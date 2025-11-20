Jorge Messias agradece escolha de Lula ao STF e acena ao Senado: 'Retribuir a confiança'

O advogado-geral da União, Jorge Messias, agradeceu nesta quinta-feira (20) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva pela indicação ao Supremo Tribunal Federal (STF), em substituição ao ex-ministro Luís Roberto Barroso. Em manifestação pública, Messias afirmou estar grato pela “confiança” depositada em seu nome para ocupar a vaga na Corte.

O chefe da AGU, que ainda será submetido a sabatina no Senado Federal, direcionou um aceno aos parlamentares ao afirmar que pretende retribuir a confiança do Legislativo “com dedicação, integridade e zelo institucional”. Ele reforçou que buscará demonstrar aos senadores que atende aos requisitos constitucionais exigidos para o cargo.

Com fé e humildade confiadas às Senadoras e aos Senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado. Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de Direito e com a Justiça brasileira, em especial, com os relevantes deveres e responsabilidades da Magistratura nacional. Jorge Messias Ministro da AGU

A escolha de Lula por Messias reforça a estratégia do presidente de indicar figuras de confiança para o STF, seguindo o mesmo padrão das nomeações de Cristiano Zanin e Flávio Dino.

A aprovação do nome caberá ao Senado, onde as articulações já ocorrem. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), tinha como opção preferida o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que chegou a conversar com Lula nesta semana sobre a sucessão de Barroso.

Com fé e humildade confiadas às Senadoras e aos Senadores da República, buscarei demonstrar o atendimento aos requisitos constitucionais necessários ao exercício desta elevada missão de Estado.



Reafirmo meu compromisso com a Constituição da República, com o Estado Democrático de… — Jorge Messias (@jorgemessiasagu) November 20, 2025

A preocupação do governo com a votação aumentou após a recondução apertada do procurador-geral da República, Paulo Gonet, ocorrida com apenas quatro votos acima do mínimo necessário.

Veja também PontoPoder Saiba quem é Jorge Messias, indicado por Lula para vaga no STF PontoPoder Lula critica mudanças no PL Antifacção e cobra ação do Senado

Afilhado político da ex-presidente Dilma Rousseff, Messias construiu trajetória alinhada ao PT e à gestão petista.