Com Roberto Machado, Joana Carolina e Leonardo Resende, TRF-5 empossa nova Mesa Diretora para biênio 2025-2027

Os desembargadores federais Roberto Machado, Joana Carolina e Leonardo Resende foram empossados, respectivamente, na noite desta segunda-feira (31), como presidente, vice-presidente e corregedor-regional do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5). O trio permanecerá nos cargos até 2027.

A cerimônia de posse foi conduzida pelo atual presidente da Corte, o desembargador federal Fernando Braga, e o decano do TRF-5, o desembargador federal Paulo Roberto de Oliveira Lima, foi o responsável por saudar os novos gestores, marcando o início da nova etapa no órgão.

Também estiveram presentes autoridades como a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); o presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Herman Benjamin; o advogado-geral da União, Jorge Messias; o procurador-chefe da Procuradoria Regional da República, Rafael Ribeiro, e outros.

Como prioridades para o biênio, Machado destacou que quer dar continuidade aos projetos de ampliação e modernização do tribunal e investir no desenvolvimento e aperfeiçoamento dos sistemas judiciais. O magistrado também se comprometeu a melhorar o sistema de pagamento de precatórios e promover concursos para magistrados, a fim de preencher 64 vagas que estão em aberto na 5ª Região, fortalecendo a primeira instância.

"Temos em andamento um concurso para provimento de, pelo menos, 11 cargos de juiz federal substituto. Também está em nossos planos: encerrar o PJe 1.x e implementar o PJe 2.x em toda a 5ª região; desenvolver um novo sistema de precatórios; contribuir para implantação do sistema de recursos humanos e folha de pagamento, que será centralizado no CJF; disponibilizar soluções por meio de inteligência artificial; no tribunal, implantar o sistema de videomonitoramento integrado e concluir obras de recuperação de nossa fachada", anunciou o novo presidente.

Sediado em Recife, o TRF-5 é responsável por seis estados nordestinos: Alagoas, Ceará, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Sergipe. O tribunal é responsável por julgar ações nas áreas cível e criminal que envolvem a União e suas autarquias.

Quem são os novos gestores do TRF-5?

Roberto Machado

O atual presidente do TRF-5 nasceu em Fortaleza e é graduado em Direito pela Universidade Federal do Ceará (UFC), com pós-graduação pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Antes de ser magistrado federal, ele atuou como promotor de Justiça no Ceará e, depois, como juiz de Direito do Estado.

A carreira como juiz federal teve início em fevereiro de 1988, quando ele assumiu os trabalhos da 4ª Vara da Justiça Federal em Pernambuco. Ele assumiu a titularidade da 6ª Vara da Justiça Federal no Ceará em dezembro de 1989 e integrou a equipe do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) e do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) nos biênios 2003-2005 e 2021-2023, respectivamente.

Joana Carolina

Joana, vice-presidente do TRF-5, nasceu em Recife e é bacharel em Direito e mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

A magistrada já atuou como técnica judiciária do TRF-5, procuradora do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), procuradora da Fazenda Nacional e advogada da União. Além disso, ela tomou posse como juíza federal substituta da 5ª Região em abril de 2001 e foi promovida a titular em 2003. Foi, também, diretora e vice-diretora do Foro da Justiça Federal em Pernambuco e atuou nas funções de juíza auxiliar na presidência do TRF-5 nos biênios 2017-2019 e 2019-2021.

Leonardo Resende

Leonardo foi empossado como corregedor-regional da Justiça Federal da 5ª Região (JF5). Ele, que é juiz federal desde 2001, é bacharel em Direito pela UFC e mestre em Direito pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados (Enfam).

Atuou como juiz federal substituto na 5ª Vara do Ceará e como titular da 1ª Vara de Alagoas, da 14ª Vara do Ceará e da 6ª Vara do mesmo Estado, sendo diretor do Foro da Seção Judiciária nos biênios 2011-2013 e 2013-2015. Também foi juiz dos TREs de Alagoas (titular e corregedor-regional eleitoral) e do Ceará (suplente).

