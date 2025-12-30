Evandro decreta ponto facultativo na sexta-feira (2) em Fortaleza

O prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT), anunciou que a primeira sexta-feira (2) do ano será ponto facultativo para os servidores da Capital.

A mesma medida já tinha sido anunciada pelo governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), nessa segunda (29).

Na Capital, Evandro ainda informou que o expediente dos servidores nesta quarta-feira (31) será apenas das 8h às 12h. O prefeito ressaltou que os serviços essenciais do Município funcionam normalmente no período de Réveillon.

A programação gratuita da virada do ano na Capital começa já nesta terça (30), às 17h30, com shows nos polos Messejana, Conjunto Ceará e Praia de Iracema. No dia 31, a festa se concentra no palco montado no Aterro e começa às 17 horas.