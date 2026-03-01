Diário do Nordeste
Manifestantes se reúnem na Praça Portugal, em Fortaleza, contra Lula e ministros do STF

Ato contou com a presença de parlamentares da direita, de partidos como PL, União Brasil e PSDB.

(Atualizado às 18:22)
Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
Legenda: Além de Fortaleza, foram realizados protestos em outras cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro.
Foto: Kid Jr.

Manifestantes reuniram-se na tarde deste domingo (1º) na Praça Portugal, em Fortaleza, em ato contra o presidente Lula (PT) e os ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF). Também ocorreram protestos em outras cidades brasileiras, como São Paulo e Rio de Janeiro.

Na capital cearense, o encontro foi marcado para as 15 horas e contou com a presença de políticos da direita no Ceará, como os deputados federais André Fernandes (PL) e Dr. Jaziel (Pl); os deputados estaduais Carmelo Neto, Dra. Silvana e  Alcides Fernandes, todos do PL; além dos vereadores Soldado Noélio e Kamila Cardoso, ambos do União, Jorge Pinheiro (PSDB) e Inspetor Alberto (PL).

Em discurso para os apoiadores, André Fernandes fez críticas ao Governo Federal e ao STF. Ele criticou, por exemplo, as medidas cautelares impostas a servidores da Receita Federal suspeitos de estarem envolvidos no vazamento de dados fiscais de integrantes da Suprema Corte.

Ainda na fala, o deputado citou casos envolvidos nas investigações sobre o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central em novembro de 2025. Em fevereiro de 2026, o ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso após aparecer em relatório da Polícia Federal.

Fernandes enfatizou que tem o objetivo de ver Alexandre de Moraes preso. “Ministro Alexandre de Moraes, eu não me contento com o seu impeachment. O meu sonho e a minha luta é para ver o senhor apodrecendo na cadeia. (...) Toffoli, o teu lugar também é na cadeia”, afirmou.

Políticos em trio elétrico com faixas contra o presidente Lula e ministros do STF.
Legenda: Deputado federal André Fernandes (PL) discursa em manifestação contrária ao presidente Lula (PT) e aos ministros do STF Alexandre de Moraes e Dias Toffoli.
Foto: Kid Jr.

O deputado ainda pediu orações por Jair Bolsonaro (PL). Convocando o público a pedir “Bolsonaro livre”, o deputado criticou a prisão do ex-presidente e disse que ele foi “adoecido” pelo processo em que foi condenado por tentativa de golpe de Estado.

Carmelo Neto também criticou Alexandre de Moraes, a quem chamou de "perseguidor" pela atuação no caso do 8 de janeiro e pela prisão de Bolsonaro. “Prende inocentes como Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que esse país já teve”, afirmou.

Sobre Toffoli, o deputado estadual cobrou explicações acerca da ligação da Maridt, empresa da qual o ministro é sócio junto a familiares, com o Banco Master.

 Dr. Jaziel, por sua vez, elogiou o comprometimento dos apoiadores. “Posso dizer que verdadeiramente aqui estão os patriotas. Vocês que não fogem em nenhum momento, nem o sol, nem a chuva, nem qualquer obstáculo”, disse.

Assim como a esposa, Dra. Silvana, o deputado federal criticou o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que homenageou o presidente Lula no Carnaval deste ano na Sapucaí.

“Na avenida, eles disseram que eles pensam da família, o que eles pensam dos valores”, afirmou, em referência à ala que retratou “neoconservadores em conserva”.

Veja fotos da manifestação na Praça Portugal neste domingo, 1º de março.

Pessoa de costas, enrolada com um tecido com o rosto de Flávio Bolsonaro, senador e pré-candidato à presidência.
Legenda: Apoiadora de Flávio Bolsonaro (PL), senador e pré-candidato à presidência da República.
Foto: Kid Jr.

Uma mulher com cartaz sobre o 8 de janeiro e outra com uma bandeira do Brasil escrito 'Brasil sem aborto'.
Legenda: Manifestantes em ato na Praça Portugal, no dia 1º de março, em Fortaleza.
Foto: Kid Jr.

Manifestantes usam blusa preta, cada um carrega uma letra que forma a frase 'Fora Moraes'.
Legenda: Manifestantes contrários ao ministro Alexandre de Moraes, do STF.
Foto: Kid Jr.

Pessoa de costas com blusa com a foto de Jair Bolsonaro e o lema 'Deus, pátria e família'.
Legenda: Na manifestação, bandeiras e camisas estamparam o rosto do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Foto: Kid Jr.

Manifestantes reunidos perto de políticos.
Legenda: Manifestação ocorreu na Praça Portugal, localizada no bairro Aldeota, em Fortaleza.
Foto: Kid Jr.

Pessoas com a blusa da seleção brasileira, apoiadoras do ex-presidente Jair Bolsonaro, reunidas na Praça Portugal, em Fortaleza.
