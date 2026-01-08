Com Mega-Sena sorteando R$ 10 milhões, veja loterias do dia
Saiba como participar dos sorteios desta quinta-feira (8).
A Mega-Sena é a loteria do dia da Caixa que pode pagar o maior prêmio nesta quinta-feira (8), quando sorteia R$ 10 milhões.
Para faturar o montante, o apostador deve indicar corretamente os seis números sorteados.
Também é possível tentar a sorte na Lotofácil, que pode pagar o segundo maior valor: R$ 1,8 milhão.
Mais prêmios de destaque
A Timemania é outra que está na agenda desta noite, sorteando R$ 1,7 milhão. Já a Quina pode pagar cerca de R$ 1,5 milhão.
A Dia de Sorte é o jogo com o menor prêmio do dia: de R$ 150 mil.
Loterias da caixa com sorteio hoje (8/1)
|Loteria Federal
|Valor do prêmio
|O que é preciso para ganhar
|Mega-Sena
|R$ 10 milhões
|Acertar as seis dezenas sorteadas.
|Lotofácil
|R$ 1,8 milhão
|Acertar as 15 dezenas sorteadas.
|Timemania
|R$ 1,7 milhão
|Acertar as sete dezenas sorteadas.
|Quina
|R$ 1,5 milhão
|Acertar as cinco dezenas sorteadas.
|Dia de sorte
|R$ 150 mil
|Acertar um número em cada uma das sete colunas do volante.
Como você pode apostar nas loterias de hoje?
Os interessados em jogar podem tentar a sorte presencialmente, ao apostar em casas lotéricas, ou virtualmente, pelo site das Loterias Caixa. Correntistas do banco ainda podem jogar pelo Internet Banking.
Os sorteios são transmitidos ao vivo, a partir das 20h, e os interessados podem acompanhar pelas redes sociais da Caixa ou da Rede TV.