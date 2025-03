Promessa de Evandro, Câmara de Fortaleza já tem 25 projetos de indicação para instalação de unidades do Espaço Girassol

A Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) já se tem se movimentado em torno da instalação de unidades do Espaço Girassol em localidades da cidade. Mesmo ainda não criado pelo poder público, o modelo de equipamento já foi objeto de 25 projetos de indicação de parlamentares do Legislativo municipal. Destes, 18 já foram aprovados.

O Espaço Girassol foi promessa de campanha do prefeito Evandro Leitão (PT) na última eleição. À época, peças publicitárias prometeram que o serviço iria oferecer atendimento multidisciplinar para pessoas com transtorno do espectro autista (TEA) e Síndrome de Down, além de promover o acolhimento de familiares.

As matérias, apresentadas pelos vereadores desde janeiro, sugerem a implantação de unidades nos bairros: Jardim das Oliveiras, Paupina, José Walter, Planalto Ayrton Senna, Novo Mondubim, Serrinha, Demócrito Rocha, Edson Queiroz, Barra do Ceará, Conjunto São Cristóvão, Sapiranga, Luciano Cavalcante, Conjunto Ceará, Papicu, Benfica, Mondubim, Bonsucesso, São João do Tauape, Jangurussu e Centro.

As propostas mencionadas apareceram em um levantamento realizado pelo Diário do Nordeste no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL), plataforma usada pela CMFor para a tramitação. Além das localidades mencionadas, os legisladores solicitaram ao Executivo a criação de estruturas do Espaço Girassol nas Regionais I, III e V, sem mencionar com exatidão a localização.

Até a última sexta-feira (28), haviam protocolado projetos de indicação sobre o assunto os políticos Tia Francisca (PSD), Luiz Sérgio (PSB), Luiz Paupina (Agir), Paulo Martins (PDT), Irmão Léo (PP), Bruno Mesquita (PSD), Luciano Girão (PDT), Professor Enilson (Cidadania), Benigno Junior (Republicanos), Pedro Matos (Avante) e Erich Douglas (PSD).

Luiz Sérgio, Luciano Girão e Pedro Matos foram os que mais ingressaram com indicações para que a Prefeitura de Fortaleza crie núcleos do Espaço Girassol — cada um dos partidários conta com quatro propostas no SAPL.

Legenda: Embora não tenha sido criado pela gestão, Espaço Girassol já foi objeto de 25 projetos de indicação para instalação em localidades Foto: Mateus Dantas / CMFor

O tipo de recurso utilizado pelos vereadores não tem poder de lei, mas, ao ser apresentado e aprovado no Plenário, é encaminhado ao Poder Executivo demandando a realização de ações como obras, serviços ou melhorias de competência dele.

Os 25 projetos de indicação apresentados representam uma quantidade maior do que a prometida pelo gestor municipal durante a corrida eleitoral. Em um vídeo publicado pela campanha do petista em 25 de outubro de 2024, antevéspera do segundo turno das eleições municipais, ele afirmou que instalaria uma unidade em cada região administrativa da cidade, totalizando 12 espaços.

“E em cada um deles, atendimento completo, com neuropediatras, psicólogos, fisioterapeutas. Enfim, uma equipe multidisciplinar completa. As mães e pais não vão precisar se deslocar para longe com seus filhos para ter atendimento”, frisou o então candidato Evandro Leitão na gravação postada em seu perfil nas redes sociais.

A iniciativa tem uma proposta semelhante ao Centro Inclusivo para Atendimento e Desenvolvimento Infantil (Ciadi), implantado na estrutura da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece) durante a gestão do atual prefeito como presidente da Casa Legislativa.

No início de fevereiro, a primeira-dama de Fortaleza, Cristiane Leitão, realizou uma reunião com representantes do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para apresentar o projeto do Espaço Girassol. A ideia, segundo divulgou o Governo Municipal, foi discutir parcerias estratégicas para a instalação da política pública com a instituição financeira internacional.

“Esse diálogo com o BID foi uma oportunidade valiosa para apresentarmos o projeto e, ao mesmo tempo, recebermos orientações sobre como podemos estruturar melhor essa iniciativa, ampliando seu alcance e impacto na vida das famílias fortalezenses”, afirmou ela, conforme mencionou um comunicado da administração do Município.

Legenda: Primeira-dama Cristiane Leitão durante reunião com representantes do BID, em fevereiro Foto: Beatriz Boblitz / PMF

A reportagem buscou informações com a assessoria do prefeito Evandro Leitão sobre a previsão de instalação de unidades do Espaço Girassol na cidade. Não houve uma resposta para o questionamento até a publicação desta matéria. O conteúdo será atualizado caso haja uma devolutiva.

Consultada, a assessoria de imprensa do vereador Irmão Léo afirmou que ele está em diálogo com o restante da base do prefeito na CMFor e aguardando o retorno dele do exterior para tocar novas conversas sobre as indicações do Espaço Girassol. Conforme descreveu um interlocutor da equipe, o parlamentar “está com uma esperança” boa com relação ao que foi sugerido.

A posição foi semelhante ao que alegou a vereadora Tia Francisca. Segundo ela, que respondeu por meio de nota, está articulada com os demais colegas em tratativas com a prefeitura. O esforço inicial, indicou, seria para garantir as unidades nas regionais e, num segundo momento, trabalhar pela ampliação.

Pelo que disse a vereadora do PSD, o aumento no número de unidades “justificaria tantas solicitações”. “Nosso compromisso é trabalhar juntos para que este acolhimento chegue a quem mais precisa”, disse no texto encaminhado.

Já o vereador Luiz Sérgio afirmou, através de nota, que o “diálogo com a prefeitura para o acolhimento dessas propostas ainda está em fase de alinhamento” e que, “apesar dos desafios naturais do início de uma nova gestão, o projeto está avançando e há um diálogo constante para viabilizá-lo”.

“Embora o projeto ainda não tenha sido implementado em nenhum local de Fortaleza, a perspectiva de inaugurar os primeiros núcleos está próxima. Já estamos antecipando nossas solicitações para que bairros como Planalto Ayrton Senna, Novo Mondubim, Jardim das Oliveiras e Prefeito José Walter sejam contemplados prioritariamente”, disse o parlamentar.

O vereador Luciano Girão, por sua vez, argumentou que apresentou sugestões com base nas demandas das comunidades. O pedetista disse que os locais “necessitam de mais equipamentos voltados ao acolhimento e desenvolvimento”, da maneira como a política municipal prevista se propõe.

“Seguimos acompanhando o andamento do programa e reforçando a importância da expansão dessas unidades para todas as regiões da cidade”, acrescentou Girão em contato com o jornal.

Líder do Governo Evandro na CMFor, Bruno Mesquita declarou que indicou “alguns lugares” que, na compreensão dele, “vão facilitar o acesso”.

Mesquita pontuou que seus projetos buscam utilizar estruturas existentes, a exemplo do atual Núcleo Municipal de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (Nutea), uma área do Parque das Crianças e das instalações do Hospital da Mulher.

“Estamos vendo todas as ideias dos vereadores e vamos ver quais os lugares que têm viabilidade”, finalizou a liderança governista no Parlamento municipal.

Os demais vereadores que ingressaram com proposições também foram demandados, para poderem explicar se há um diálogo sobre o assunto ou se há alguma sinalização acerca do acolhimento das sugestões pelo Executivo — uma vez que o volume de indicações já supera o prometido pela administração municipal. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.