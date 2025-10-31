Diário do Nordeste
Foto de vista aérea parcial de Fortaleza, na região da Avenida Dom Luís.

PontoPoder

Entenda como será a discussão sobre o Plano Diretor na Câmara de Fortaleza

Previsão é que votação ocorra até o fim de dezembro deste ano, segundo o chefe do Legislativo municipal.

Bruno Leite 30 de Outubro de 2025
Foto mostra vereadores de Fortaleza recebendo Plano Diretor da Prefeitura na Câmara Municipal.

PontoPoder

Câmara de Fortaleza recebe Plano Diretor e quer aprovar texto final até dezembro

Prefeitura entregou documento três dias após alterações votadas na Conferência da Cidade.

Bruno Leite e Marcos Moreira 29 de Outubro de 2025
foto de autoridades na conferência da cidade, em fortaleza.

Ceará

Conferência da Cidade inicia discussão sobre Plano Diretor Participativo de Fortaleza

O momento ocorre no Centro de Eventos do Ceará até domingo (26) e conta com a participação de 596 pessoas delegadas.

Luana Severo, Igor Cavalcante e Gabriela Custódio 24 de Outubro de 2025
Foto da mesa da Câmara Municipal de Fortaleza nesta quarta-feira (22), com os vereadores Adail Júnior e Aguiar Toba, quando foi aprovado o PPA 2026-2029 em primeira discussão

PontoPoder

Câmara de Fortaleza aprova PPA 2026-2029 em 1ª discussão; projeto voltará a ser apreciado

Plano é o primeiro elaborado pela gestão do prefeito Evandro Leitão (PT)

Bruno Leite 22 de Outubro de 2025
Pessoas aglomeradas em fila dentro de policlínica de Fortaleza.

Ceará

Pacientes esperam até 8 horas em fila por medicamentos em policlínicas de Fortaleza

A Secretaria Municipal de Saúde informou que para diminuir o tempo de espera abrirá as policlínicas mais cedo, além de abri-las neste sábado (25)

Matheus Facundo 22 de Outubro de 2025
Evandro Leitão em discurso na Prefeitura de Fortaleza

Ceará

Evandro antecipa feriado do Dia do Servidor Público em Fortaleza

Decisão semelhante já havia sido anunciada pelo governador Elmano de Freitas para servidores estaduais

Redação 16 de Outubro de 2025
Foto de Evandro na cerimônia de posse no Paço Municipal

PontoPoder

Mais recursos e novos programas: as diferenças do PPA do Governo Sarto e do Governo Evandro

Peça de planejamento tramita no Legislativo municipal e irá nortear ação do Município ao longo dos próximos quatro anos

Bruno Leite 13 de Outubro de 2025
Foto do Plenário Fausto Arruda, da Câmara de Fortaleza, com vereadores, durante a sessão desta terça-feira (7/10/2025)

PontoPoder

Evandro Leitão envia pedido de empréstimo de R$ 200 milhões à Câmara de Fortaleza

Recursos devem ser destinados exclusivamente para despesas de capital, segundo destaca projeto de lei

Bruno Leite 07 de Outubro de 2025
Foto mostra Antônio Cambraia durante pronunciamento em sessão solene da Assembleia Legislativa

PontoPoder

Oposição da Alece recebe ex-prefeito que sucedeu Juraci Magalhães para debater crise dos ônibus

Antônio Cambraia era secretário de finanças na época da instalação dos primeiros terminais da Capital

Marcos Moreira 06 de Outubro de 2025
A imagem mostra o plenário de uma câmara municipal durante uma sessão. O espaço é amplo, com cadeiras em formato semicircular voltadas para a mesa diretora. Alguns vereadores estão sentados, enquanto outros circulam ou estão em pé. Ao fundo, atrás da mesa principal, há um crucifixo e bandeiras oficiais. Um homem fala na tribuna, de frente para uma mulher de vestido vermelho que está em pé no centro do plenário. Nas paredes, há telões exibindo a transmissão da sessão, e o brasão do município de Fortaleza é visível. O ambiente é iluminado por luzes de teto e refletores.

PontoPoder

Vereadores repercutem suspensão de linhas de ônibus em Fortaleza e revelam detalhes de negociações

Setor recebe subsídios e incentivos fiscais, que estavam em processo de ampliação em mesa de negociação

Ingrid Campos 30 de Setembro de 2025
