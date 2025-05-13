Serviço será oferecido Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará até o próximo sábado (17)
As alterações ocorrem após a atualização em resolução do CNJ
Enquanto o protesto não for cancelado no cartório, o nome permanecerá negativado, mesmo com a dívida quitada
O medicamento teve o preço máximo de venda estipulado em até R$ 4.067,81
Trabalhador mantinha 7 cachorros e um papagaio em péssimas condições
O benefício está previsto em lei federal visando aliviar o impacto financeiro do tratamento de saúde e da perda de capacidade laborativa
Decisões judiciais nos casos de pagamentos não autorizados têm sido favoráveis aos aposentados e pensionistas
Gestora exercia pressão psicológica sobre empregados para aderir ao candidato de sua preferência
Operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) investiga esquema de fraudes com descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS
Atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) dos riscos psicossociais no trabalho e dá diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho
A rescisão unilateral ocorre quando a operadora decide encerrar o contrato com o beneficiário sem que este tenha solicitado ou violado as condições previstas no acordo
Há exceções legais que permitem que alguém que não seja o dono do imóvel realize a venda, mas fraudes são comuns
Entre as mudanças em 2025 está o aumento dos valores de rendimentos tributáveis
O direito de usufruto vitalício deve ser formalizado por escritura pública e registrado na matrícula do imóvel
Magistrado foi eleito para o cargo pelo pleno do TRF5 e sucede o desembargador Roberto Machado, que agora assume a presidência do Tribunal
O TRF-5 é sediado em Recife, Pernambuco, e é responsável por outros cinco estados nordestinos: Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe
A 6ª Turma do TST considerou que a morte decorreu diretamente da atividade desempenhada pelo trabalhador