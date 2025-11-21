Alexandre de Moraes ordena prisão de deputado Ramagem

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira (21), a prisão do deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ). A informação foi confirmada pela CNN Brasil.

Segundo a apuração, o parlamentar está em Miami, nos Estados Unidos. A Polícia Federal (PF) apura se o político deixou o Brasil de forma clandestina. Na quinta-feira (20), Ramagem foi alvo de investigação da PF por suspeita de fugir do Brasil e ir para os Estados Unidos.

O parlamentar estava proibido de sair do país, por determinação do ministro Alexandre de Moraes. O político chegou a ser filmado pela equipe do site PlatôBR enquanto entrava em um condomínio de luxo na cidade norte-americana.

TRAMA GOLPISTA

O deputado federal está impedido de sair do Brasil em meio à ação penal da trama golpista. Ele foi condenado a 16 anos de prisão e recorre em liberdade, mas teve que entregar todos os passaportes nacionais e estrangeiros.

A suposta fuga do deputado ocorre no momento em que se aproxima o fim da tramitação do processo e a consequente execução das penas do deputado e dos demais réus. Entre eles, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que foi condenado por liderar o chamado “núcleo crucial” do golpe.

Os acusados do “Núcleo 1” tiveram os recursos contra a condenação negados pela Primeira Turma da Corte. Com a decisão, as defesas devem protocolar nos próximos dias os últimos recursos para evitar o cumprimento imediato das sentenças.

Por conta disso, a bancada federal de deputados do Psol do Rio pediu a decretação da prisão preventiva de Ramagem ao Supremo Tribunal Federal (STF). A Polícia Federal apura o caso, conforme a CNN Brasil.

A defesa de Ramagem informou que não vai se pronunciar.

Quem é Alexandre Ramagem?

Alexandre Ramagem foi diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin) na gestão de Jair Bolsonaro. Em 2022, foi eleito deputado federal pelo Rio Janeiro. Em 2024, o político foi candidato a prefeito na capital fluminense pelo PL, mas não foi eleito.

Ramagem foi condenado a 16 anos, um mês e 15 dias de prisão na ação penal da trama golpista. Além da pena, a 1º Turma do STF também determinou a perda do mandato de deputado federal e a perda do cargo de delegado da Polícia Federal, instituição que ingressou em 2005.