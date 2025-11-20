Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

Jorge Messias foi o 11º nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado-geral da União deve ocupar o lugar deixado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou da Corte no último mês.

O nome de Messias ainda deve ser avaliado pelo Senado, que fará uma sabatina com o advogado.

Nos três mandatos à frente do País, Lula indicou nomes como Ricardo Lewandowski — atual ministro da Justiça e Segurança Pública —, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e outros.

Ayres Britto foi a primeira indicação do presidente, em 2003.

Maioria dos ministros foi indicada por petistas

Dos 11 ministros do Supremo, sete foram indicados por governos petistas, considerando que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também nomeou o próprio ministro Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou André Mendonça e Nunes Marques e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o responsável pela cadeira ocupada por Gilmar Mendes.

Veja a lista de ministros do STF indicados por Lula