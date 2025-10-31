Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.
Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.
O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.
Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)
A Secretaria Municipal de Saúde informou que para diminuir o tempo de espera abrirá as policlínicas mais cedo, além de abri-las neste sábado (25)
Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais
Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos
Recursos devem ser destinados exclusivamente para despesas de capital, segundo destaca projeto de lei
Antônio Cambraia era secretário de finanças na época da instalação dos primeiros terminais da Capital
Setor recebe subsídios e incentivos fiscais, que estavam em processo de ampliação em mesa de negociação