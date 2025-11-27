Gratuidade no transporte público para estudantes no dia do vestibular do IFCE é aprovada na CMFor

A Câmara Municipal de Fortaleza aprovou, nesta quinta-feira (27), a isenção na tarifa do transporte público para estudantes que forem realizar o vestibular do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) neste domingo (30). A gratuidade foi aprovada por unanimidade.

O projeto de lei é de autoria da Prefeitura de Fortaleza, que defendeu a importância da isenção para "facilitar o deslocamento dos candidatos entre suas residências e os locais de exame, promovendo condições de igualdade e acesso à educação superior".

A proposta chegou ao legislativo municipal na quarta-feira (26) e tramitou em regime de urgência. A aprovação ocorreu em sessão extraordinária.

Serão concedidas duas passagens diárias no transporte público de Fortaleza para estudantes matriculados tanto na rede pública como na rede privada da capital cearense.

Veja também PontoPoder Após aprovar Plano Diretor, CMFor planeja debater regulamentação no primeiro semestre de 2026

Para ter acesso a gratuidade, será necessário apresentar a carteirinha de estudante com validade vigente. Não é necessário fazer um cadastro prévio específico.

Em Fortaleza, gratuidade no transporte público também foi aplicada nos dias do Enem 2025. Além disso, em 2024, estudantes que prestaram vestibular para o IFCE já tinham tido direito a isenção na passagem.