Doce de leite ‘fake’ é encontrado em supermercados de Fortaleza e confunde consumidores

Embalagem similar, localização sem qualquer aviso de produto análogo e preço mais atraente são a receita ideal para que um produto “fake” passe despercebido e chegue à mesa do consumidor. O produto da vez é o doce de leite.

Veja também Ingrid Coelho Exportações do Ceará para EUA caem em 19 cidades após tarifaço e prejuízo passa de US$ 11 milhões Ingrid Coelho Renda na cidade mais rica do Ceará é quase cinco vezes maior que na mais pobre

Em redes sociais e na plataforma de comunicação entre consumidores e empresas, “Reclame Aqui”, dezenas de relatos convergem para a mesma situação: a aquisição de um produto com embalagem semelhante à do doce de leite.

Em casa, ao abrir o produto, o cliente percebe que o alimento possui textura “que não é a do doce de leite” e “sabor praticamente inexistente”.

Legenda: Reclamação extraída do site Reclame Aqui, sobre um doce de leite que seria análogo ao doce de leite original. Foto: Reprodução/Reclame Aqui

Legenda: Reclamação extraída do site Reclame Aqui, sobre um doce de leite que seria análogo ao doce de leite original. Foto: Reprodução/Reclame Aqui

O Diário do Nordeste visitou supermercados e atacarejos de Fortaleza para saber se os estabelecimentos da Capital estão comercializando esses produtos e de que forma, além de realizar pesquisas em aplicativos de delivery de mercado.

Em pelo menos três estabelecimentos, foram encontrados doces análogos ao de leite e/ou cuja localização nas prateleiras e comunicação do fabricante podem confundir clientes.

Nesses produtos encontrados pela coluna, é perceptível uma diferença de preço de, em média, R$ 2 entre doce de leite original e o similar, que, de fato, apresenta preço mais baixo (foram comparadas embalagens de 400g).

A fabricação desses itens similares de baixo custo é uma estratégia antiga da indústria. Em muitos casos, as marcas estão em conformidade com a lei por enquadrarem esses produtos em opções regulamentadas, mas o problema são as táticas usadas para confundir os compradores, como embalagem, design e nome semelhantes, além do posicionamento nas gôndolas, sobretudo em período de inflação do item.

Por isso, recentemente, consumidores se depararam com muitos derivados de leite, como queijo e requeijão, além do azeite e até o café.

O que diferencia o “fake” do doce verdadeiro?

Com largo histórico de pesquisas sobre doce de leite, Rodrigo Stephani, pesquisador do Inovaleite e professor do Departamento de Química da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), afirma que, para ser denominado doce de leite, o produto deve ter em sua composição os ingredientes leite e açúcar.

De fato, esses dois ingredientes estão na lista de ingredientes de produtos análogos encontrados. A questão, porém, é que há alguns aditivos nesses análogos que descaracterizam o doce de leite, segundo o professor.

Um dos exemplos é a gordura vegetal, encontrada em um dos produtos vendidos em um supermercado de Fortaleza. “O leite e o açúcar são os dois principais ingredientes que representam o doce de leite normatizado pelo Ministério da Agricultura”, frisa.

“O problema é quando você começa a ter produtos que tem adição de gordura vegetal, por exemplo. Ou se há uma quantidade de água que ultrapassa o estabelecido pela legislação", lista.

"Ou ainda quando aquele produto apresenta características não adequadas à resolução. Quando isso acontece, por não poder usar essa nomenclatura de doce de leite, as indústrias optam por nomes genéricos”, completa o professor.

'Doces culinários e creme pastoso' se camuflam entre os doces de leite

“Nos vemos muito a denominação ‘foundant de leite’, ‘creme pastoso com leite’ e são produtos que não são doce de leite, mas são desenvolvidos para uma venda B2B (business to business, quando a venda não é destinada ao consumidor final)”, explica Stephani. Trata-se, portanto, de itens destinados a quem trabalha com confeitaria ou produção de alimentos, para recheios de bolos e doces.

Publicação acadêmica fruto da parceria entre a UFJF e a Technische Universität Dresden, na Alemanha, destaca que, no Brasil, “existem inúmeras variações nas denominações legais atribuídas a produtos que são ‘comercialmente classificados como’ doce de leite, mas que não atendem ao Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade do Doce de Leite (RTIQ - especificado pelo Mercosul)”.

“Esses produtos costumam usar soro de leite líquido, leite em pó ou soro de leite em pó como alguns de seus principais ingredientes lácteos. Porém, não são rotulados como doce de leite para comercialização, pois, muitas vezes não atendem aos requisitos físico-químicos estabelecidos pelo RTIQ para este produto”, diz ainda o documento.

Stephani pontua que esses “similares” estão dispostos nos supermercados de maneira que não condizem com a venda B2B, dividindo espaço com o doce de leite original e destinado ao consumidor final. “Esses doces não são enquadrados como doce de leite, mas em algum momento, no ponto de venda, ele acaba sendo confundido com o doce de leite. E nos supermercados eles estão muitas vezes nas gôndolas que seriam do doce de leite”, explica.

Ele reforça que esses doces que se assemelham ao de leite, destinados à produção de alimentos, não deveriam ser encaminhados à venda direta dessa maneira. “No entanto, começaram a ver essa oportunidade de mercado e colocar esses produtos em pontos de venda para o consumidor direto. Aí é óbvio que confunde o consumidor”.

Desde o ano passado, vigora no Ceará a lei estadual n.º 18.774, que obriga supermercados e hipermercados no Ceará a sinalizarem aos consumidores sobre a venda de lácteos similares nos estabelecimentos. Nas prateleiras dos locais em que os doces citados neste texto foram encontrados, porém, não havia qualquer sinalização.

Entenda a lista de ingredientes

Em um dos produtos, a lista de ingredientes traz leite e açúcar, mas segue com o soro de leite em pó, glicose de milho, amido de milho modificado, estabilizante, citrato de sódio, regulador de acidez e outros. Outro produto traz o açúcar como ingrediente principal (em maior quantidade no produto) e a adição de gordura de palma.

O professor analisa que a lista de ingredientes acima, retirada do rótulo de um produto denominado como “doce pastoso com leite”, “basicamente não é um doce de leite”. “É preciso tomar cuidado, porque leite e açúcar são os ingredientes obrigatórios, então do ponto de vista legal, ele tem o que precisa ter. A gordura vegetal, por exemplo, não é permitida para o doce de leite. Por isso o produto com esse ingrediente não é doce de leite”.

A nutricionista Viviane Araújo corrobora que, quando o doce não corresponde aos requisitos da regulamentação que define o doce de leite, “por adicionar produtos ou quantidade de ingredientes além da permitida, ele deve receber outra denominação, como ‘doce pastoso com leite’ ou ‘doce com soro de leite’”.

Açúcar não pode representar mais do que 30% do produto

“No caso do doce de leite ‘oficial’, o ingrediente em maior quantidade deve ser o leite. Sendo assim, ele sempre virá em primeiro na lista de ingredientes, enquanto o açúcar adicionado e/ou o soro de leite só devem representar até 30% do volume do produto final, mantendo o leite como principal ingrediente”, frisa a nutricionista.

Na avaliação de Viviane, qualquer ingrediente de origem não láctea descaracteriza o doce de leite, assim como outros ingredientes em quantidades maiores que o próprio leite ou acima do permitido. “Como as empresas colocam embalagens e nomes parecidos, fica fácil levar por engano”, reforça

Dessa forma, ela alerta que os consumidores precisam se atentar à lista de ingredientes.