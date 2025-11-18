Obra de novo empreendimento no antigo Habib’s da Bezerra de Menezes é multada por falta de licença

A obra de um novo empreendimento que ocupará o antigo endereço do Habib's, na Avenida Bezerra de Menezes, 2714, no bairro São Gerardo, foi multada pela Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

As infrações são devido à execução de uma demolição sem autorização e à ausência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS).

A Prefeitura esteve no local, após solicitação do Diário do Nordeste em busca de informações sobre o novo empreendimento, e constatou as irregularidades. A Agefis informou que o valor da multa só é definido após o julgamento.

Para se ter uma ideia, a multa aplicada pela ausência de PGRS pode chegar a R$ 32 mil. Já a multa por demolição sem autorização pode chegar a R$ 21,6 mil.

O que está sendo construído

Segundo apurado pela reportagem, a demolição foi encomendada pela empresa Cosbelle Administração de Imóveis Ltda. Relatos de trabalhadores do local e pessoas abordadas no entorno indicam que a construção dará lugar a um condomínio residencial.

Uma das fontes chegou a indicar que o objetivo do empreendimento seria alugar apartamentos para alunos do Campus do Pici da Universidade Federal do Ceará (UFC), devido à proximidade do local com a instituição. No entanto, a empresa responsável ainda não confirmou essa informação.

Legenda: A empresa Cosbelle Administração de Imóveis é responsável pela demolição. Foto: Letícia do Vale

Infrações são graves

Em nota, a Agefis informou que realizou vistoria no local, na tarde da última sexta-feira (14/11). De acordo com a agência, “durante a fiscalização, foi constatada a execução de uma demolição sem a devida autorização da Prefeitura de Fortaleza e a ausência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)".

A análise resultou na lavratura de dois autos de infração, "fundamentados nos artigos 835 e 828 do Código da Cidade (Lei Complementar nº 270/2019)", completa a nota.

Ainda segundo a entidade, "ambas as condutas são classificadas como infrações graves, sujeitas à aplicação de multa simples”.

O que diz a empresa

Questionada sobre o assunto, a Cosbelle disse seguir todas as normas ambientais e de segurança.

"Diante do nosso compromisso com a responsabilidade ambiental, realizamos um processo de demolição seguro, garantindo a destinação adequada dos resíduos para uma usina regular e devidamente cadastrada", afirmou.

A empresa também garantiu que "a situação já foi plenamente solucionada junto ao órgão competente”.

Denúncias

A Agefis lembra que a população pode acionar a fiscalização por meio da Central 156 e do aplicativo Fiscalize Fortaleza (disponível para Android e iOS), para realizar denúncias do tipo.



