Jorge Messias é a 11ª indicação de Lula ao STF; veja lista

O advogado-geral da União deve ocupar a vaga de Luís Roberto Barroso no Supremo.

Redação producaodiario@svm.com.br
Lula e Jorge Messias no escritório da Presidência em um aperto de mãos.
Legenda: Jorge Messias é advogado-geral da União. Ele ainda deverá ser sabatinado no Senado.
Foto: Ricardo Stuckert/PR.

Jorge Messias foi o 11º nome indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para o Supremo Tribunal Federal (STF). O advogado-geral da União deve ocupar o lugar deixado pelo ministro Luís Roberto Barroso, que se aposentou da Corte no último mês.

O nome de Messias ainda deve ser avaliado pelo Senado, que fará uma sabatina com o advogado.

Nos três mandatos à frente do País, Lula indicou nomes como Ricardo Lewandowski — atual ministro da Justiça e Segurança Pública —, Cármen Lúcia, Cristiano Zanin, Flávio Dino e outros.

Ayres Britto foi a primeira indicação do presidente, em 2003.

Maioria dos ministros foi indicada por petistas

Dos 11 ministros do Supremo, sete foram indicados por governos petistas, considerando que a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) também nomeou o próprio ministro Barroso, Edson Fachin e Luiz Fux.

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicou André Mendonça e Nunes Marques e Fernando Henrique Cardoso (PSDB) foi o responsável pela cadeira ocupada por Gilmar Mendes.

Veja a lista de ministros do STF indicados por Lula

  1. Ayres Britto: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2012
  2. Joaquim Barbosa: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2014
  3. Cezar Peluso: tomou posse em 2003 e se aposentou em 2012
  4. Eros Grau: tomou posse em 2004 e se aposentou em 2010
  5. Ricardo Lewandowski: tomou posse em 2006 e se aposentou em 2023
  6. Cármen Lúcia: tomou posse em 2006 e segue em exercício
  7. Menezes Direito: tomou posse em 2006 e faleceu em 2009
  8. Dias Toffoli: tomou posse em 2009 e segue em exercício
  9. Cristiano Zanin: tomou posse em 2023 e segue em exercício
  10. Flávio Dino: tomou posse em 2024 e segue em exercício
