Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste
Legislativo Judiciário Executivo

Evandro decreta ponto facultativo na sexta-feira (2) em Fortaleza

Expediente de servidores da Capital será reduzido nesta quarta-feira (31)

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:06)
PontoPoder
vista do palco do réveillon 2025 de fortaleza. ao fundo, fogos de artifício no céu.
Legenda: Primeira sexta-feira após a virada do ano será ponto facultativo para os servidores de Fortaleza.
Foto: Davi Rocha/SVM.

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que a primeira sexta-feira (2) do ano será ponto facultativo para os servidores da Capital.

A mesma medida já tinha sido anunciada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nessa segunda (29). 

Na Capital, Evandro ainda informou que o expediente dos servidores nesta quarta-feira (31) será apenas das 8h às 12h. O prefeito ressaltou que os serviços essenciais do Município funcionam normalmente no período de Réveillon.

Veja também

teaser image
Verso

Veja os horários dos shows do Réveillon de Fortaleza 2026

teaser image
Ceará

Réveillon 2026 de Fortaleza terá bolsão para quem for de carro por aplicativo; veja local

A programação gratuita da virada do ano na Capital começa já nesta terça (30), às 17h30, com shows nos polos Messejana, Conjunto Ceará e Praia de Iracema. No dia 31, a festa se concentra no palco montado no Aterro e começa às 17 horas.

vista do palco do réveillon 2025 de fortaleza. ao fundo, fogos de artifício no céu.
PontoPoder

Evandro decreta ponto facultativo na sexta-feira (2) em Fortaleza

Expediente de servidores da Capital será reduzido nesta quarta-feira (31)

Redação
Há 29 minutos
Montagem com as fotos do governador Elmano de Freitas, o ex-ministro Ciro Gomes e o presidente do União Brasil no Ceará, Capitão Wagner.
Wagner Mendes

Pontos para o eleitor cearense ficar atento para as eleições 2026

As eleições do ano que vem devem render polêmicas e possíveis rupturas.

Wagner Mendes
Há 34 minutos
Jair Bolsonaro em meio a seguranças, olha para a câmera enquanto ele entra em um carro. O político veste uma camisa polo. Foto usada em matéria sobre cirurgia do ex-presidente.
PontoPoder

Bolsonaro passará Ano Novo no hospital; veja novo boletim médico

Estado de saúde do ex-presidente foi divulgado nesta segunda-feira (29).

Redação
29 de Dezembro de 2025
Novo procurador-geral, Herbet, com as vestimentas de membro do MPCE.
PontoPoder

Elmano nomeia Herbet Gonçalves Santos como novo procurador-geral da Justiça do Ceará

Herbet atua na Promotoria de Justiça de Combate às Organizações Criminosas.

Igor Cavalcante
29 de Dezembro de 2025
Imagem de Jair Bolsonaro para matéria sobre cirurgia.
PontoPoder

Cirurgia para conter crises de soluço de Bolsonaro foi finalizada, diz Michelle

Procedimento foi realizado na tarde desta segunda-feira (29).

Redação
29 de Dezembro de 2025
Foto de passageira acenando para que ônibus pare.
PontoPoder

Como tarifa zero se tornou consenso entre bancadas na CMFor e pode ser pauta de destaque em 2026

Acesso gratuito ao transporte público tem projeto na Câmara e é apoiado por governistas e membros da oposição.

Bruno Leite
29 de Dezembro de 2025
Deputado federal José Guimarães
Inácio Aguiar

Em articulação para disputar o Senado, Guimarães diz ter apoio de mais de 70 prefeitos

Lider do governo Lula na Câmara, o parlamentar está rodando o interior tentando articular a candidatura

Inácio Aguiar
29 de Dezembro de 2025
Foto do perfil do ex-presidente Jair Bolsonaro.
PontoPoder

Bolsonaro apresenta crise de soluço e hipertensão arterial

Quadro do ex-presidente é instável, sendo necessário passar por nova intervenção nesta segunda-feira (29).

Redação
28 de Dezembro de 2025
Cinco episódios que mudaram os rumos da oposição no Ceará em 2025
PontoPoder

Cinco episódios que mudaram os rumos da oposição no Ceará em 2025

Principais lideranças da oposição firmaram acordos para unificar o grupo, contudo, proposta enfrenta resistência de alas mais ideológicas.

Igor Cavalcante
28 de Dezembro de 2025
Ilustração mostra a fachada do prédio do Plenário 13 de Maio na Assembleia Legislativa do Ceará.
PontoPoder

Baú da Política: Alece tem 3 deputados com recorde de 36 anos de mandato, com 2 ainda em atividade

Os parlamentares em exercício ainda devem buscar a 10ª eleição seguida para a Assembleia Legislativa em 2026.

Marcos Moreira
28 de Dezembro de 2025
Imagem mostra fachada do banco master
PontoPoder

Dias Toffoli rejeita recurso do Banco Central e mantém acareação do Caso Master

Apesar disso, magistrado determinou urgência na acareação com os envolvidos.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Homem de meia-idade, com expressão séria, caminha acompanhado por outros homens. Ele veste camisa polo verde e tem um adesivo médico no pescoço. Ao fundo, aparecem profissionais e acompanhantes, alguns com semblante tenso.
PontoPoder

Bolsonaro passa por cirurgia para conter crises de soluços

O ex-presidente foi submetido ao bloqueio do nervo frênico.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Filipe Martins usa terno e gravata, sentado à mesa com um microfone, participa de palestra; ao fundo, uma mulher também sentada diante de um microfone, em ambiente institucional. Imagem usada para informar quem é ele.
PontoPoder

Quem é Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro preso após tentativa de fuga de Silvinei Vasques

Próximo do ex-presidente e dos filhos, Martins foi nomeado assessor especial da Presidência para assuntos internacionais em 2019.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Policial federal de uniforme preto, com colete escrito
PontoPoder

Além de Filipe Martins, outros 9 condenados por trama golpista são alvos da PF

Foram cumpridos 10 mandados de prisão domiciliar contra figuras centrais de diferentes núcleos da organização criminosa.

Redação
27 de Dezembro de 2025
Homem branco de cabelo, barba e bigode castanho escuro, usando um termo e olhando de perfil para o lado esquerdo. Um microfone está perto dele.
PontoPoder

Ex-assessor de Bolsonaro, Filipe Martins tem prisão domiciliar decretada por Moraes

Polícia Federal cumpriu mandado na casa de Martins na manhã deste sábado (27).

Redação
27 de Dezembro de 2025
Cinco episódios que marcaram as estratégias eleitorais da base de Elmano para 2026
PontoPoder

Cinco episódios que marcaram as estratégias eleitorais da base de Elmano para 2026

As disputas por espaço no amplo arco de aliança governista prometem dar o tom da base do governador Elmano de Freitas em 2026.

Igor Cavalcante
27 de Dezembro de 2025
Silvinei Vasques, ao lado de agente da imigração do Paraguai.
PontoPoder

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, é entregue à Polícia Federal e chega ao Brasil

Ele rompeu a tornozeleira eletrônica e usou passaporte falso para fugir.

Redação
26 de Dezembro de 2025
As imagens mostram o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Silvinei Vasques. À esquerda, ele usa a farda azul da PRF e segura um papel na mão. À direita, ele veste uma blusa verde e porta uma mochila de alças pretas.
PontoPoder

Por que Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da PRF, foi preso no Paraguai?

Vasques tentava fugir para El Salvador.

Redação
26 de Dezembro de 2025
A imagem mostra uma mulher branca, cabelo médio de cor escura, vestida com um moletom claro, com o número 1980, em uma videoconferência.
PontoPoder

Carla Zambelli sofreu agressões em cadeia na Itália e foi transferida de cela

Advogado da ex-deputada teve que pedir a transferência à direção do presídio.

Redação
26 de Dezembro de 2025
Ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.
PontoPoder

Hospital divulga boletim médico com atualização de quadro de saúde de Jair Bolsonaro

O ex-presidente começou a reabilitação com fisioterapia, otimização de analgesia e medidas farmacológicas para prevenir trombose.

Redação
26 de Dezembro de 2025