Com Timemania sorteando R$ 49 milhões, veja loterias do dia
Confira concursos que podem valer a pena apostar nesta terça-feira (18).
As loterias federais da Caixa podem sortear até R$ 49 milhões nesta terça-feira (18). Acumulado, o valor sai para quem acertar as sete dezenas da Timemania.
Outro concurso que pode valer a pena apostar é o da Mega-Sena, que paga até R$ 3,5 milhões nesta noite. O sorteio começa às 21 horas.
Outras chances de ficar milionário
A Dia de Sorte também tem sorteio nesta data, quando pode pagar até R$ 3,4 milhões ao sortudo que indicar corretamente os sete números sorteados.
Já o concurso da Quina sorteia R$ 3,2 milhões. A Lotofácil também está na agenda e pode pagar até R$ 1,8 milhão.
Loterias da caixa com sorteio hoje (18/11)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Timemania
|R$ 49 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Mega-Sena
|R$ 3,5 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Dia de Sorte
|R$ 3,4 milhões
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 3,2 milhões
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 21h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.
