Elmano decreta ponto facultativo para servidores após o Réveillon

O governador Elmano de Freitas anunciou, nesta segunda-feira (2), que decretará ponto facultativo para os servidores estaduais no dia 2 de janeiro de 2026, na sexta-feira pós-feriado.

O Estado já havia tomado medida semelhante no Natal, com o decreto de ponto facultativo para o dia 26 de dezembro.

Como de praxe, o decreto, que será publicado no Diário Oficial do Estado, assegura o funcionamento das atividades essenciais em áreas como Saúde e Segurança Pública, entre outras.