Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista
O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.
Jorge Messias foi o 11º nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado-geral da União deve ocupar o lugar deixado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou da Corte no último mês.
O nome de Messias ainda deve ser avaliado pelo Senado, que fará uma sabatina com o advogado.
Nos três mandatos à frente do País, Lula indicou nomes como Ricardo Lewandowski — atual ministro da Justiça e Segurança Pública —, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e outros.
Ayres Britto foi a primeira indicação do presidente, em 2003.
Maioria dos ministros foi indicada por petistas
Dos 11 ministros do Supremo, sete foram indicados por governos petistas, considerando que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também nomeou o próprio ministro Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux.
O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou André Mendonça e Nunes Marques e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o responsável pela cadeira ocupada por Gilmar Mendes.
Veja a lista de ministros do STF indicados por Lula
- Ayres Britto: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2012
- Joaquim Barbosa: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2014
- Cezar Peluso: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2012
- Eros Grau: tomou posse em 2004 e se aposentou em 2010
- Ricardo Lewandowski: tomou posse em 2006 e se aposentou em 2023
- Cármen Lúcia: tomou posse em 2006 e segue em exercício
- Menezes Direito: tomou posse em 2006 e faleceu em 2009
- Dias Toffoli: tomou posse em 2009 e segue em exercício
- Cristiano Zanin: tomou posse em 2023 e segue em exercício
- Flávio Dino: tomou posse em 2024 e segue em exercício