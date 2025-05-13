Diário do Nordeste
Germano Ribeiro Editor assistente no SVM e advogado. Análises do mundo jurídico e o Direito aplicado ao cotidiano
Celular mostrando aplicativo da Receita Federal ao lado de calculadora, caneta e teclado de computador

Opinião

Plantão Fiscal gratuito tira dúvidas sobre declaração do IRPF 2025

Serviço será oferecido Comissão de Direito Tributário da OAB Ceará até o próximo sábado (17)

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 13 de Maio de 2025
Busto de homem em frente a computador fazendo anotações ao lado de uma ampulheta

Opinião

Novas regras de contagem de prazos processuais começam nesta semana; veja o que muda

As alterações ocorrem após a atualização em resolução do CNJ

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 12 de Maio de 2025
INAUGURACAO DE USINA HIBRIDA, SOLAR E EOLICA, EM TRAIRI - CE. AEROGERADOR OU TURBINA EOLICA

Opinião

Tributação ambiental e transição energética serão temas de workshop em Fortaleza

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 12 de Maio de 2025
Carteira de CPF sobre teclado de computador com caneta ao lado

Opinião

Mais de 30 mil CPFs e CNPJs estão negativados no Ceará mesmo com dívidas pagas; veja como regularizar

Enquanto o protesto não for cancelado no cartório, o nome permanecerá negativado, mesmo com a dívida quitada

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 09 de Maio de 2025
Caixa e caneta de Mounjaro sobre balcão de farmácia

Opinião

Mounjaro: com preço alto, planos de saúde são obrigados a fornecer o 'Ozempic dos ricos'?

O medicamento teve o preço máximo de venda estipulado em até R$ 4.067,81

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 08 de Maio de 2025
Cinco cães presos com grade

Opinião

Maus-tratos a animais levam a demissão por justa causa

Trabalhador mantinha 7 cachorros e um papagaio em péssimas condições

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 07 de Maio de 2025
Celular mostrando aplicativo da Receita Federal em frente a mesa com documentos, caneta, calculadora e notas de Real ilustrando informações sobre isenção de imposto de renda por doença grave

Opinião

Isenção de imposto de renda por doença grave: veja lista de enfermidades e quem tem direito

O benefício está previsto em lei federal visando aliviar o impacto financeiro do tratamento de saúde e da perda de capacidade laborativa

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 01 de Maio de 2025
Mão segurando celular com aplicativo Meu INSS e notas de Real ao fundo no contexto da fraude investigada

Opinião

Indenizações por desconto indevido na fraude do INSS chegam a R$ 10 mil; veja como acionar a Justiça

Decisões judiciais nos casos de pagamentos não autorizados têm sido favoráveis aos aposentados e pensionistas

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 30 de Abril de 2025
Mão segura título de eleitor em frente a urna eletrônica

Opinião

Empresa de coaching é condenada por assédio eleitoral nas eleições presidenciais de 2022

Gestora exercia pressão psicológica sobre empregados para aderir ao candidato de sua preferência

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 29 de Abril de 2025
Crianças prestam homenagem ao papa Francisco, que morreu na última segunda-feira (21), aos 88 anos

Opinião

O que o testamento do papa Francisco revela sobre disposição de bens não patrimoniais

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 25 de Abril de 2025
Mão segura celular com o app Meu INSS na tela

Opinião

Veja como impedir descontos indevidos no INSS e como recuperar dinheiro retirado em fraude

Operação da Polícia Federal (PF) e Controladoria-Geral da União (CGU) investiga esquema de fraudes com descontos irregulares nos benefícios de aposentados e pensionistas do INSS

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 24 de Abril de 2025
Reunião na última segunda-feira (14), no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), com a participação dos presidentes das confederações empresariais, federações da Indústria e centrais sindicais, sobre a Norma Regulamentadora 01 (NR-1), sobre saúde mental e riscos psicossociais no trabalho

Opinião

Norma sobre saúde mental no trabalho deve ser adiada após pressão de entidades privadas

Atualização da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1) dos riscos psicossociais no trabalho e dá diretrizes gerais sobre saúde e segurança no trabalho

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 16 de Abril de 2025
Cão da raça Shih Tzu

Opinião

Obrigada a transportar cadela no colo, tutora ganha direito de passear com animal no chão em condomínio

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 11 de Abril de 2025
Cancelamento unilateral de plano de saúde pode ser considerado uma prática abusiva. na imagem, homem de jaleco e estetoscópio aponta onde outra pessoa deve assinar um contrato

Opinião

Cancelamento unilateral de plano de saúde é legal? Entenda o que diz a lei

A rescisão unilateral ocorre quando a operadora decide encerrar o contrato com o beneficiário sem que este tenha solicitado ou violado as condições previstas no acordo

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 10 de Abril de 2025
Braços de homens se cumprimentando ao lado de documentos e a maquete de um condomínio

Opinião

Cuidado com fraudes: saiba quem pode vender um imóvel e como se proteger de golpes

Há exceções legais que permitem que alguém que não seja o dono do imóvel realize a venda, mas fraudes são comuns

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 09 de Abril de 2025
Celular mostrando a tela do app Meu Imposto de Renda, da Receita Federal, sobre notas de real em uma mesa

Opinião

As mudanças na declaração do Imposto de Renda para 2025

Entre as mudanças em 2025 está o aumento dos valores de rendimentos tributáveis

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 09 de Abril de 2025
Personagem Maria de Fátima, de Vale Tudo, antes de vender a casa da mãe

Opinião

Maria de Fátima poderia ser proibida de vender a casa da mãe em Vale Tudo com um simples documento; entenda

O direito de usufruto vitalício deve ser formalizado por escritura pública e registrado na matrícula do imóvel

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 08 de Abril de 2025
Desembargador federal Cid Marconi durante posse da Esmafe

Opinião

Desembargador Cid Marconi toma posse como diretor da Esmafe com proposta de integrar e fortalecer escolas judiciais

Magistrado foi eleito para o cargo pelo pleno do TRF5 e sucede o desembargador Roberto Machado, que agora assume a presidência do Tribunal

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 01 de Abril de 2025
Joana Carolina, Roberto Machado e Leonardo Resende

Opinião

Com Roberto Machado, Joana Carolina e Leonardo Resende, TRF-5 empossa nova Mesa Diretora para biênio 2025-2027

O TRF-5 é sediado em Recife, Pernambuco, e é responsável por outros cinco estados nordestinos: Alagoas, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 31 de Março de 2025
Eletricistas trabalhando em poste

Opinião

Viúva de eletricista assassinado por facção criminosa tem direito a indenização da empregadora, decide Justiça

A 6ª Turma do TST considerou que a morte decorreu diretamente da atividade desempenhada pelo trabalhador

Foto frontal Germano Ribeiro
Germano Ribeiro 27 de Março de 2025
