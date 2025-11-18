Diário do Nordeste
Com Timemania sorteando R$ 49 milhões, veja loterias do dia

Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (18).

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
(Atualizado às 08:14)
Negócios
Imagem mostra pessoa segurando um bilhete de loteria ao lado de um caixa e uma urna de apostas oferecendo serviços de loteria da Loterias CAIXA.
Legenda: Os sorteios serão realizados partir das 21 horas, em São Paulo.
Foto: Natinho Rodrigues.
As páginas com resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio de:

As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 49 milhões nesta terça-feira (18). Acumulado, o valor sai para quem acertar as sete dezenas da Timemania.

Outro concurso que pode valer a pena apostar é o da Mega-Sena, que paga até R$ 3,5 milhões nesta noite. O sorteio começa às 21 horas. 

Outras chances de ficar milionário

Dia de Sorte também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 3,4 milhões ao sortudo que indicar corretamente os sete números sorteados. 

Já o concurso da Quina sorteia R$ 3,2 milhões. A Lotofácil também está na agenda e pode pagar até R$ 1,8 milhão. 

Loterias da caixa com sorteio hoje (18/11)

Loteria Federal Valor do prêmio O que é preciso para ganhar
Timemania R$ 49 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas.
Mega-Sena R$ 3,5 milhões Acertar as seis dezenas sorteadas. 
Dia de Sorte R$ 3,4 milhões Acertar as sete dezenas sorteadas. 
Quina R$ 3,2 milhões Acertar as cinco dezenas sorteadas. 
Lotofácil R$ 1,8 milhão Acertar as 15 dezenas sorteadas. 

teaser image
Negócios

Obra de novo empreendimento no antigo Habib’s da Bezerra de Menezes é multada por falta de licença

teaser image
Negócios

O que se sabe sobre o shopping atacadista de R$ 75 mi que será inaugurado no Centro

Como você pode apostar nas loterias de hoje?

Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.

Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.

Acompanhe os próximos resultados no site do Diário do Nordeste e no nosso canal de loterias pelo WhatsApp.

As páginas de resultados das Loterias da Caixa contam com o apoio da Loteria Aldeota, o Rei do Bolão, reconhecida como a Casa Lotérica Nº 1 do Brasil.

Foto de Daniel Vorcaro, de terno e gravata azul, falando em um microfone azul.
Negócios

Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, é preso pela PF em aeroporto

O Banco Central emitiu comunicado liquidando a instituição financeira.

Redação
Há 8 minutos
Maquete de base data center nas cores branca e preta, com ambiente arborizado verde ao redor.
Negócios

Empresa investe R$ 1,5 bilhão no Ceará com data center na Praia do Futuro

Previsão de entrega do primeiro prédio pela Scala ainda é incerta.

Milenna Murta*
Há 44 minutos
Egídio Serpa

Lula pode resolver ou agravar crise das geradoras de energia renovável

Se vetar o artigo primeiro da Lei 10848, que prevê o ressarcimento pelas perdas causadas pelo “curtaiment”, a geração eólica e solar será inviabilizada

Egídio Serpa
Há 1 hora
Terreno repleto de entulhos após demolição, com máquina escavadeira e caminhonete estacionada no local. Prédios residenciais e comerciais aparecem ao fundo sob céu azul.
Negócios

Obra de novo empreendimento no antigo Habib’s da Bezerra de Menezes é multada por falta de licença

Relatos indicam que novo condomínio residencial deve ser construído no lugar.

Letícia do Vale
Há 1 hora
Orla de Maceió.
Victor Ximenes

Quais os 15 bairros mais caros do Nordeste? Veja ranking

Preços de imóveis usados em vários bairros da região ultrapassam marca de R$ 10 mil por metro quadrado

Victor Ximenes
Há 1 hora
Foto mostra um bilhete dizendo décimo terceiro salário sobre um caderno.
Ana Alves

Veja 5 formas de usar o 13º salário com impacto duradouro

Ana Alves
Há 2 horas
Egídio Serpa

Quer conhecer as pessoas? Viaje com elas, e terá boas surpresas

Foi assim na recente Missão Empresarial da Fiec que foi a Portugal para aprender sobre a Economia Azul. Este colunista caiu do cavalo

Egídio Serpa
18 de Novembro de 2025
Foto que contém a fachada do Estação Fashion.
Negócios

O que se sabe sobre o shopping atacadista de R$ 75 mi que será inaugurado no Centro

Empreendimento terá área de eventos e apoio à retirada de kits de corrida.

Luciano Rodrigues
17 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Quina, concurso 6880, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões
Negócios

Confira o resultado da Quina, concurso 6880, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 2,2 milhões

É possível apostar até às 19h de hoje para a Quina, veja como acompanhar o sorteio

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Veja agora o resultado da Lotomania 2850 – Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,2 milhões
Negócios

Veja agora o resultado da Lotomania 2850 – Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,2 milhões

Apostas para a Lotomania 2850 nessa segunda-feira vão até as 19h! Descubra tudo sobre como participar e acompanhe o sorteio ao vivo.

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3540, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 12,0 milhões
Negócios

Confira o resultado da Lotofácil, concurso 3540, desta segunda-feira (17/11); prêmio é de R$ 12,0 milhões

É possível apostar até 19h para a Lotofácil de hoje, veja como acompanhar o resultado do sorteio

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Confira o resultado da Dupla-Sena 2887 de hoje, segunda-feira, 17/11; prêmio é de R$ 500 mil
Negócios

Confira o resultado da Dupla-Sena 2887 de hoje, segunda-feira, 17/11; prêmio é de R$ 500 mil

Não perca a chance de mudar de vida! O sorteio da Dupla-Sena 2887 acontece hoje, e o prêmio está acumulado em R$ 500 mil.

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Veja ao vivo o resultado da Super Sete 773 - Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,8 milhões
Negócios

Veja ao vivo o resultado da Super Sete 773 - Sorteio de segunda-feira, 17/11; Prêmio de R$ 4,8 milhões

Saiba como participar da Super Sete concurso 773 em 17/11 e acompanhe o resultado ao vivo. Será que você é o próximo vencedor?

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Cotação do Euro
Negócios

Euro hoje (17/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do euro em relação ao real

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Cotação do Dólar
Negócios

Dólar hoje (17/11): veja o valor da cotação comercial e turismo

Acompanhe o valor do dólar em relação ao real

A. Seraphim
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Amazônia: inovar para restaurar, investir para perpetuar, diz economista

Estudioso da Economia Azul, o cearense Célio Fernando falou na COP 30 sobre "Amazônia de impacto: negócios e conexões para o desenvolvimento sustentável"

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Candidatos do CPNU entrando em local de prova.
Papo Carreira

Editais de convocação do CNU são divulgados para consulta

Estão disponíveis os detalhes sobre a aplicação da prova discursiva e a avaliação de títulos.

Redação
17 de Novembro de 2025
imagem mostra avião da Latam taxiando no Aeroporto de Fortaleza.
Igor Pires

Campina Grande terá voos diários da Latam para Brasília em 2026

Igor Pires
17 de Novembro de 2025
Jovem mulher com sacolas de compras na rua.
Negócios

Quando será a Black Friday em 2025? Veja detalhes da data

Data promete movimentar o comércio.

Gabriel Bezerra*
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra mão segurando caneta enquanto preenche jogo da lotofácil.
Negócios

Com Lotofácil pagando R$ 12 milhões, veja loterias do dia

Confira quais concursos são sorteados nesta segunda-feira (17).

Redação
17 de Novembro de 2025
Pessoa segurando uma caneta e escrevendo em uma folha de papel, com outra mão apoiada sobre a mesa.
Papo Carreira

Concursos e seleções no Ceará com inscrições abertas nesta segunda-feira (17)

Com salários de até R$ 16,4 mil, vagas são para a Capital e Interior.

Redação
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Por unanimidade, Camarão BR reelege Cristiano Maia à presidência

Aconteceu na sexta-feira, 14,durante a Feira Nacional do Camarão, em Natal.

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Bolsa de valores B3
Victor Ximenes

Número de investidores do Nordeste no Tesouro Direto dobra em 5 anos

Entre as macrorregiões do País, o Nordeste apresentou o maior crescimento proporcional neste tipo de investimento

Victor Ximenes
17 de Novembro de 2025
Imagem mostra montagem com duas fotos tiradas em um supermercado, sendo uma em plano mais fechado, com foco na lista de ingredientes de um produto vendido na prateleira de doces de leite, e a segunda foto em plano mais aberto, mostrando alguns potes de doce empilhados em uma prateleira.
Negócios

Doce de leite ‘fake’ é encontrado em supermercados de Fortaleza e confunde consumidores

Consumidores reclamam de sabor e textura.

Ingrid Coelho
17 de Novembro de 2025
Foto que contém obras da Ferrovia Transnordestina.
Negócios

Qual o impacto do atraso da Transnordestina na economia do Ceará após Ibama barrar a operação?

Primeira viagem foi adiada por falta de licença.

Luciano Rodrigues
17 de Novembro de 2025
Egídio Serpa

Data Centers no Pecém: montanha de dinheiro e energia nova

Os empreendimentos não poderão usar energia já existente. Por isto, a Casa dos Ventos acelera seus projetos eólicos, inclusive no Ceará

Egídio Serpa
17 de Novembro de 2025
Mão segurando um smartphone que exibe na tela o logotipo da Tele Sena sobre um fundo azul.
Negócios

Tele Sena 78: confira o resultado deste domingo (16/11)

As dezenas são sorteadas aos domingos e a transmissão ocorre pelo canal no YouTube.

Redação
16 de Novembro de 2025
Homem exercendo o ofício de sapateiro dentro de uma kombi.
Negócios

Empreendedorismo sobre rodas: comerciantes percorrem Fortaleza em busca de clientes

Esse tipo de comércio de rua também se caracteriza como empreendedorismo por necessidade.

Paloma Vargas
16 de Novembro de 2025
Imagem de uma aeronave da Level em solo no aeroporto de Fortaleza
Igor Pires

Voo da Level faz pouso não programado em Fortaleza após mais uma emergência médica a bordo

Nos últimos 12 meses, já é pelo menos a quinta emergência médica aérea registrada

Igor Pires
15 de Novembro de 2025