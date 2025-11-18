Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em aeroporto

O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, foi preso pela Polícia Federal (PF) no Aeroporto de Guarulhos ao tentar fugir do Brasil em um avião particular para Malta. A captura ocorreu nessa segunda-feira (17), na operação Compliance Zero, contra a venda de títulos de créditos falsos.

Nesta terça-feira (18), o Banco Central emitiu comunicado para decretar a liquidação extrajudicial do Master, além do bloqueio de bens dos controladores e ex-administradores da instituição bancária.

O Banco Master foi comprado por um consórcio liderado pelo grupo de investimento Fictor Holding, no último domingo (16).

Diretores presos

Além de Vorcaro, quatro diretores do Master foram alvos de mandados de prisão na força-tarefa da PF. As investigações iniciaram neste ano, após o BC enviar um relatório com suspeitas.

Segundo a PF, a operação cumpre 25 mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e no Distrito Federal.