e seus filhos Carlos, Flavio e Renan durante um comício na Avenida Paulista, em São Paulo, Brasil, em 6 de abril de 2025. O ex-presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, liderou uma manifestação em São Paulo no domingo, a primeira desde que a Suprema Corte decidiu julgá-lo sob acusações de liderar um plano de golpe.
PontoPoder

Na véspera do Natal, Moraes autoriza que filhos visitem Bolsonaro no hospital

Além de Michelle Bolsonaro, os filhos do ex-presidente Flávio, Carlos, Jair Renan e Laura poderão encontrá-lo

Redação
24 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro deixa prisão na sede da PF e é internado em hospital de Brasília para fazer cirurgia

Em decisão que autoriza o procedimento, o ministro Alexandre de Moraes detalha o esquema de segurança que deve ser adotado.

Redação
24 de Dezembro de 2025
Presidente Lula em reunião ministerial em dezembro de 2025
Inácio Aguiar

As variáveis de Lula e a expectativa pelo veto ao PL que beneficia Bolsonaro e aliados

Presidente deve divulgar, nos próximos dias, como será o veto ao PL da Dosimetria; há estratégias políticas em curso

Inácio Aguiar
24 de Dezembro de 2025
Presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, preside a sessão. A Mesa Diretora está composta por deputados e senadores. O plenário está cheio de legisladores em pé.
PontoPoder

Escala 6x1, PL Antifacção e CPIs: Congresso empurra decisões cruciais para o ano eleitoral de 2026

Segurança pública, STF, CPIs, educação e pautas sociais ficam no centro do debate do próximo semestre.

Beatriz Matos, de Brasília
24 de Dezembro de 2025