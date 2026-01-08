Banco Master: Cearenses vivem angústia à espera de dinheiro do CDB

Investidores cearenses que aportaram no CDB do Master vivem dias de angústia, assim como milhares de outros brasileiros. Ainda sem data prevista para o ressarcimento do dinheiro pelo Fundo Garantidor de Crédito (FGC), eles viram a apreensão crescer junto à escalada de movimentos polêmicos em Brasília, com direito a STF, TCU, Congresso e mais na equação.

O temor é que a politicagem atrase ainda mais a devolução dos valores. "Na hora de empurrar esse CDB, os assessores de investimento não falaram desses pormenores. Apenas diziam que era 100% seguro", diz a esta Coluna uma investidora de Fortaleza, que prefere não se identificar.

Ela conta que tinha em torno de R$ 97 mil no famigerado CDB do Master, que está congelado desde a liquidação do banco, sem gerar rendimentos. Ou seja, toda aquela atratividade vendida pelas assessorias está derretendo, pois lá se vão mais de 50 dias sem ganhos - fora o dano emocional que tal situação naturalmente tende a causar.

"Essa é a minha principal reserva. Fico tensa a cada nova notícia", comenta.

Espera já passa de 50 dias

Essa já é a segunda maior espera por indenização do FGC desde 2013, quando investidores do Banco Rural aguardaram 98 dias para reaver seus recursos. O recorde pertence ao caso do BVA: 136 dias.

Indignado, um empresário cearense enviou desabafo à Coluna: "Vivemos nos tempos do PIX, em que tudo é instantâneo. Não faz sentido aguardar tanto por algo que é nosso de direito. A cada hora que passa, o Fundo Garantidor de Crédito e o sistema financeiro brasileiro perdem um pedaço a mais de credibilidade. Fica claro que a política está tentando salvar os seus, enquanto não está nem aí para as reais vítimas", escreveu, sob anonimato. Ele informa que possuía R$ 219 mil investidos.