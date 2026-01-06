Veja lista de 77 materiais que não podem ser cobrados em escolas, segundo o Procon

Uma operação para investigar denúncias de itens proibidos na relação de material escolar foi implementada, nesta terça-feira (6), pelo Departamento Municipal de Proteção e Defesa dos Direitos do Consumidor (Procon Fortaleza).

O órgão tem uma lista com 77 itens considerados de uso coletivo e que não podem ser exigidos pelas escolas. O documento inclui materiais como desinfetante, papel higiênico, sacos plásticos, álcool, balões, pincel, medicamentos, giz, papel ofício colorido, pasta colecionadora, copos descartáveis, entre outros produtos. (Veja lista completa abaixo)

Segundo o Procon Fortaleza, as instituições educacionais têm cinco dias para apresentar lista. Caso as escolas não se adequem à legislação, podem ser penalizadas, inclusive, com multa.

O órgão se baseia na Lei Federal nº 12.886/2013 (Lei do Material Escolar), reforçando que as escolas só podem requisitar a pais e alunos itens de uso individual e tenham relação pedagógica com o plano de ensino.

Escolas notificadas em operação do Procon

Pelo menos 60 escolas particulares da Capital foram notificadas neste primeiro momento da operação, informou o presidente do Procon Fortaleza, Wellington Sabóia.

"Marcas de produtos e especificação de livrarias não podem ser determinadas pelas escolas, bem como a compra forçada de livros e cadernos nas próprias instituições", destaca o gestor.

O Procon Fortaleza destaca que também são consideradas práticas abusivas o pagamento de taxas pela utilização de material escolar, condicionada à devolução dos itens ao final do ano letivo, bem como valores ou taxas em substituição do material escolar, exceto quando esta seja uma decisão do contratante e não uma exigência da escola.

Confira dicas de compra do material escolar

Antes de comprar, verifique se existem itens que sobraram do período anterior e avalie a possibilidade de reaproveitá-los;

A escola só pode pedir uma resma de papel por aluno . Mais do que isso já pode ser considerado abusivo;

. Mais do que isso já pode ser considerado abusivo; A escola não pode exigir a compra de livros e material didático na própria instituição, exceto quando for material exclusivo, sem venda por outro estabelecimento ou livraria;

Produtos importados seguem as mesmas regras de marcas nacionais, resguardados os direitos do Código de Defesa do Consumidor (CDC);

Evite comprar no comércio informal. Isso pode dificultar a troca ou assistência do produto se houver necessidade;

Muita atenção às embalagens de materiais como colas, tintas, pincéis atômicos e fitas adesivas. Esses produtos devem conter informações claras, precisas e em língua portuguesa a respeito do fabricante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum risco ao consumidor.

Veja lista de itens que não podem ser cobrados pelas escolas